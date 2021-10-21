Юран — о «Спартаке»: «Неправильно вешать всех собак на Рассказова»

Главный тренер « СКА -Хабаровск» прокомментировал результат матча группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Лестером» (3:4).

Что произошло во втором тайме? Здесь ошибка тренера. Это моё личное мнение. Это не критика. Не нужно было нам бежать вперед. Нужно было зеркалить то, что было в первом тайме. Терпеть строго в обороне. И на быстрых атаках играть.

Во втором тайме мы увидели, что, скорее всего, «Лестер» отдал инициативу, заманил немножко «Спартак». И на вот этих быстрых атаках взял и поймал москвичей и реализовал эти моменты. Вот здесь главный момент. Должна была быть реакция тренерского штаба, потому что наверняка наверху кто-то сидит с рацией и контролирует, где кто проваливается, что не получается. И вот здесь нужна была реакция. К сожалению, ее не последовало. И правильно тренер вступается за Рассказова, он должен был отреагировать.

Но если в течение 5-10 минут второго тайма ты видишь, что появляются немножко задумки другие у соперника, и они чреваты, ты же должен просчитывать. План на игру у тебя же есть.

Ты же смотришь на «Лестер». Как команда играет выездные и домашние игры. Может ли она перестроиться в течение 30-40 минут или первого тайма? И нет реакции тренера здесь.

Что нужно было делать Витории? Успокоить игроков и донести через капитана, что не надо нам бежать. Они нас заманивают, мы идем туда. А они на быстрых атаках при исполнителях, которые есть у них, мы это все получаем. И сейчас мы всех собак на Рассказова повесим? Это неправильно! В футбол играют 11 человек, а не один.