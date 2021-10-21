Орлов: «Дзюба нынче не игрок европейского уровня»

Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал игру форварда «Зенита» Артема Дзюбы в матче против «Ювентуса».
Дзюба был самым полезным при угловых у своих ворот. Уже хорошо. А впереди... Зацепиться за мяч, как прежде, он уже не может, обвести – тоже. Мы сегодня увидели: Дзюба нынче не игрок европейского уровня. Ну что поделать... Посмотрим, как он проявит себя в матче со «Спартаком».
Не в том лесу грибы ищет Геннадий Сергеевич...
Из отечественных игроков те что были уже уехали...3 легкоатлета....
Один рекорды по пробегаемым километрам за матч накручивает...второй не далее как вчера рекорды скорости зачем то устанавливает...третий рекорд по нахождению на флорентийской лавке бьёт...удачи им и дальнейшего процветания....
Не в том лесу грибы ищет Геннадий Сергеевич...
Из отечественных игроков те что были уже уехали...3 легкоатлета....
Один рекорды по пробегаемым километрам за матч накручивает...второй не далее как вчера рекорды скорости зачем то устанавливает...третий рекорд по нахождению на флорентийской лавке бьёт...удачи им и дальнейшего процветания....