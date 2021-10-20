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Литвинов: «Прошу не накидываться на Рассказова. Проиграла вся команда»

вчера, 21:30
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о поражении команды в рамках группового этапа Лиги Европы в матче с «Лестером» (3:4).

Игроки «Лестера» так же, как и мы, допускали ошибки, просто они воспользовались моментами. Видно, что показываем более агрессивный футбол, надо исправлять ошибки. Думаю, в Англии спокойно можно цепляться за очки. Постараемся отдать все силы, чтобы увезти оттуда три очка. Сейчас есть время восстановиться. Адский календарь? Это доля футбола, в Англии играют через два-три дня, никто не жалуется.

Что касается Рассказова, то не надо винить одно человека, проиграла вся команда. Не может быть виноват один человек во всём поражении. Прошу не накидываться на Рассказова.

В матче с «Лестером» красно-белые ухудшили свою статистику.

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Все комментарии
Рыжая Борода
Рыжая Борода
сегодня в 07:19
жаль, что это поколение (Игнатов, Маслов, Рассказов, Максименко, Литвинов, Ломовицкий, Умяров еще 2-3 игрока не помню уже), которому выдали огромные авансы, поддержку, игровое время, практику - так и не стали полноценными игроками клуба, от которого ждут больших побед. Но эти игроки могут быть лидерами в командах средней и нижней таблицы РПЛ.
sir_Alex
sir_Alex ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 05:23
Что за мужик с ведром на голове??? 😂😂😂👍
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:10
Уж слишком часто мелькала голова игрока при пропущенных мячах.
протон
протон
сегодня в 03:19
"Кто-то проиграл, а кто то и выиграл" -мямлил в углу Рассказов, сжимая в кулаке купон фонбета.
4RT
4RT
вчера в 22:54
Ты такой же дятел как и Рассказов
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 22:48
.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:46
Рассказов минус 5 лямов в стоимости!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 22:45
Почему игроки "Лестера" не защищают Рассказова, он сделал все возможное, чтобы англичане увезли очки из Москвы:
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:37
Неожиданности не произошло
SHMEL
SHMEL
вчера в 22:35
Такое впечатление, что спартак сплошь состоит из Рассказовых и Кутеповых...
Владимир Прокопчук
Владимир Прокопчук
вчера в 22:29
В Москве не могли одного очка взять а В Англии вам ктото три отдаст- Мечтатели, Один рах получилось случайно в Неаполе- больше и не будет такого фарта. научитесь играть нормально и всяких рассказовых и Максименко надо гнать в шею
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:50
Вот это номер, ты себя видел заступник !?! 2×2=4 !!! Орёл крахмальный !!!)
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:49
Молчи,маладой исчо!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:46
Литвинов накосячил больше Рассказова, еще и заступается.
David Young
David Young ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 21:42
Здравствуйте.

Одобрено.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:39
С динамиками Рассказова не было, а на ударную точно также выводили. Вина Руя
makkie
makkie
вчера в 21:33
Рассказов, Зобнин и Максименко - уже трое набирается.
А Литвинов на фоне мощного Сумаре, конечно, мальчишка.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:31
Вот такая вот веселая команда)
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