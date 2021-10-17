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Гендиректор «Сочи»: «Преждевременно радоваться второму месту в таблице»

вчера, 15:13
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи3 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко после победы команды над «Ростовом» (3:2) в 11-м туре РПЛ высказался о выходе сочинского клуба на 2-е место в турнирной таблице.

Футбол — дело такое, нужно постоянно держать себя в таком тонусе, быть готовым к каждой игре. Были матчи, когда было преимущество, но могли проиграть.

Можно ли считать «Сочи» одним из основных претендентов на чемпионство? Будем стараться в каждой игре выдавать максимальный результат, ближе к концу сезона можно что-то говорить. Плотность в турнирной таблице большая. Радоваться этому, считаю, преждевременно. Если бы это было за тур до окончания чемпионата, тогда можно было бы что-то говорить, впереди еще столько игр.

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Все комментарии
berda2003
berda2003
вчера в 16:15
фывапролджэ... торгуется
kotmyshka
kotmyshka
вчера в 15:54
Впереди еще много матчей
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 15:37
Миллер и Роттенберг решат между собой кто какое место займёт. А Рубашко только останется с этим согласиться
drug01
drug01
вчера в 15:20
Все трудности впереди
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:14
Неужели задумались о чемпионстве
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