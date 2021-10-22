«Барселона» интересуется Доннаруммой. Тер Штеген возмущен этим фактом

Каталонская «Барселона» рассматривает возможность подписания голкипера ПСЖ Джанлуиджи Доннарумму. «Сине-гранатовые» могли бы взять голкипера в аренду. Игрок хотел бы сменить обстановку и покинуть Париж.
Эта новость вызвала у Марка-Андре Тер Штегена недоумение. Голкипер имеет контракт с «Барсой» до 2025 года. Ранее он согласился на понижение зарплаты из-за сложной финансовой ситуации в клубе.
Джанлуиджи Доннарумма не выбил Кейлора Наваса из ворот ПСЖ, в результате чего голкипер сборной Италии и Мино Райола выбрали «Ювентус» и «Барселону».
Переход Джанлуиджи Доннаруммы в «ПСЖ» из «Милана» не оправдывает ожиданий ни вратаря сборной Италии, ни его агента Мино Райолы. 22-летний футболист сыграл всего пять матчей за ПСЖ в этом сезоне, а Маурисио Почеттино, похоже, намерен сохранить бывшего игрока «Реала» Кейлора Наваса своим номером один в сезоне 2021–2022. Ни Доннарумма, ни Райола не предвидели, что скамейка запасных «Парк де Пренс» буде пунктом назначения вратаря.
Как и следовало ожидать, это не устраивает суперагента, который предпочитает, чтобы его «звездная конюшня» была впереди и в центре внимания, и не может понять, почему ПСЖ подписал Доннарумму только для того, чтобы тот действовал в качестве дублера Наваса. Если статус-кво сохранится до конца сезона, Райола будет искать выхода для своего клиента следующим летом, а «Барселона» и «Ювентус» будут пристально следить за ситуацией. Доннарумма уже предлагал свои услуги, и «Старая синьора» попытала счастья, когда стало ясно, что его будущее находится вдали от них, Милан сильно настаивал на том, чтобы вратарь перебрался за границу, а не к прямому сопернику Серии А.
В лагере Доннаруммы также считают, что Навас занимает привилегированное место в иерархии ПСЖ. Учитывая его влияние на Парк де Пренс и его карьеру там, костариканец является одним из лидеров раздевалки, что также ставит Доннарумму в невыгодное положение. Будучи молодым голкипером, который должен учитывать свое международное положение и за плечами более 250 матчей за «Милан», итальянец не пошел в ПСЖ в качестве дублера.
Однако вряд ли вратарь вызовет слишком много сочувствия в Италии, где многие комментаторы сочли этот ход ненужным и обусловленным неправильными факторами на данном этапе его карьеры.
Джанлуиджи Доннарумма не выбил Кейлора Наваса из ворот ПСЖ, в результате чего голкипер сборной Италии и Мино Райола выбрали «Ювентус» и «Барселону».
Переход Джанлуиджи Доннаруммы в «ПСЖ» из «Милана» не оправдывает ожиданий ни вратаря сборной Италии, ни его агента Мино Райолы. 22-летний футболист сыграл всего пять матчей за ПСЖ в этом сезоне, а Маурисио Почеттино, похоже, намерен сохранить бывшего игрока «Реала» Кейлора Наваса своим номером один в сезоне 2021–2022. Ни Доннарумма, ни Райола не предвидели, что скамейка запасных «Парк де Пренс» буде пунктом назначения вратаря.
Как и следовало ожидать, это не устраивает суперагента, который предпочитает, чтобы его «звездная конюшня» была впереди и в центре внимания, и не может понять, почему ПСЖ подписал Доннарумму только для того, чтобы тот действовал в качестве дублера Наваса. Если статус-кво сохранится до конца сезона, Райола будет искать выхода для своего клиента следующим летом, а «Барселона» и «Ювентус» будут пристально следить за ситуацией. Доннарумма уже предлагал свои услуги, и «Старая синьора» попытала счастья, когда стало ясно, что его будущее находится вдали от них, Милан сильно настаивал на том, чтобы вратарь перебрался за границу, а не к прямому сопернику Серии А.
В лагере Доннаруммы также считают, что Навас занимает привилегированное место в иерархии ПСЖ. Учитывая его влияние на Парк де Пренс и его карьеру там, костариканец является одним из лидеров раздевалки, что также ставит Доннарумму в невыгодное положение. Будучи молодым голкипером, который должен учитывать свое международное положение и за плечами более 250 матчей за «Милан», итальянец не пошел в ПСЖ в качестве дублера.
Однако вряд ли вратарь вызовет слишком много сочувствия в Италии, где многие комментаторы сочли этот ход ненужным и обусловленным неправильными факторами на данном этапе его карьеры.