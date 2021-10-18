«Милан» и «Интер» сразятся за Белотти

Форвард «Торино» Андреа Белотти решил покинуть клуб, пишет tuttomercatoweb.
Нападающий сообщил боссам туринцев, что не подпишет новый контракт. Утверждается, что «Милан» и «Интер» намерены заполучить футболиста следующим летом в качестве свободного агента.
Ранее слухи связывали Белотти с российским грандом.
В январе «Интер» может привлечь капитана «Торино» Белотти, а 27-летний футболист станет возможным подкреплением их атаки, если Алексис Санчес покинет клуб.
Белотти, как сообщается, был целью «Интера» во время летнего трансферного окна, прежде чем они перешли на другие атакующие цели, но они не утратили к нему интереса.
У 27-летнего игрока Торино истечет контракт в конце июня 2022 года, и он не собирается соглашаться на новую сделку, поэтому следующим летом может покинуть клуб бесплатно.
Что ж, он кажется любит Милан, но у Интера только 2
нападающие — Джеко и Мартинес. А это мало для такого клуба, который стремиться выиграть чемпионат Италии еще раз. Так что если предложат хорошую зарплату(если Санчес уйдет, то они смогут это сделать), которую он хочет, все возможно.
В январе «Интер» может привлечь капитана «Торино» Белотти, а 27-летний футболист станет возможным подкреплением их атаки, если Алексис Санчес покинет клуб.
Белотти, как сообщается, был целью «Интера» во время летнего трансферного окна, прежде чем они перешли на другие атакующие цели, но они не утратили к нему интереса.
У 27-летнего игрока Торино истечет контракт в конце июня 2022 года, и он не собирается соглашаться на новую сделку, поэтому следующим летом может покинуть клуб бесплатно.
Что ж, он кажется любит Милан, но у Интера только 2
нападающие — Джеко и Мартинес. А это мало для такого клуба, который стремиться выиграть чемпионат Италии еще раз. Так что если предложат хорошую зарплату(если Санчес уйдет, то они смогут это сделать), которую он хочет, все возможно.