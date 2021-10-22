«Газпром трансгаз» станет официальным спонсором «Нижнего Новгорода»

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вчера, 13:53

Пресс-служба «Нижнего Новгорода» на официальном сайте сообщила, что у клуба появится новый официальный спонсор.

« ООО „Газпром трансгаз Нижний Новгород“ станет официальным спонсором футбольного клуба „Нижний Новгород“.

Договор об оказании спонсорской помощи футбольному клубу заключён на один игровой сезон. Финансовая поддержка будет направлена на развитие клуба и академии. Кроме того, в рамках партнерского соглашения планируется реализация совместных благотворительных акций, а также проекты по поддержке детского спорта», — говорится в заявлении.