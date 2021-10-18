«Милан» и «Интер» сразятся за Белотти

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вчера, 10:37

Форвард «Торино» решил покинуть клуб, пишет tuttomercatoweb.

Нападающий сообщил боссам туринцев, что не подпишет новый контракт. Утверждается, что «Милан» и «Интер» намерены заполучить футболиста следующим летом в качестве свободного агента.

Ранее слухи связывали Белотти с российским грандом.