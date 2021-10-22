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«Барселона» интересуется Доннаруммой. Тер Штеген возмущен этим фактом

вчера, 12:25

Каталонская «Барселона» рассматривает возможность подписания голкипера ПСЖ Джанлуиджи Доннарумму. «Сине-гранатовые» могли бы взять голкипера в аренду. Игрок хотел бы сменить обстановку и покинуть Париж.

Эта новость вызвала у Марка-Андре Тер Штегена недоумение. Голкипер имеет контракт с «Барсой» до 2025 года. Ранее он согласился на понижение зарплаты из-за сложной финансовой ситуации в клубе.

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Все комментарии
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 12:24
Да утка полная. Доннарумму теперь не отпустят из ПСЖ при всем желании. Арабам деньги не нужны. Они вон Неймара и Мбаппе коптить собираются до последней секунды их контракта, а вратаря и подавно будут.
Хотя, Райоле только на руку продажа или аренда. Чем больше трансферов, тем больше у него доходы.
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 19:46
Абсурд. Тер Штеген отличный кипер. Про вратарскую позицию Барсе как раз нужно думать в последнюю очередь
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 18:02
Бред полнейший. В Барсе беда во всех позициях, особенно в нападении. Но вратарь то отличный!!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 14:48, ред.
Доннарумма рассчитывает перейти в Ювентус или Барселону.

Джанлуиджи Доннарумма не выбил Кейлора Наваса из ворот ПСЖ, в результате чего голкипер сборной Италии и Мино Райола выбрали «Ювентус» и «Барселону».

Переход Джанлуиджи Доннаруммы в «ПСЖ» из «Милана» не оправдывает ожиданий ни вратаря сборной Италии, ни его агента Мино Райолы. 22-летний футболист сыграл всего пять матчей за ПСЖ в этом сезоне, а Маурисио Почеттино, похоже, намерен сохранить бывшего игрока «Реала» Кейлора Наваса своим номером один в сезоне 2021–2022. Ни Доннарумма, ни Райола не предвидели, что скамейка запасных «Парк де Пренс» буде пунктом назначения вратаря.

Как и следовало ожидать, это не устраивает суперагента, который предпочитает, чтобы его «звездная конюшня» была впереди и в центре внимания, и не может понять, почему ПСЖ подписал Доннарумму только для того, чтобы тот действовал в качестве дублера Наваса. Если статус-кво сохранится до конца сезона, Райола будет искать выхода для своего клиента следующим летом, а «Барселона» и «Ювентус» будут пристально следить за ситуацией. Доннарумма уже предлагал свои услуги, и «Старая синьора» попытала счастья, когда стало ясно, что его будущее находится вдали от них, Милан сильно настаивал на том, чтобы вратарь перебрался за границу, а не к прямому сопернику Серии А.

В лагере Доннаруммы также считают, что Навас занимает привилегированное место в иерархии ПСЖ. Учитывая его влияние на Парк де Пренс и его карьеру там, костариканец является одним из лидеров раздевалки, что также ставит Доннарумму в невыгодное положение. Будучи молодым голкипером, который должен учитывать свое международное положение и за плечами более 250 матчей за «Милан», итальянец не пошел в ПСЖ в качестве дублера.

Однако вряд ли вратарь вызовет слишком много сочувствия в Италии, где многие комментаторы сочли этот ход ненужным и обусловленным неправильными факторами на данном этапе его карьеры.
Nazi
Nazi
вчера в 14:07
Сказал же этот чел своими устами, что он прекрасно себя чувствует в Париже. Зачем вбрасывать эти идиотские новости? :) Дайте хоть сезон отыграть человеку, хоть полсезона без идиотских новостей :) Хотя нет, я совсем забыл, что в Париже все несчастные ходят. Такие все мученики там.. Аж к святым причисляй :)
амурец
амурец
вчера в 14:00
Донарумма скорей всего не пойдёт в Барселону
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 13:48
Что-то Барселона активизировалась. А деньги откуда?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:04
Да никто его сейчас не отдаст
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:38
А не надо было соглашаться на понижение зарплаты.
Рагнарёк
Рагнарёк
вчера в 12:36
Бред. В Барсе не настолько идиоты сидят - Тер Штеген топ кипер, а Доннарума сменьшик старика Кейлора.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:29
Он бы им пригодился!
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