Зидан отказался возглавить «Ньюкасл»

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вчера, 19:26

Руководство «Ньюкасла» не смогло договориться с бывшим наставником «Реала» .

Отмечается, что 49-летний специалист заявил представителям «сорок», что рассчитывает на приглашение в сборную Франции.

Ранее легендарный игрок «Ливерпуля» прокомментировал слухи, что он может возглавить «Ньюкасл».