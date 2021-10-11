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«Мяч засчитан верно». Арбитр Федотов — о голе Мбаппе в финале Лиги Наций

вчера, 13:03
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания1 : 2Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Российский арбитр Игорь Федотов дал свою оценку эпизоду с голом нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в финале Лиги Наций против Испании (2:1).

Мбаппе находился за линией офсайда. Весь вопрос был в действиях защитника испанцев: играл он в мяч или нет. Здесь можно было бы рассматривать этот вопрос и со стороны вмешательства Мбаппе в действия защитника.

VAR посмотрел и посчитал, что Мбаппе никак не вмешивался в действия защитника, а сам защитник играл в мяч. Соответственно, если защитник играет в мяч и это не рикошет, то гол следует засчитать. Мяч засчитан верно.

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Все комментарии
Lyon2009
Lyon2009
вчера в 19:06
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    вчера в 17:22
    Мяч засчитан не верно, а VARно.
    протон
    протон
    вчера в 16:00
    Ну, знаете, правило ужасное. Разве не в момент передачи фиксируется положение игрока, Мбаппе в этот момент вне игры был. Мало ли кто там мяч потрогал. Хоть бы фламенко станцевал.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 14:36
    Как то нелогично данный эпизод трактуется.
    Garrincha58
    Garrincha58
    вчера в 14:33
    теперь точно нет сомнений в квалификации Федотова он дилетант! господин бывший судья может тогда объясните почему засчитали гол Лукаку после рикошета от Семёнова
    Евгений Сербин
    Евгений Сербин
    вчера в 13:47
    Странное правило конечно, если б защитник знал, что тот крендель в офсайде то и не трогал бы мяч, с приходом ВАР нужно бежать и бороться до конца а ВАР потом определит офсайд, но в этой ситуации всё работает наоборот. Странно, очень странно.
    Рагнарёк
    Рагнарёк
    вчера в 13:35
    В момент паса Мбаппе находился в офсайде, и в этом положении он продолжал влиять на игру и спровоцировал касание защитника Испании. Гол засчитан неверно
    suiw
    suiw
    вчера в 13:28
    Англичане целыми днями стоят на коленях перед африканцами. Как мог их судья не засчитать гол, забитый не белым?
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ valeron4321 (раскрыть)
    вчера в 13:27
    достаточно матч с бельгией посмотреть где у лукаку отобрали гол за микроофсайд, который не дал приемущества и подарили пену за картинное падение
    valeron4321
    valeron4321
    вчера в 13:25
    Многочисленная плеяда голов с помощью гандбола рукой имени Тьери Анри, пенальти в полуфинале с Испанией, когда француз ставит подсечку защитнику, бьющему по мячу, угадайте был ли назначен пенальти за удар защитника по мячу в пользу французов.
    Ну теперь в режиме берсерка прекрасный гол из вне игры.
    За это мы и любим футбол, что арбитры лучше нас знают правила)
    suiw
    suiw
    вчера в 13:22
    Вот поэтому Федотов никого не судит. Болтун
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 13:11
    Специально придумали так, что бы можно было правила трактовать двояко.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 13:06
    Это убийство футбола. хотя этоине первый, далеко, раз когда тащат французов
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