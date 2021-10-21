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Орлов: «Дзюба нынче не игрок европейского уровня»

вчера, 17:44

Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал игру форварда «Зенита» Артема Дзюбы в матче против «Ювентуса».

Дзюба был самым полезным при угловых у своих ворот. Уже хорошо. А впереди... Зацепиться за мяч, как прежде, он уже не может, обвести – тоже. Мы сегодня увидели: Дзюба нынче не игрок европейского уровня. Ну что поделать... Посмотрим, как он проявит себя в матче со «Спартаком».

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:46
Нынче? А когда скрепный дэдпул был на уровне того же Лукаку? ))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:04
Если ещё в прошлом сезоне у наших клубов 20 игр - 0 побед в еврокубках....о каком европейском уровне речь ???
Не в том лесу грибы ищет Геннадий Сергеевич...
Из отечественных игроков те что были уже уехали...3 легкоатлета....
Один рекорды по пробегаемым километрам за матч накручивает...второй не далее как вчера рекорды скорости зачем то устанавливает...третий рекорд по нахождению на флорентийской лавке бьёт...удачи им и дальнейшего процветания....
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 21:58
Дожил Артемка,даже Генаха опустил его...))
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 21:26
— Гена...Гена, ты правда думаешь, что Дзюба когда-то был игроком европейского уровня?
— Ну, Чебурашка, Европа же большая, там не только играют - Месси, Роналду, Бензема, Салах... Вот и я подумал, что наш Дзюба не так уж и плох.
— Ну не знаю Гена, не знаю...
морозз
морозз
вчера в 20:38
Геннадий! - я не понял, ты наконец то решил перейти к нам в свинарник?
Zak11
Zak11
вчера в 20:31
Дзюба возможно был игроком европейского уровня. Но только в паре с Халком. И именно Халк его делал таковым, своей сумасшедшей игрой. Но это всего лишь мгновения.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:48
Если перефразировать Орлова , то дзюба просто игрок зенита , а не европейского уровня
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 19:41
Не только "нынче", а вообще.
STVA 1
STVA 1 ответ Ravshan878 (раскрыть)
вчера в 19:25
он им не был НИКОГДА
прохожий.
прохожий.
вчера в 19:17
Ели бы Дзюба хоть когда нибудь был игроком европейского уровня,он бы и играл в Европе,а не в РПЛ.И на патриота как Акинфеев ,что бы играть в одном клубе и чемпионате он тоже не смахивает.
LAISMEN
LAISMEN
вчера в 19:11
Когда уже людям совсем нечего сказать то вспоминают Дзюбу. Даже самый ленивый не прочь подискутировать на эту тему.
112910415
112910415
вчера в 19:10
обидел крупного льва зачем-то
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 18:53
в нашей РПЛ сейчас таких игроков вообще нет иначе бы они уже давно были куплены так как из России они берут очень за дёшево что касается львёнка-Дзюбы то он и никогда не был замечен в этом евроуровне
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:48
Для Эстонии сойдёт.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:38
Соболев два лестеру положил, Дзюба ниодного
Алексей Филин
Алексей Филин
вчера в 18:28
А когда он им был? Закусывать надо!
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 18:25
На конец то Гена признался Рукаку не топ игрок.Да так средний тяжёлый снаряд для буки.Он действительно умеет играть противо Спартака.От зависити.Якобы вот я Питере Лев.
Орлов вам Respect за статью.)
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 18:19
Дзюба жирный лоснящийся кот.
Cat01
Cat01
вчера в 18:12
Надо опускаться нп землю скорей
альсато
альсато
вчера в 18:10
Гена, ты вообще соображаешь, что несешь?...какого еще европейского уровня?
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:07
А он и не был им
oFANATo
oFANATo
вчера в 18:05
Одним словом -. сбитый летчик🤗
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:03
Что то с геной не ладное творится, наверное оскорбился.
beefs
beefs
вчера в 17:59
очень много внимания пустышке...
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 17:54, ред.
В смысле нынче, а он когда то был "игроком европейского уровня?))
Это они у нас Львы Толстые, а в лч.. ну вы поняли)
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 17:54
Если и Боярский отвернется от Дзюбы - это все..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:46
Может он и прав...
Сидор новый
Сидор новый
вчера в 17:45
Быстро ты Гена "перекрасился"
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