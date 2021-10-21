В. Уткин: «Просят не гнобить Рассказова? А что надо делать?»

Известный комментатор Василий Уткин раскритиковал защитника «Спартака» после матча с «Лестером».

Очень доставляют призывы не гнобить Рассказова. А что надо делать? Найти в его игре против «Лестера» некоторые плюсы? Я не могу, я весь матч пытался, да не один, а с коллегой Гусевым, который как раз заходил на стрим.

Что еще? Что играет не один, а команда? Ок, но в команде у каждого есть персональная ответственность.

Не надо призывать к жалости. Уводит в сторону навсегда. Играешь в «Спартаке»? Это мечта. Плохо играешь? Ну, терпи. Входит в стоимость билета