В. Уткин: «Просят не гнобить Рассказова? А что надо делать?»

Известный комментатор Василий Уткин раскритиковал защитника «Спартака» Николая Рассказова после матча с «Лестером».
Очень доставляют призывы не гнобить Рассказова. А что надо делать? Найти в его игре против «Лестера» некоторые плюсы? Я не могу, я весь матч пытался, да не один, а с коллегой Гусевым, который как раз заходил на стрим.
Что еще? Что играет не один, а команда? Ок, но в команде у каждого есть персональная ответственность.
Не надо призывать к жалости. Уводит в сторону навсегда. Играешь в «Спартаке»? Это мечта. Плохо играешь? Ну, терпи. Входит в стоимость билета
Давно говорю, что оборона, это фундамент игры команды. Спартак ни ПСЖ, ни Бавария, ни М-Сити, которые забьют больше. Если так косячить...Какие могут быть оправдания? Какие победы? Какие выходы из группы? Игрокам надо принимать критику, а не вставать в позу, вспоминая "мертвецов". Смешно..).
Давно говорю, что оборона, это фундамент игры команды. Спартак ни ПСЖ, ни Бавария, ни М-Сити, которые забьют больше. Если так косячить...Какие могут быть оправдания? Какие победы? Какие выходы из группы? Игрокам надо принимать критику, а не вставать в позу, вспоминая "мертвецов". Смешно..).