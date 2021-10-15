Зидан отказался возглавить «Ньюкасл»

Руководство «Ньюкасла» не смогло договориться с бывшим наставником «Реала» Зинедином Зиданом.
Отмечается, что 49-летний специалист заявил представителям «сорок», что рассчитывает на приглашение в сборную Франции.
Ранее легендарный игрок «Ливерпуля» прокомментировал слухи, что он может возглавить «Ньюкасл».
не гоже чтобы его пердолили в очелло все кому не лень на дне АПЛ, так глядиш еще в шип вывалится, не к лицу будет))
Только сборная Франции, и не меньше!
не гоже чтобы его пердолили в очелло все кому не лень на дне АПЛ, так глядиш еще в шип вывалится, не к лицу будет))
Только сборная Франции, и не меньше!
Да и деньги, даже большие, не сразу начинают работать. Вангую, что примерно через год люди будут в очередь стоять на переход в этот клуб. В том числе и звёзды уровня Холланда или Неймара.
Именно поэтому Зидан подстраховался, так осторожно отказов Ньюкаслу...
Да и деньги, даже большие, не сразу начинают работать. Вангую, что примерно через год люди будут в очередь стоять на переход в этот клуб. В том числе и звёзды уровня Холланда или Неймара.
Именно поэтому Зидан подстраховался, так осторожно отказов Ньюкаслу...