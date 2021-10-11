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Федотов: «Сутормина надо было удалять. Судья всё делает для России»

вчера, 22:58
СловенияЛоготип футбольный клуб Словения1 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с фолом капитана сборной России Алексея Сутормина в матче отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Словакии.

Сутормина надо было удалять за фол на 45-й минуте. Это вторая жёлтая, судья нам помог. Первая была никакой, но, исходя из его трактовки единоборств, это должна была быть второй – и до свидания. Если Россия проиграет – то будет виновата сама. Судья всё делает для России.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 14:45
Спасибо судье.
cska1948
cska1948
сегодня в 10:40
"...Первая была никакой..."
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Именно поэтому судья и не показал ВТОРУЮ!
112910415
112910415
сегодня в 06:45
судья ошибался в обе стороны, средний такой судья
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 05:27
Что то Игорь пургу гонит.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 05:10
Федот да не тот))
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:55
Так он пол-команды кеков должен был удалять! Хамло балканское.
STVA 1
STVA 1 ответ 9zeqnuzk5y4c (раскрыть)
вчера в 23:52
Это же Федотов! Он сейчас зарабатывает этим! Овно на вентилятор кИдает((
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:42
Федотов ты чей друг
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 23:11
Судья лоялен, не более того. А Федотов похоже на пару с Дзюбой болеют против сборной России.
9zeqnuzk5y4c
9zeqnuzk5y4c
вчера в 23:09
Да не сказал бы судья судит объективно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:05
С каких это пор такая милость?
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:00
Уберите это 12. Второй Червь
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