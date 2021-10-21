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Салах, Винисиус и Пике — в команде недели Лиги чемпионов

вчера, 14:31

Пресс-служба УЕФА представила команду недели Лиги чемпионов.

Вратарь: Иво Грбич («Лилль»).

Защитники: Жорди Альба («Барселона»), Дейли Блинд («Аякс»), Жерар Пике («Барселона»), Себастьян Коатес («Спортинг»).

Полузащитники: Ной Окафор («Зальцбург»), Жоржиньо («Челси»), Лерой Сане («Бавария»), Рияд Марез («Манчестер Сити»), Мохамед Салах («Ливерпуль»).

Нападающий: Винисиус Жуниор («Реал»).

Салах, Винисиус и Пике — в команде недели Лиги чемпионов

Ранее пресс-служба УЕФА объявила имена претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
Brooklyn888
Brooklyn888
сегодня в 17:30
Заслуженный список!
kyxy
kyxy
вчера в 20:50
Аллер гол и две голевые
1bear
1bear
вчера в 17:37
а где Роналду и Месси ???
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:26
что они там курят, какой Пиге?
Djebrael
Djebrael
вчера в 17:25
В принципе все на своих местах
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 15:25
Групповой этап Лиги чемпионов 2021/22 уже находится в середине, и третий тур турнира этого сезона определенно не разочаровал в зрелищности.
На этой неделе были большие выступления от отдельных людей со всей Европы, на самом деле так много, что многие упустили возможность отбора здесь.

Алиссон (Ливерпуль) - сделал несколько действительно важных сейвов, которые помогли «красным» обыграть «Атлетико Мадрид», который редко проигрывает дома.

Маттиа де Шильо (Ювентус) - ассистировал для единственного гола своей команды в их победе над «Зенитом» в «Санкт-Петербурге» и играл в обороне.

Андреас Кристенсен (Челси) - гол и чистый лист датчанина в победе его команды над «Мальме».

Жерар Пике (Барселона) - забил решающий гол в победе своей команды со счетом 1:0, их первые очки в Лиге чемпионов в этом сезоне.

Дэйли Блинд (Аякс) - снова в этом сезоне ушел после разгрома «Боруссии Дортмунд» со счетом 4:0 с голом, передачей и чистым листом.


Марко Верратти (ПСЖ) - огромное выступление после перерыва дало его команде платформу, с которой можно было обыграть упорную команду «РБ Лейпцига».

Артуро Видаль (Интер) - показал отличное выступление против «Шерифа», в котором он, казалось, был повсюду. Гол и голевая передача.

Мохамед Салах (Ливерпуль) - подчеркнул свой статус лучшего игрока в мире в нынешней форме, когда «красные» обыграли «Атлетико» в Мадриде.

Себастьен Алле (Аякс) - запугал центрального защитника «Дортмунда» Матса Хуммелса и забил свой шестой гол в Лиге чемпионов в сезоне, а также добавил две результативные передачи.

Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед) - Его игра была намного больше, чем просто победа над «Аталантой». Его разносторонний вид подтолкнул его команду, заставив «красных дьяволов» отбиться после счета 0:2 и выиграть 3:2.

Винисиус Жуниор (Реал Мадрид) - выступил в «Реале» в Лиге чемпионов, забив два гола и сделав результативную передачу в разгроме донецкого «Шахтера» со счетом 0:5.

Ну, хорошая команда недели Лиги чемпионов.
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:56
Хорошая компания
Roger Young
Roger Young
вчера в 14:56
Не со всем согласен, но в целом состав классный
Cat01
Cat01
вчера в 14:53
Они лучшие
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