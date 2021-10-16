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Сёмин: «У „Спартака“ в матче с „Динамо“ будет эмоциональный подъём»

вчера, 11:42
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо».

Будет очень эмоциональный матч. Мне кажется, что будет забито немало мячей. Обе команды в хорошей форме, играют в классный футбол. «Динамо» начало всех удивлять еще с начала сезона. «Спартак» выиграл последние три матча, у них эмоциональный подъём, сегодня они отдадут все силы, чтобы продолжить удачную серию. Думаю, что в сегодняшнем дерби нет явного фаворита. Хотя, конечно, у «Спартака» будет небольшое преимущество из-за домашних трибун.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 13:06
Ставлю на красно-белых! С Динамо у Спартака всегда не плохо получалось
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 12:36
Посмотрим на сколько у них подъём
Cat01
Cat01
вчера в 12:03
Ждем ничью
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 11:53
Вот тут на эмоциях Спартака и надо их подловить!!!
Вперёд- Динамо!!! Только победа!!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 11:50
Ни какого отношения не имеет стадион при дерби этих команд. Кто лучше и ответственнее подойдет к этому матчу , тот и будет праздновать успех. Но и ничья тоже реальна
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:44, ред.
Когда это домашние матчи давали "Спартаку" видимое преимущество? У нас только "Зенит" этим славится. У них так и называются домашние матчи :"Под крышей дома своего.Двойной". Ибо Верховное Божество бдительно следит за происходящим с самой высокой точки самого высокого здания города.
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