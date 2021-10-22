«Газпром трансгаз» станет официальным спонсором «Нижнего Новгорода»

Пресс-служба «Нижнего Новгорода» на официальном сайте сообщила, что у клуба появится новый официальный спонсор.
«ООО „Газпром трансгаз Нижний Новгород“ станет официальным спонсором футбольного клуба „Нижний Новгород“.
Договор об оказании спонсорской помощи футбольному клубу заключён на один игровой сезон. Финансовая поддержка будет направлена на развитие клуба и академии. Кроме того, в рамках партнерского соглашения планируется реализация совместных благотворительных акций, а также проекты по поддержке детского спорта», — говорится в заявлении.
Забавно. У нас в чемпионате творится такой газовый беспредел, что никому не снилось. Зенит будет чемпионом даже при тусклой своей игре. 4-й раз, и пятый, и седьмой.
Забавно. У нас в чемпионате творится такой газовый беспредел, что никому не снилось. Зенит будет чемпионом даже при тусклой своей игре. 4-й раз, и пятый, и седьмой.
Гл.Тренер А.Кержаков...
Произошли изменения в составе "Нижнего Новгорода" на кубковый матч с "Сахалином" (Южно-Сахалинск).
Из-за перебора жёлтых карточек и травм в матче не примут участие Мбаппе,Де Лигт,Жорджиньо и Холанд.
По сотоянию здоровья Де Брюйне,который получил травму в игре с камышинским Текстильщиком главный тренер Александ Кержаков комментариев не дал.
Будем надеяться на его скорейшее восстановление...
Гл.Тренер А.Кержаков...
Произошли изменения в составе "Нижнего Новгорода" на кубковый матч с "Сахалином" (Южно-Сахалинск).
Из-за перебора жёлтых карточек и травм в матче не примут участие Мбаппе,Де Лигт,Жорджиньо и Холанд.
По сотоянию здоровья Де Брюйне,который получил травму в игре с камышинским Текстильщиком главный тренер Александ Кержаков комментариев не дал.
Будем надеяться на его скорейшее восстановление...
Российская Премьер-Лига
Газпром: Война Клонов
Российская Премьер-Лига
Газпром: Война Клонов
Какая разница ?
Какая разница ?
Подожду, когда Газпром займётся меценатством, - может тогда хоть что-нибудь обломится простому забулдыге :))
Подожду, когда Газпром займётся меценатством, - может тогда хоть что-нибудь обломится простому забулдыге :))
Развивать клуб и академию собрались и подписали соглашение на 1 сезон? Ага, знаем!
Развивать клуб и академию собрались и подписали соглашение на 1 сезон? Ага, знаем!