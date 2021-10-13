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Карасёв рассудит «Спартак» и «Динамо» в 11-м туре РПЛ

вчера, 18:55

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 11-го тура Российской Премьер-лиги.

16 октября (суббота)

«Арсенал» — «Зенит»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Рустам Мухтаров; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Анатолий Жабченко; AVAR — Алексей Лунёв; инспектор — Сергей Французов.

«Рубин» — «Локомотив»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Варанцо Петросян; резервный судья — Сергей Куликов; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Александр Богданов; инспектор — Алексей Тюмин.

«Спартак» — «Динамо»: судья — Сергей Карасёв, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Владислав Безбородов; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

«Сочи» — «Ростов»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Андрей Болотенков; резервный судья — Александр Машлякевич; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Дмитрий Сафьян; инспектор — Сергей Мартынов.

17 октября (воскресенье)

«Урал» — ЦСКА: судья — Артём Любимов, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Сергей Цыганок; VAR — Владислав Безбородов; AVAR — Николай Богач; инспектор — Эдуард Малый.

«Крылья Советов» — «Нижний Новгород»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Владимир Миневич, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Рафаэль Шафеев; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Денис Березнов; инспектор — Сергей Мацюра.

«Химки» — «Ахмат»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Роман Усачев; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Анатолий Жабченко; AVAR — Константин Шаламберидзе; инспектор — Александр Гончар.

«Краснодар» — «Уфа»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Валентин Мурашов; резервный судья — Иван Сараев; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Геннадий Куличенков.

Недавно Сергей Карасёв работал на матче 1/2 финала Лиги Наций.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:25
Центральный матч, лучший судья - очень верно.
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:06
Ну что же... посмотрим что насвистит
Илья Пыркин
Илья Пыркин
вчера в 20:46, ред.
Как говорится из князи в грязи 😅😎 После полуфинала то Кубка Наций)
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:42
Сегодня "Нефтехимик" снова осквернил "Спартак-2",не иначе как на матче присутствовала "чрезвычайный и полномочный посол яик Арнольдыча"-Зарема.Съездила на историческую Родину успешно,в таком случае!
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 20:39
    pomor45
    pomor45 ответ ДАША Д (раскрыть)
    вчера в 20:19
    Самому скандальному дали самого авторитетного, но если проиграет, то и авторитет не поможет.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 20:14
    Всё, кукуян в действии, в следующем туре поработает на матче спартака.
    Cat01
    Cat01
    вчера в 19:25
    Весёлая будет игра!!!
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    вчера в 19:23
      ДАША Д
      ДАША Д
      вчера в 19:22
      Лучшему дали лучшее.
      санек002
      санек002
      вчера в 19:19
      мы должны выигрывать!тогда мы можем бороться с зенитом!а так опять как хоккейный спартак постоянный середняк!!
      batog
      batog ответ протон (раскрыть)
      вчера в 19:18
      Но, на ВАРе Иванов.
      протон
      протон
      вчера в 19:17
      Нормально. Карасева уважаю, однозначно лучший сейчас арбитр в России. А насчет гинеровского прошлого, так кто ж из нас без греха?
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      вчера в 19:04
      После игр сборной, новость о назначение судей и продолжение чемпа, воспринимаешь, как надвигающийся очередной шторм.
      4RT
      4RT
      вчера в 18:59
      С этим, без скандала не обойдется
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