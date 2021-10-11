«Мяч засчитан верно». Арбитр Федотов — о голе Мбаппе в финале Лиги Наций

Российский арбитр Игорь Федотов дал свою оценку эпизоду с голом нападающего сборной Франции в финале Лиги Наций против Испании (2:1).

Мбаппе находился за линией офсайда. Весь вопрос был в действиях защитника испанцев: играл он в мяч или нет. Здесь можно было бы рассматривать этот вопрос и со стороны вмешательства Мбаппе в действия защитника.