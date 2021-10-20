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Злобин: «В Португалии никто не будет критиковать футболиста за бокал вина»

вчера, 22:30

Голкипер «Фамаликау» Иван Злобин рассказал о том, как португальские футболисты относятся к алкоголю.

В Португалии никто не будет критиковать футболиста за бокал вина во время ужина. Не страшно, если запостишь фотку с пивом. Да и никто не будет исподтишка тебя фоткать где-нибудь в ресторане.

Конечно, все зависит от ситуаций. Бывает и такое, что стыдно просто выходить на улицу из-за прошедшего матча. Здесь люди оценивают больше саму игру, нежели личную жизнь спортсменов. Мое мнение, что большую роль играет культура футбола и употребления алкоголя. В российском обществе, к сожалению, они на низком уровне.

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Все комментарии
Конь 666
Конь 666
сегодня в 01:25, ред.
За игру будут критиковать! А если бокал вина не мешает показывать достойную игру, то хоть 3 бокала в студию!))
David Young
David Young ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
вчера в 23:15
.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 23:12
За бокал вина и в России никто не стал бы критиковать но у нас обычно идет за бокалом бокал и стопка за стопкой. Пить не умеют наши футболисты и себя контролировать.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 22:57
Злобин: «В Португалии никто не будет критиковать футболиста за бокал вина»
ЗЛОБин...
shur
shur
вчера в 22:55
...у нас и пьют , и ананируют , а футбол в стороне отдыхает!
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:45
Ну а у нас за стакан водки))
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