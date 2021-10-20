Роджерс: «Отличная победа. Проявили характер в матче со „Спартаком“»

Главный тренер «Лестера» подвел итоги матча со «Спартаком» (4:3) в Лиге Европы.

Я доволен результатом, это была отличная победа, доволен, как проявили характер и отыгрались. Также доволен вторым таймом, так как мы проявили больше агрессии. И рад игре Патсона Даки, забившего четыре гола.

В последних двух матчах мы забили восемь мячей, должны сохранять набранный темп.