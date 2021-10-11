Федотов: «Сутормина надо было удалять. Судья всё делает для России»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с фолом капитана сборной России в матче отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Словакии.

Сутормина надо было удалять за фол на 45-й минуте. Это вторая жёлтая, судья нам помог. Первая была никакой, но, исходя из его трактовки единоборств, это должна была быть второй – и до свидания. Если Россия проиграет – то будет виновата сама. Судья всё делает для России.