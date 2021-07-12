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12 июля 2021, 13:07

La Repubblica сообщает, что «Дженоа» и «Сампдорию» могут выселить с домашнего стадиона «Луиджи Феррарис».

Оба генуэзских клуба арендуют у властей города стадион для проведения домашних матчей.

Уже некоторое время клубы не платили арендную плату, в данный момент долги составляют 1.6 млн евро.

Если клубы не погасят задолженность в ближайшее время, им могут запретить выступать на этом стадионе.

Недавно была информация, что итальянский клуб может сменить арену для проведения матчей.