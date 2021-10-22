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«Я знаю, каково это». «Зенит» посвятил пост поражению «Локомотива»

вчера, 09:14
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)ГалатасарайМатч завершен

Петербургский «Зенит» выразил поддержку московскому «Локомотиву» после поражения от «Галатасарая» (0:1) в матче 3-го тура группового раунда Лиги Европы:

Я знаю, каково это, брат.

Напомним, что оба коллектива упустили победы в концовках еврокубковых поединков. «Зенит» пропустил гол от «Ювентуса» в Лиге чемпионов на 86-й минуте, а «Локомотив» — на 82-й.

Напомним, что «Локомотив» этим поражением продлил свою неудачную серию.

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 17:34
    ZIBO rock
    ZIBO rock
    вчера в 12:58
    Локомотив ответил цитатой из фильма "Брат"!
    STVA 1
    STVA 1 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 11:31
    Надо попросит УЭФА об ограничении скорости! Артемка в лидерах был бы))
    viv
    viv
    вчера в 10:22
    У Зенита теперь в Европе, постоянно такое чувство.
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 09:43, ред.
    Один неудачник третьего тура еврокубков поддержал другого неудачника третьего тура.......и только спартак промолчал))
    112910415
    112910415
    вчера в 09:29
    грустная солидарность
    санек002
    санек002
    вчера в 09:25
    офигеть!проигрываем даже тем,кого раньше разносили без проблем!скатились до уровня мальт люксембургов и монако
    4RT
    4RT
    вчера в 09:25
    Два обделавшихся монополиста жалеют друг друга
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    вчера в 09:24, ред.
    Лучше установить командам РПЛ в еврокубках таймы по 40 минут...
    К 80-й минуте и Зенит и Локо закончили бы матчи с ничейным счётом...

    Печальная статистика Зенита в Еврокубках начиная с 80й минуты (за 5 лет):
    С Брюгге пропустили дома на 90-й минуте...
    С Лацио пропустили на 82-й минуте...
    С Бенфикой дома пропустили на 85-й минуте..
    С Русенборгом дома пропустили на 88-й минуте...
    С Вардаром дома пропустили на 93-й минуте...
    С Андерлехтом дома пропустили на 90-й минуте...
    С Бенфикой в гостях на 91-й минуте...
    С Бенфикой дома на 85-й и 96-й минутах...

    Надо же учитывать что мы из РПЛ и неспособны бегать как в Европах....по 90 минут.....
    drug01
    drug01
    вчера в 09:18
    Два сапога пара
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 09:17
    Поддержка это хорошо
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 09:16
    Дюков, что ты спишь, пора обращаться в УЕФА с предложением, чтобы российским клубам давали хотя бы по 0.5 очка за достойные поражения.
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