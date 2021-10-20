Литвинов: «Прошу не накидываться на Рассказова. Проиграла вся команда»

Полузащитник «Спартака» высказался о поражении команды в рамках группового этапа Лиги Европы в матче с «Лестером» (3:4).

Игроки «Лестера» так же, как и мы, допускали ошибки, просто они воспользовались моментами. Видно, что показываем более агрессивный футбол, надо исправлять ошибки. Думаю, в Англии спокойно можно цепляться за очки. Постараемся отдать все силы, чтобы увезти оттуда три очка. Сейчас есть время восстановиться. Адский календарь? Это доля футбола, в Англии играют через два-три дня, никто не жалуется.

Что касается Рассказова, то не надо винить одно человека, проиграла вся команда. Не может быть виноват один человек во всём поражении. Прошу не накидываться на Рассказова.