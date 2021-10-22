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«Газпром трансгаз» станет официальным спонсором «Нижнего Новгорода»

вчера, 13:53

Пресс-служба «Нижнего Новгорода» на официальном сайте сообщила, что у клуба появится новый официальный спонсор.

«ООО „Газпром трансгаз Нижний Новгород“ станет официальным спонсором футбольного клуба „Нижний Новгород“.

Договор об оказании спонсорской помощи футбольному клубу заключён на один игровой сезон. Финансовая поддержка будет направлена на развитие клуба и академии. Кроме того, в рамках партнерского соглашения планируется реализация совместных благотворительных акций, а также проекты по поддержке детского спорта», — говорится в заявлении.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 10:56
    CSKA2012
    CSKA2012
    сегодня в 08:26
      memphis
      memphis
      вчера в 20:04
      И зачем им ваша ЛЧ, тут бабки моют мама не горюй
      memphis
      memphis
      вчера в 20:00
      Совпадение? Не думаю...
      Союзник противников
      Союзник противников
      вчера в 18:48
      Теперь хоть стало понятно,с каким дальним прицелом миллерята пропихнули Кержа на пост главнюка команды,при отсутствии очевидных успехов в прежней команде.
      ZIBO rock
      ZIBO rock
      вчера в 17:13
      d_fincher
      d_fincher
      вчера в 17:03
        Твой Арсен
        Твой Арсен
        вчера в 16:44, ред.
        РПЛ надо переименовать в Газпром-Тинькоф футбольную лигу. Так будет честно)
        sir_Alex
        sir_Alex ответ КЭТиК (раскрыть)
        вчера в 16:19
        Трансгаз не занимается продажей газа 😉
        Бубнин
        Бубнин
        вчера в 15:39
        "В рамках партнерского соглашения планируется переименование клуба в "Нижний Зенит"".
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
        вчера в 15:09
        Посоветуй как реагировать на этот текст. Голову ломаю и не пойму. Это юмор, или фантазии, или признак чего то иного?
        tamerlan71
        tamerlan71
        вчера в 14:56
          Рязань 062
          Рязань 062
          вчера в 14:55
          Явно очков не хватает зениту...мандраж начатся, догоняют семака в таблице. Верные +6 очков на дороге не валяются
          КЭТиК
          КЭТиК
          вчера в 14:53
          Цену на газ в регионе точно повысят.
          Futurista
          Futurista
          вчера в 14:45
          Надувают очередной "газовый пузырь"...
          Jeck Denielse
          Jeck Denielse
          вчера в 14:37
          "Нижний Новгород"....2023 год...
          Гл.Тренер А.Кержаков...
          Произошли изменения в составе "Нижнего Новгорода" на кубковый матч с "Сахалином" (Южно-Сахалинск).
          Из-за перебора жёлтых карточек и травм в матче не примут участие Мбаппе,Де Лигт,Жорджиньо и Холанд.
          По сотоянию здоровья Де Брюйне,который получил травму в игре с камышинским Текстильщиком главный тренер Александ Кержаков комментариев не дал.
          Будем надеяться на его скорейшее восстановление...
          протон
          протон
          вчера в 14:34
          Добро пожаловать в семью
          ОРЛОВЕЦ
          ОРЛОВЕЦ
          вчера в 14:31
          Пора переименовываться в Газпром-лигу.
          Ice van Reed
          Ice van Reed
          вчера в 14:29
          В Далёкой-далёкой галактике...

          Российская Премьер-Лига

          Газпром: Война Клонов
          nikoladolgov
          nikoladolgov
          вчера в 14:29
          Газпром - Трансгаз , а хозяин один и тот же ....
          Какая разница ?
          4RT
          4RT
          вчера в 14:17
          Кержакову сегодня просто прёт 😁
          particular
          particular
          вчера в 14:16, ред.
          Газпром под гнётом государства подключается к спонсорству всего и вся :)) Благо, рост цен в Европе позволяет расправить крылья и смотреть в будущее с оптимизмом :)
          Подожду, когда Газпром займётся меценатством, - может тогда хоть что-нибудь обломится простому забулдыге :))
          Конь 666
          Конь 666
          вчера в 14:16
          Ну норм! раньше клуб финансировали власти Нижнего, теперь Газпром.
          Развивать клуб и академию собрались и подписали соглашение на 1 сезон? Ага, знаем!
          zooveterinar
          zooveterinar
          вчера в 14:09
            oFANATo
            oFANATo
            вчера в 14:08
              Gelious
              Gelious
              вчера в 14:08
              Да может хватит уже!!!
              LOpp
              LOpp
              вчера в 13:57
                Ironigor
                Ironigor
                вчера в 13:54
                Просто здорово 👍
                ОПС
                ОПС
                вчера в 13:54
                Наверное это хорошо для клуба.
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