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Витория: «„Спартак“ провёл хороший матч с „Лестером“, забили три мяча»

вчера, 20:05
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 4Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался о поражении команды от «Лестера» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Я могу сказать, что это была качественная игра. Мы столкнулись с сильным соперником, который наказал нас за наши ошибки. Мы провели хороший матч, забили три мяча и продолжим много забивать.

«Лестер» — качественная команда. Они хорошо действовали на контратаке, но нельзя сказать, что мы проиграли матч из-за действий одного футболиста соперника. «Лестер» пользовался моментами и выводил Даку на ударную позицию. Нельзя сказать, что оборона сыграла плохо, это же не проигрыш со счетом 0:10.

В матче с «Лестером» красно-белые ухудшили свою статистику.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:40
хороший ... почти хороший
galem72
galem72
сегодня в 11:33
Команда действительно сыграла неплохо с клубом АПЛ. Ожидаемо выдохлись во втором тайме, но не сломились. Отдельную похвалу хотелось бы адресовать Мозесу. Он словно вернулся в лучшей форме в Англию. Витория исправил некоторые ошибки после ДМ, но этого не хватило с Лисами. Всё-таки с ломовицкими, игнатовыми и рассказовыми выше головы не прыгнешь.
МапС
МапС
сегодня в 08:15
Хорошо!
В команде все нормально, в команде хорошо!
Хорошо!
Играли все нормально,
Играли хорошо!
abp96be9962q
abp96be9962q
сегодня в 03:23
Лучше бы ты помолчал
протон
протон
сегодня в 01:38
Рассказов сыграл не лучшую игру, А кого выпускать "пенсионера" Ещенко? Леонид Арнольдович, возьмите пример с Челси, у них работает команда и Абрамович вкладывается и результат есть, а у Спартака к юбилею с таким подходом будет палочка и два нуля висящих ниже.
протон
протон ответ Ген Геныч (раскрыть)
сегодня в 01:37
На самом деле Руй прав, играли хорошо, все таки 3 гола забили сильному клубу, который несколько дней назад возил МЮ. просто есть несколько игроков в Спартаке, которых нужно срочно менять
протон
протон
сегодня в 01:34
игра была хорошая. но вратарь дыркач.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 00:36
3 гола забили - хорошо, 10 не пропустили - тоже хорошо.
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:38
Лестер:" Вы нам забьете сколько сможете, а мы сколько захотим."
Brooklyn888
Brooklyn888
вчера в 21:22
С победой Лисы!! Отличный матч сыграли!
sten312
sten312
вчера в 21:18
В Англии они получат свои привычные 0-7. А у Руя такие руевые отмазки.
Валерыч
Валерыч
вчера в 20:58, ред.
Три забитых гола - это конечно хорошо.
Но в обороне так играть нельзя.
Хотя Руй делает всё, что может, исходя
из имеющегося подбора игроков.
Большие вопросы и к Рассказову и к Максименко.
Но больше всего вопросов к Федуну, и из них самый главный:
Где усиление? Где нормальные трансферы?
И это - в столетний юбилейный год для Спартака?
Позорище.
berda2003
berda2003
вчера в 20:50
время Селихова пришло, а у рулета время закончилось... в англии сбудется прогноз - 0:10.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:40
"...это же не проигрыш со счетом 0:10"
ааа ну тогда нормально все!))
-Хостинский-
-Хостинский-
вчера в 20:36
Залетало все , Максименко давно не спасает
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:35
Чемодан,аэропорт,Лиссабон,неудачник.И Арнольдыча прихвати на ПМЖ,
beefs
beefs
вчера в 20:23
у нас в таких случаях говорят достойно проиграли...
Futurista
Futurista
вчера в 20:18
За два матча в ЛЕ чудес достаточно...забили 6 Наполи и Лестеру.. взяли 3 очка у Наполи на выезде...забитые - пропущенные 6-6...
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:18
Сколько добрых то!
Четвертуйте парня(((
makkie
makkie
вчера в 20:17
Руй Витория и так выжимает из этого состава максимум.
Но когда ты вынужден выпускать Рассказова, а усилить игру Ломовицким и Игнатовым - это ненормально. Тут уж приходится выше головы прыгать.
Ген Геныч
Ген Геныч ответ 1bear (раскрыть)
вчера в 20:15
Виновата,а именно один защитник,через которого Лестер что и забивал 3 из 4-х мячей,что и создавал моменты!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!К сожалению Кофрие не играл этот мат,иначе бы Спартак уже имел бы 6 очков !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ген Геныч
Ген Геныч ответ ABir (раскрыть)
вчера в 20:13
Всё из за того же манекена и умудрился проиграть!!!!!!!Манекен подумал,что мяч в аут уходит и не побежал за ним,вот и получили на последних минутах 0-1!!!!!!!!!!!!!!!!!!
drug01
drug01
вчера в 20:13
Для тренера видно результат не важен???
1bear
1bear
вчера в 20:13
4 мяча,а защита не виновата? это же не хоккей,хотя сейчас и там столько не пропускают
Cat01
Cat01
вчера в 20:12
А гже же очки????
ABir
ABir
вчера в 20:12
Как же Спартак умудрился Легии в первом туре дома проиграть. Если б хотя бы вничью сыграли. Сейчас бы делил очки с Легией и Лестером
d1metras
d1metras
вчера в 20:12
Вот в который раз убеждаюсь в том что Рассказов не уровень Спартака..Вот вроде парень старается что то делать но мастерства не хватает..Тоже самое касается Максименко.. в прошлом сезоне он был лучше.. в этом словил расслабон..
Ген Геныч
Ген Геныч
вчера в 20:11
Слукавил он однако!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Оборона то норм.а вот один из них все и привез(3 из 4-х мячей)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Почти всё ,что созал Лестер,шло от туда,где был этот манекен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ABir
ABir
вчера в 20:10
Забили больше, чем МЮ им же в последнем туре, а пропустили столько же. Но это слабое утешение.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:09
Русские блондины провалили игру.
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