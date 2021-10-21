Салах, Винисиус и Пике — в команде недели Лиги чемпионов

Пресс-служба УЕФА представила команду недели Лиги чемпионов.
Вратарь: Иво Грбич («Лилль»).
Защитники: Жорди Альба («Барселона»), Дейли Блинд («Аякс»), Жерар Пике («Барселона»), Себастьян Коатес («Спортинг»).
Полузащитники: Ной Окафор («Зальцбург»), Жоржиньо («Челси»), Лерой Сане («Бавария»), Рияд Марез («Манчестер Сити»), Мохамед Салах («Ливерпуль»).
Нападающий: Винисиус Жуниор («Реал»).
Ранее пресс-служба УЕФА объявила имена претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
На этой неделе были большие выступления от отдельных людей со всей Европы, на самом деле так много, что многие упустили возможность отбора здесь.
Алиссон (Ливерпуль) - сделал несколько действительно важных сейвов, которые помогли «красным» обыграть «Атлетико Мадрид», который редко проигрывает дома.
Маттиа де Шильо (Ювентус) - ассистировал для единственного гола своей команды в их победе над «Зенитом» в «Санкт-Петербурге» и играл в обороне.
Андреас Кристенсен (Челси) - гол и чистый лист датчанина в победе его команды над «Мальме».
Жерар Пике (Барселона) - забил решающий гол в победе своей команды со счетом 1:0, их первые очки в Лиге чемпионов в этом сезоне.
Дэйли Блинд (Аякс) - снова в этом сезоне ушел после разгрома «Боруссии Дортмунд» со счетом 4:0 с голом, передачей и чистым листом.
Марко Верратти (ПСЖ) - огромное выступление после перерыва дало его команде платформу, с которой можно было обыграть упорную команду «РБ Лейпцига».
Артуро Видаль (Интер) - показал отличное выступление против «Шерифа», в котором он, казалось, был повсюду. Гол и голевая передача.
Мохамед Салах (Ливерпуль) - подчеркнул свой статус лучшего игрока в мире в нынешней форме, когда «красные» обыграли «Атлетико» в Мадриде.
Себастьен Алле (Аякс) - запугал центрального защитника «Дортмунда» Матса Хуммелса и забил свой шестой гол в Лиге чемпионов в сезоне, а также добавил две результативные передачи.
Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед) - Его игра была намного больше, чем просто победа над «Аталантой». Его разносторонний вид подтолкнул его команду, заставив «красных дьяволов» отбиться после счета 0:2 и выиграть 3:2.
Винисиус Жуниор (Реал Мадрид) - выступил в «Реале» в Лиге чемпионов, забив два гола и сделав результативную передачу в разгроме донецкого «Шахтера» со счетом 0:5.
Ну, хорошая команда недели Лиги чемпионов.
На этой неделе были большие выступления от отдельных людей со всей Европы, на самом деле так много, что многие упустили возможность отбора здесь.
Алиссон (Ливерпуль) - сделал несколько действительно важных сейвов, которые помогли «красным» обыграть «Атлетико Мадрид», который редко проигрывает дома.
Маттиа де Шильо (Ювентус) - ассистировал для единственного гола своей команды в их победе над «Зенитом» в «Санкт-Петербурге» и играл в обороне.
Андреас Кристенсен (Челси) - гол и чистый лист датчанина в победе его команды над «Мальме».
Жерар Пике (Барселона) - забил решающий гол в победе своей команды со счетом 1:0, их первые очки в Лиге чемпионов в этом сезоне.
Дэйли Блинд (Аякс) - снова в этом сезоне ушел после разгрома «Боруссии Дортмунд» со счетом 4:0 с голом, передачей и чистым листом.
Марко Верратти (ПСЖ) - огромное выступление после перерыва дало его команде платформу, с которой можно было обыграть упорную команду «РБ Лейпцига».
Артуро Видаль (Интер) - показал отличное выступление против «Шерифа», в котором он, казалось, был повсюду. Гол и голевая передача.
Мохамед Салах (Ливерпуль) - подчеркнул свой статус лучшего игрока в мире в нынешней форме, когда «красные» обыграли «Атлетико» в Мадриде.
Себастьен Алле (Аякс) - запугал центрального защитника «Дортмунда» Матса Хуммелса и забил свой шестой гол в Лиге чемпионов в сезоне, а также добавил две результативные передачи.
Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед) - Его игра была намного больше, чем просто победа над «Аталантой». Его разносторонний вид подтолкнул его команду, заставив «красных дьяволов» отбиться после счета 0:2 и выиграть 3:2.
Винисиус Жуниор (Реал Мадрид) - выступил в «Реале» в Лиге чемпионов, забив два гола и сделав результативную передачу в разгроме донецкого «Шахтера» со счетом 0:5.
Ну, хорошая команда недели Лиги чемпионов.