«Мяч засчитан верно». Арбитр Федотов — о голе Мбаппе в финале Лиги Наций

Российский арбитр Игорь Федотов дал свою оценку эпизоду с голом нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в финале Лиги Наций против Испании (2:1).
Мбаппе находился за линией офсайда. Весь вопрос был в действиях защитника испанцев: играл он в мяч или нет. Здесь можно было бы рассматривать этот вопрос и со стороны вмешательства Мбаппе в действия защитника.
VAR посмотрел и посчитал, что Мбаппе никак не вмешивался в действия защитника, а сам защитник играл в мяч. Соответственно, если защитник играет в мяч и это не рикошет, то гол следует засчитать. Мяч засчитан верно.
Ну теперь в режиме берсерка прекрасный гол из вне игры.
За это мы и любим футбол, что арбитры лучше нас знают правила)
Ну теперь в режиме берсерка прекрасный гол из вне игры.
За это мы и любим футбол, что арбитры лучше нас знают правила)