Карасёв рассудит «Спартак» и «Динамо» в 11-м туре РПЛ

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 11-го тура Российской Премьер-лиги.
16 октября (суббота)
«Арсенал» — «Зенит»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Рустам Мухтаров; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Анатолий Жабченко; AVAR — Алексей Лунёв; инспектор — Сергей Французов.
«Рубин» — «Локомотив»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Варанцо Петросян; резервный судья — Сергей Куликов; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Александр Богданов; инспектор — Алексей Тюмин.
«Спартак» — «Динамо»: судья — Сергей Карасёв, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Владислав Безбородов; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.
«Сочи» — «Ростов»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Андрей Болотенков; резервный судья — Александр Машлякевич; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Дмитрий Сафьян; инспектор — Сергей Мартынов.
17 октября (воскресенье)
«Урал» — ЦСКА: судья — Артём Любимов, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Сергей Цыганок; VAR — Владислав Безбородов; AVAR — Николай Богач; инспектор — Эдуард Малый.
«Крылья Советов» — «Нижний Новгород»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Владимир Миневич, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Рафаэль Шафеев; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Денис Березнов; инспектор — Сергей Мацюра.
«Химки» — «Ахмат»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Роман Усачев; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Анатолий Жабченко; AVAR — Константин Шаламберидзе; инспектор — Александр Гончар.
«Краснодар» — «Уфа»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Валентин Мурашов; резервный судья — Иван Сараев; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Геннадий Куличенков.
Недавно Сергей Карасёв работал на матче 1/2 финала Лиги Наций.