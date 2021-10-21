Орлов: «Дзюба нынче не игрок европейского уровня»

Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал игру форварда «Зенита» в матче против «Ювентуса».

Дзюба был самым полезным при угловых у своих ворот. Уже хорошо. А впереди... Зацепиться за мяч, как прежде, он уже не может, обвести – тоже. Мы сегодня увидели: Дзюба нынче не игрок европейского уровня. Ну что поделать... Посмотрим, как он проявит себя в матче со «Спартаком».