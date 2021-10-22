«Барселона» интересуется Доннаруммой. Тер Штеген возмущен этим фактом

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вчера, 12:25

Каталонская «Барселона» рассматривает возможность подписания голкипера ПСЖ . «Сине-гранатовые» могли бы взять голкипера в аренду. Игрок хотел бы сменить обстановку и покинуть Париж.

Эта новость вызвала у недоумение. Голкипер имеет контракт с «Барсой» до 2025 года. Ранее он согласился на понижение зарплаты из-за сложной финансовой ситуации в клубе.