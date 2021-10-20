Витория: «„Спартак“ провёл хороший матч с „Лестером“, забили три мяча»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался о поражении команды от «Лестера» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
Я могу сказать, что это была качественная игра. Мы столкнулись с сильным соперником, который наказал нас за наши ошибки. Мы провели хороший матч, забили три мяча и продолжим много забивать.
«Лестер» — качественная команда. Они хорошо действовали на контратаке, но нельзя сказать, что мы проиграли матч из-за действий одного футболиста соперника. «Лестер» пользовался моментами и выводил Даку на ударную позицию. Нельзя сказать, что оборона сыграла плохо, это же не проигрыш со счетом 0:10.
В матче с «Лестером» красно-белые ухудшили свою статистику.
В команде все нормально, в команде хорошо!
Хорошо!
Играли все нормально,
Играли хорошо!
В команде все нормально, в команде хорошо!
Хорошо!
Играли все нормально,
Играли хорошо!
Но в обороне так играть нельзя.
Хотя Руй делает всё, что может, исходя
из имеющегося подбора игроков.
Большие вопросы и к Рассказову и к Максименко.
Но больше всего вопросов к Федуну, и из них самый главный:
Где усиление? Где нормальные трансферы?
И это - в столетний юбилейный год для Спартака?
Позорище.
Но в обороне так играть нельзя.
Хотя Руй делает всё, что может, исходя
из имеющегося подбора игроков.
Большие вопросы и к Рассказову и к Максименко.
Но больше всего вопросов к Федуну, и из них самый главный:
Где усиление? Где нормальные трансферы?
И это - в столетний юбилейный год для Спартака?
Позорище.
ааа ну тогда нормально все!))
ааа ну тогда нормально все!))
Четвертуйте парня(((
Четвертуйте парня(((
Но когда ты вынужден выпускать Рассказова, а усилить игру Ломовицким и Игнатовым - это ненормально. Тут уж приходится выше головы прыгать.
Но когда ты вынужден выпускать Рассказова, а усилить игру Ломовицким и Игнатовым - это ненормально. Тут уж приходится выше головы прыгать.