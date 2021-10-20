Злобин: «В Португалии никто не будет критиковать футболиста за бокал вина»

Голкипер «Фамаликау» рассказал о том, как португальские футболисты относятся к алкоголю.

В Португалии никто не будет критиковать футболиста за бокал вина во время ужина. Не страшно, если запостишь фотку с пивом. Да и никто не будет исподтишка тебя фоткать где-нибудь в ресторане.

Конечно, все зависит от ситуаций. Бывает и такое, что стыдно просто выходить на улицу из-за прошедшего матча. Здесь люди оценивают больше саму игру, нежели личную жизнь спортсменов. Мое мнение, что большую роль играет культура футбола и употребления алкоголя. В российском обществе, к сожалению, они на низком уровне.