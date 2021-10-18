Витор Перейра провёл семинар для арбитров РПЛ

Новый руководитель департамента судейства Витор Перейра, который недавно получил эту должность, провел первый семинар для судей и ассистентов судей российской Премьер-лиги.
Мероприятие собрало в Москве более 60 специалистов судейского корпуса.
Новый руководитель департамента судейства Витор Перейра провёл первый семинар для судей и ассистентов Тинькофф РПЛ. Всего на двухдневные сборы в Москву приехали 19 судей, 38 помощников судьи, 2 VAR и 3 AVAR арбитра.https://t.co/WXymIfkAwu pic.twitter.com/Xztfh1ybYV— РФС (@rfsruofficial) October 18, 2021
Основными задачами семинара стало знакомство с судьями и ассистентами РПЛ, а также разбор сложных игровых моментов из 3-х последних туров.
Напомним, ранее португалец судил поединки ЧМ-1998 и ЧМ-2002, а также работал на финальных матчах еврокубков в 2000-х годах.