Витор Перейра провёл семинар для арбитров РПЛ

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вчера, 15:28

Новый руководитель департамента судейства Витор Перейра, который недавно получил эту должность, провел первый семинар для судей и ассистентов судей российской Премьер-лиги.

Мероприятие собрало в Москве более 60 специалистов судейского корпуса.

Новый руководитель департамента судейства Витор Перейра провёл первый семинар для судей и ассистентов Тинькофф РПЛ . Всего на двухдневные сборы в Москву приехали 19 судей, 38 помощников судьи, 2 VAR и 3 AVAR арбитра.https://t.co/WXymIfkAwu pic.twitter.com/Xztfh1ybYV — РФС (@rfsruofficial) October 18, 2021

Основными задачами семинара стало знакомство с судьями и ассистентами РПЛ , а также разбор сложных игровых моментов из 3-х последних туров.