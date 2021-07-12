La Repubblica сообщает, что «Дженоа» и «Сампдорию» могут выселить с домашнего стадиона «Луиджи Феррарис».
Оба генуэзских клуба арендуют у властей города стадион для проведения домашних матчей.
Уже некоторое время клубы не платили арендную плату, в данный момент долги составляют 1.6 млн евро.
Если клубы не погасят задолженность в ближайшее время, им могут запретить выступать на этом стадионе.
Недавно была информация, что итальянский клуб может сменить арену для проведения матчей.
Типа, для заполняемости. Я бы понял, если один клуб был бы в должниках, но оба... Это просто сверхнаглость.
А ещё хотелось бы знать, разрешено ли в Италии играть в другом городе? Вот у нас по итогу стало нельзя. Тамбов не даст соврать. Если ничего не путаю...
Типа, для заполняемости. Я бы понял, если один клуб был бы в должниках, но оба... Это просто сверхнаглость.
А ещё хотелось бы знать, разрешено ли в Италии играть в другом городе? Вот у нас по итогу стало нельзя. Тамбов не даст соврать. Если ничего не путаю...