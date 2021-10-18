ГлавнаяНовостиВокруг футболаРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Витор Перейра провёл семинар для арбитров РПЛ

вчера, 15:28

Новый руководитель департамента судейства Витор Перейра, который недавно получил эту должность, провел первый семинар для судей и ассистентов судей российской Премьер-лиги.

Мероприятие собрало в Москве более 60 специалистов судейского корпуса.

Основными задачами семинара стало знакомство с судьями и ассистентами РПЛ, а также разбор сложных игровых моментов из 3-х последних туров.

Напомним, ранее португалец судил поединки ЧМ-1998 и ЧМ-2002, а также работал на финальных матчах еврокубков в 2000-х годах.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:33
На первом фото арбитры делятся друг с другом зашедшими ставками
Борислaв
Борислaв
вчера в 18:09
Нужное дело сделал...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:39
С самого начала все ждали банкет.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:49
А Любимов в это время с Гинером встречался! Получал благодарность за отличное судейство...
beefs
beefs
вчера в 16:18
неужели судейство станет лучше, сомневаюсь...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:49
19 лет чел маялся без работы и с низкими доходами ,и вот...
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:31
Толку-то от этих семинаров
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:30
Теперь судить будут лучьше, надеюсь!
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