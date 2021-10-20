Витория: «„Спартак“ провёл хороший матч с „Лестером“, забили три мяча»

Главный тренер «Спартака» высказался о поражении команды от «Лестера» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Я могу сказать, что это была качественная игра. Мы столкнулись с сильным соперником, который наказал нас за наши ошибки. Мы провели хороший матч, забили три мяча и продолжим много забивать.

«Лестер» — качественная команда. Они хорошо действовали на контратаке, но нельзя сказать, что мы проиграли матч из-за действий одного футболиста соперника. «Лестер» пользовался моментами и выводил Даку на ударную позицию. Нельзя сказать, что оборона сыграла плохо, это же не проигрыш со счетом 0:10.