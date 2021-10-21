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В. Уткин: «Просят не гнобить Рассказова? А что надо делать?»

вчера, 19:21
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Известный комментатор Василий Уткин раскритиковал защитника «Спартака» Николая Рассказова после матча с «Лестером».

Очень доставляют призывы не гнобить Рассказова. А что надо делать? Найти в его игре против «Лестера» некоторые плюсы? Я не могу, я весь матч пытался, да не один, а с коллегой Гусевым, который как раз заходил на стрим.

Что еще? Что играет не один, а команда? Ок, но в команде у каждого есть персональная ответственность.

Не надо призывать к жалости. Уводит в сторону навсегда. Играешь в «Спартаке»? Это мечта. Плохо играешь? Ну, терпи. Входит в стоимость билета

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Все комментарии
VIC2
VIC2
сегодня в 18:37
Рассказов конечно виноват, но он — не виноват…
Пожалейте его, тов. осуждающие! Он просто 8,
деревенский добравшийся до такой высоты.
Надо набирать игроков с интеллектом
Все вопросы к "специалистам"
galem72
galem72
сегодня в 12:17
Сколько можно философствовать вокруг этого нулевого игрока? Просто выкинуть его из основы, хоть в Енисей его предстоящей зимой отправить, и забыть о нём навсегда.
oFANATo
oFANATo
вчера в 23:02
Рассказов поможет занять 4 место .....
Конь 666
Конь 666
вчера в 21:34
Прав старичок-боровичок
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 21:21
Что нравится в еврокубках, так, это то, что ты, как голый, на ладони. Все изъяны на виду и их не спрячешь, за шторами РПЛ. Бесило, как он разводил руки после очередного голешника. Ну, как можно оставлять соперника на своей зоне ответственности открытым! Давать такую фору! Да и сам, когда имея, эту фору умудряется в итоге обос*аться. Звоночки были ещё в первом тайме.
Давно говорю, что оборона, это фундамент игры команды. Спартак ни ПСЖ, ни Бавария, ни М-Сити, которые забьют больше. Если так косячить...Какие могут быть оправдания? Какие победы? Какие выходы из группы? Игрокам надо принимать критику, а не вставать в позу, вспоминая "мертвецов". Смешно..).
makkie
makkie
вчера в 21:09
Рассказов сыграл так, будто он обиделся на тренера и хотел ему отомстить.
Иначе не объяснишь 3 (!) подряд детские ошибки в обороне.
морозз
морозз
вчера в 20:42
Сильный выдержит ураган критики и станет намного сильнее, слабый зачахнет и перестав прогрессировать перейдёт в более комфортный для себя клуб, нижней части таблицы!
berda2003
berda2003
вчера в 20:40
долго ещё эта жирная вонючая свинья будет умничать на соккере?
им ещё, чтобы сообразить на троих курочкина не хватает...
Zak11
Zak11
вчера в 20:28
Согласен с Васей. Думаю Витория сделать должен определенные выводы
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:18
Рассказов будет долго рассказывать почему проиграл Спартак.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:40
Все так, но и тренер в ответе за выбор
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 19:37
Гнобить не только Рассказова)))
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 19:27
Выдать рассказову талоны на усиленное питание.
Может крепче будет и сильнее.
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 19:24
Как что?ЗМСа дать,ведь у него нет еще..))
Cat01
Cat01
вчера в 19:22
Надо подсказывать как играть
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