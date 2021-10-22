Захарян — лучший игрок матча «Динамо» — «Химки».

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян признан лучшим игроком матча 12-го тура РПЛ против «Химок».
Захарян провёл на поле 77 минут и отметился тремя голевыми передачами.
Арсен Захарян – автор трёх голевых передач и лучший игрок матча #ДинамоХимки 🏆#ТинькоффРПЛ pic.twitter.com/1o08pMXrWN— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) October 22, 2021
Первое что хочется сделать, так это поздравить с Праздником который устроили игроки Динамо в день рождения самого прославленного игрока вратаря Динамо и всего мирового футбола ⚽️ , признаного лучшим вратарём двадцатого века, единственного вратаря которому был вручён приз Золотой мяч, Льва Яшина ! Не буду разбирать весь матч, просто скажу что этот паренёк, Арсен Захарян самый молодой и самый перспективный молодой футболист не только клуба Динамо, но и всего российского футбола ⚽️. Который в свои восемнадцать лет стал игроком главной сборной России, а это же надо заслужить ?!! И это он старается доказывать в своей игрой в каждом матче, что и сделал и в этом противостоянии. Проведя на поле 77 минут он сделал хет трик из голевых передач, которые привели его клуб к Победе !!! И то что он стал сегодня лучшим игроком матча, это его заслуга и его работоспособность которую он демонстрирует имея очень хорошие технические данные. Хочется пожелать Арсену дальнейших Успехов и достижения своей мечты, стать игроком и лидером в топ клубе Европейского чемпионата !!! Всем Добра !!!
Первое что хочется сделать, так это поздравить с Праздником который устроили игроки Динамо в день рождения самого прославленного игрока вратаря Динамо и всего мирового футбола ⚽️ , признаного лучшим вратарём двадцатого века, единственного вратаря которому был вручён приз Золотой мяч, Льва Яшина ! Не буду разбирать весь матч, просто скажу что этот паренёк, Арсен Захарян самый молодой и самый перспективный молодой футболист не только клуба Динамо, но и всего российского футбола ⚽️. Который в свои восемнадцать лет стал игроком главной сборной России, а это же надо заслужить ?!! И это он старается доказывать в своей игрой в каждом матче, что и сделал и в этом противостоянии. Проведя на поле 77 минут он сделал хет трик из голевых передач, которые привели его клуб к Победе !!! И то что он стал сегодня лучшим игроком матча, это его заслуга и его работоспособность которую он демонстрирует имея очень хорошие технические данные. Хочется пожелать Арсену дальнейших Успехов и достижения своей мечты, стать игроком и лидером в топ клубе Европейского чемпионата !!! Всем Добра !!!