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Зидан отказался возглавить «Ньюкасл»

вчера, 19:26

Руководство «Ньюкасла» не смогло договориться с бывшим наставником «Реала» Зинедином Зиданом.

Отмечается, что 49-летний специалист заявил представителям «сорок», что рассчитывает на приглашение в сборную Франции.

Ранее легендарный игрок «Ливерпуля» прокомментировал слухи, что он может возглавить «Ньюкасл».

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Все комментарии
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ dzvinka (раскрыть)
сегодня в 12:27
Ну фиг его знает ,так то он и сам весь АПЛ о65лить может за одно и всех в Европе ,ему только дай качественный состав ,и пердолить он может долго
112910415
112910415
сегодня в 07:16
всё будет возможно, но не сразу !
Бак5
Бак5
сегодня в 02:01
Срубил бы бабок
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 01:29
Пока Ньюкасл звёзд не накупит Зидан туда не пойдет.
dzvinka
dzvinka
вчера в 23:00
Зидан легенда, трекратный победитель пересовской ЛЧ)))
не гоже чтобы его пердолили в очелло все кому не лень на дне АПЛ, так глядиш еще в шип вывалится, не к лицу будет))
Только сборная Франции, и не меньше!
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 22:57
Зидан не продается!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:54
Давай Жозе,вылазь из волчьего логова,шейхи тебя ждут. Вообще то идеальный тренер,Сороки играют в автобус,команда типа Бёрнли, нужно будет купить скоростного форварда и какого нибудь плеймейкера и команда готова к подвигам.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:50
Потом Лысый алжирец локти будет кусать,что протормозил.У этих арафаток денег больше,чем у Переса и всей Лолиги. Я вот даже подумываю,что Сороки возьмут эту ЛЧ.
kotmyshka
kotmyshka
вчера в 22:16
Сборная ему по силам
goalaktika
goalaktika
вчера в 21:59
Его можно понять . Для Зидана, это ещё сырой проект
dimagas2
dimagas2
вчера в 21:28
Посмотрит таблицу.Какой Зидан,там может после ТО будет что-то +- внятное.Думаю купят 4-5 сбитых летчиков типа Коутиньо,Ляказета или Баркли и может ухватят молодую звездочку а-ля Медисон или Филипс.
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:38
Строить с начала команду хоть и с большими деньгами - это не для Зидана!
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:16
Начался чурдом в деревне...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:13
Возможно даже не знает, что он так ответил руководству сорок.
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:06
Решил сборная Франции всё же лучше.
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 20:04
пожалуй так и есть ведь сороки не самая последняя команда в АПЛ
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 20:03
"Ньюкасл" даже с большими финансовыми возможностями сиюминутно не станет грандом АПЛ. Предстоит долгий и тернистый путь, прежде клуб доберется хотя бы до зоны Лиги Чемпионов. А пока можно обойтись и кем-нибудь поскромнее.
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:02
он хочет сборную
beefs
beefs
вчера в 20:00
начинается раскрутка Ньюкасла...
ДСА
ДСА
вчера в 19:57
Он просто считать деньги не умеет
David Young
David Young
вчера в 19:53
Сборная Франции ждёт.
протон
протон
вчера в 19:53
Зизу - идеальный кандидат для сборной Франции. Удачи!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:52
Это шоо за прикол ?!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:51
Пока ещё игроки и тренеры с недоверием относятся к клубу.
Да и деньги, даже большие, не сразу начинают работать. Вангую, что примерно через год люди будут в очередь стоять на переход в этот клуб. В том числе и звёзды уровня Холланда или Неймара.
Именно поэтому Зидан подстраховался, так осторожно отказов Ньюкаслу...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:44
Он же не 8 чтоб возглавляя Реал соглашаться на Сорок
drug01
drug01
вчера в 19:42
Это не его уровень
zsb1961
zsb1961
вчера в 19:41
По зарплате не договорились.
BDA8181
BDA8181
вчера в 19:39
Это было предсказуемо, команда то не собрана. Сам то не пробовал ещё с нуля строить.
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