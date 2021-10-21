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Юран — о «Спартаке»: «Неправильно вешать всех собак на Рассказова»

вчера, 15:02
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Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран прокомментировал результат матча группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Лестером» (3:4).

Что произошло во втором тайме? Здесь ошибка тренера. Это моё личное мнение. Это не критика. Не нужно было нам бежать вперед. Нужно было зеркалить то, что было в первом тайме. Терпеть строго в обороне. И на быстрых атаках играть.

Во втором тайме мы увидели, что, скорее всего, «Лестер» отдал инициативу, заманил немножко «Спартак». И на вот этих быстрых атаках взял и поймал москвичей и реализовал эти моменты. Вот здесь главный момент. Должна была быть реакция тренерского штаба, потому что наверняка наверху кто-то сидит с рацией и контролирует, где кто проваливается, что не получается. И вот здесь нужна была реакция. К сожалению, ее не последовало. И правильно тренер вступается за Рассказова, он должен был отреагировать.

Но если в течение 5-10 минут второго тайма ты видишь, что появляются немножко задумки другие у соперника, и они чреваты, ты же должен просчитывать. План на игру у тебя же есть.

Ты же смотришь на «Лестер». Как команда играет выездные и домашние игры. Может ли она перестроиться в течение 30-40 минут или первого тайма? И нет реакции тренера здесь.

Что нужно было делать Витории? Успокоить игроков и донести через капитана, что не надо нам бежать. Они нас заманивают, мы идем туда. А они на быстрых атаках при исполнителях, которые есть у них, мы это все получаем. И сейчас мы всех собак на Рассказова повесим? Это неправильно! В футбол играют 11 человек, а не один.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:15
и к Юрану тоже прислушаться следует
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 18:12
Но хоть половину собак можно?
Василий 50
Василий 50
вчера в 18:11
Ему благодарность объявить?
альсато
альсато
вчера в 18:06
Сергей-прав!...за результат отвечает-ВСЯ команда во главе с тренером!...Рассказов....это вам не шахматы!..понятно одно-все кто обвиняют парня-в футбол не играли-НИКОГДА!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:52
Серёга разбирается в футболе
izrafel
izrafel
вчера в 17:21
Согласен на все 100%
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:56
Не позавидуешь...парню...
Их теперь надо кормить...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 16:05
Все голы пришли из зоны Рассказова - "Лестер" почувствовал, где есть слабое место и на него стал давить, а Рассказов и дальше продолжал пускать Дака за спину. Почему не поменяли Рассказова - а на не кого - внезапно неплохой Кофрие получил красную карточку в прошлой игре, а Кутепов (он же "Флакон лака" показывает себя еще хуже). И вот и не вытащил Рассказов оказавшуюся для него "самоубийственную" миссию. А уходить в глухую оборону с "Лестером" тоже было чревато.
Cat01
Cat01
вчера в 15:56
Виноваты все родные
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 15:45
Всех конечно не надо,пару собак нужно на Максименко повесить...
mihaluch
mihaluch
вчера в 15:15
Всех собак не надо трёх достаточно.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:14
Человек вышел покрасоваться наполе, показать свою красивую шевелюру... Он не об игре думал.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:06
Вот правильно, возьми его к себе на перевоспитание в СКА ХАБАРОВСК, через год парень поймёт что такое дисциплина и где и как нужно играть.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 15:03
Рассказову нечего делать в клубе
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