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«Дженоа» и «Сампдорию» могут выселить с домашнего стадиона

12 июля 2021, 13:07

La Repubblica сообщает, что «Дженоа» и «Сампдорию» могут выселить с домашнего стадиона «Луиджи Феррарис».

Оба генуэзских клуба арендуют у властей города стадион для проведения домашних матчей.

Уже некоторое время клубы не платили арендную плату, в данный момент долги составляют 1.6 млн евро.

Если клубы не погасят задолженность в ближайшее время, им могут запретить выступать на этом стадионе.

Недавно была информация, что итальянский клуб может сменить арену для проведения матчей.

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Все комментарии
Анд-м
Анд-м
12 июля в 19:57
Не такая уж и большая сумма. Продайте или снизить зарплаты футболистом немного, вот и решение проблем
ДАША Д
ДАША Д
12 июля в 13:22
Это всего лишь зарплата одного приличного игрока.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 июля в 13:17
Интересно, а клубы думали, что им за красивые глаза будут стадион предоставлять?
Типа, для заполняемости. Я бы понял, если один клуб был бы в должниках, но оба... Это просто сверхнаглость.
А ещё хотелось бы знать, разрешено ли в Италии играть в другом городе? Вот у нас по итогу стало нельзя. Тамбов не даст соврать. Если ничего не путаю...
beefs
beefs
12 июля в 13:12
Что поделаешь рыночные отношения...
Mangur
Mangur
12 июля в 13:07
Жестко. И не простят.
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