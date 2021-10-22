«Я знаю, каково это». «Зенит» посвятил пост поражению «Локомотива»

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вчера, 09:14

Петербургский «Зенит» выразил поддержку московскому «Локомотиву» после поражения от «Галатасарая» (0:1) в матче 3-го тура группового раунда Лиги Европы:

Я знаю, каково это, брат.

Напомним, что оба коллектива упустили победы в концовках еврокубковых поединков. «Зенит» пропустил гол от «Ювентуса» в Лиге чемпионов на 86-й минуте, а «Локомотив» — на 82-й.

Напомним, что «Локомотив» этим поражением продлил свою неудачную серию.