Сёмин: «У „Спартака“ в матче с „Динамо“ будет эмоциональный подъём»

Бывший главный тренер «Локомотива» поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо».

Будет очень эмоциональный матч. Мне кажется, что будет забито немало мячей. Обе команды в хорошей форме, играют в классный футбол. «Динамо» начало всех удивлять еще с начала сезона. «Спартак» выиграл последние три матча, у них эмоциональный подъём, сегодня они отдадут все силы, чтобы продолжить удачную серию. Думаю, что в сегодняшнем дерби нет явного фаворита. Хотя, конечно, у «Спартака» будет небольшое преимущество из-за домашних трибун.