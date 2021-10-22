«Я знаю, каково это». «Зенит» посвятил пост поражению «Локомотива»

Петербургский «Зенит» выразил поддержку московскому «Локомотиву» после поражения от «Галатасарая» (0:1) в матче 3-го тура группового раунда Лиги Европы:
Я знаю, каково это, брат.
😔 @fclokomotiv pic.twitter.com/QW80Hx5P8A— ФК «Зенит» (@zenit_spb) October 21, 2021
Напомним, что оба коллектива упустили победы в концовках еврокубковых поединков. «Зенит» пропустил гол от «Ювентуса» в Лиге чемпионов на 86-й минуте, а «Локомотив» — на 82-й.
Напомним, что «Локомотив» этим поражением продлил свою неудачную серию.
К 80-й минуте и Зенит и Локо закончили бы матчи с ничейным счётом...
Печальная статистика Зенита в Еврокубках начиная с 80й минуты (за 5 лет):
С Брюгге пропустили дома на 90-й минуте...
С Лацио пропустили на 82-й минуте...
С Бенфикой дома пропустили на 85-й минуте..
С Русенборгом дома пропустили на 88-й минуте...
С Вардаром дома пропустили на 93-й минуте...
С Андерлехтом дома пропустили на 90-й минуте...
С Бенфикой в гостях на 91-й минуте...
С Бенфикой дома на 85-й и 96-й минутах...
Надо же учитывать что мы из РПЛ и неспособны бегать как в Европах....по 90 минут.....
К 80-й минуте и Зенит и Локо закончили бы матчи с ничейным счётом...
Печальная статистика Зенита в Еврокубках начиная с 80й минуты (за 5 лет):
С Брюгге пропустили дома на 90-й минуте...
С Лацио пропустили на 82-й минуте...
С Бенфикой дома пропустили на 85-й минуте..
С Русенборгом дома пропустили на 88-й минуте...
С Вардаром дома пропустили на 93-й минуте...
С Андерлехтом дома пропустили на 90-й минуте...
С Бенфикой в гостях на 91-й минуте...
С Бенфикой дома на 85-й и 96-й минутах...
Надо же учитывать что мы из РПЛ и неспособны бегать как в Европах....по 90 минут.....