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Роджерс: «Отличная победа. Проявили характер в матче со „Спартаком“»

вчера, 20:38
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 4Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс подвел итоги матча со «Спартаком» (4:3) в Лиге Европы.

Я доволен результатом, это была отличная победа, доволен, как проявили характер и отыгрались. Также доволен вторым таймом, так как мы проявили больше агрессии. И рад игре Патсона Даки, забившего четыре гола.

В последних двух матчах мы забили восемь мячей, должны сохранять набранный темп.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:45
да, Лестеру пришлось проявлять характер
ОПС
ОПС
сегодня в 03:47
Мячей забито много, а почему то грустно.
протон
протон
сегодня в 01:56
Роджерс о 4-3 со Спартаком: "Отличная игра, я рад, что за Спартак играет Рассказов"
Ironigor
Ironigor ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:54
А насчёт Если бы, ничего не знаю !!! Бабушка об этом тоже говорила , жаль так время быстро прошло !!!)
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:24
да брось, отсутствие Кофрие все объясняет, он бы скушал африкашку
sihafazatron
sihafazatron ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 21:02
Если не уйдет из Лестера, то в основе точно будет бегать)
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:59
Думаю к следующему сезону он вытеснит Варди
Zak11
Zak11
вчера в 20:52
Тут не заслуга Лестера. У нас отдельные персонажи откровенно не доигрывали эпизоды. Сами себе проиграли.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:50, ред.
Матч который Спартак сам у себя дома смог сам себя Победить !!! Герой матча бесспорно Рассказов и его партнёры Максименко, Зобнин, и Литвинов !!!((( А виноват опять будет бедолага Руй Витория. Нет на данный момент времени у Спартака состава для того чтобы хоть как-то бороться в еврокубках. Нет от слова Абсолютно ! А Федун с Заремой конечно же сделают крайним главного тренера. Ну а кто ещё, не он же "Великий " виноват !? Очень жаль болельщиков Спартака, да и остальных кто сегодня искренне переживал за Российский клуб. А воз и ныне там !(
Будем надеяться опять на лучшее ! Всем Добра и конечно Удачи !!!
yrasikos22
yrasikos22 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 20:47
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 20:45
    Как говорится: не было бы счастья да несчастье помогло! Хорошо для лестера, что Варди отсутствовал, так может Дака на лавке бы остался)
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 20:41
    Вьётся по ветру весёлый Роджерс,
    люди Лёни песни не поют...
    makkie
    makkie
    вчера в 20:39
    Молодцы!

    Но то, что у Лестера дырявая оборона - удивительно.
    Спартак даже не в сильнейшем составе сумел забить трижды и почти вырвал ничью.
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