Гендиректор «Сочи»: «Преждевременно радоваться второму месту в таблице»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко после победы команды над «Ростовом» (3:2) в 11-м туре РПЛ высказался о выходе сочинского клуба на 2-е место в турнирной таблице.

Футбол — дело такое, нужно постоянно держать себя в таком тонусе, быть готовым к каждой игре. Были матчи, когда было преимущество, но могли проиграть.

Можно ли считать «Сочи» одним из основных претендентов на чемпионство? Будем стараться в каждой игре выдавать максимальный результат, ближе к концу сезона можно что-то говорить. Плотность в турнирной таблице большая. Радоваться этому, считаю, преждевременно. Если бы это было за тур до окончания чемпионата, тогда можно было бы что-то говорить, впереди еще столько игр.