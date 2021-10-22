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Захарян — лучший игрок матча «Динамо» — «Химки»

вчера, 21:09
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)4 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян признан лучшим игроком матча 12-го тура РПЛ против «Химок».

Захарян провёл на поле 77 минут и отметился тремя голевыми передачами.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:19
на правильной позиции парень очень убедителен !
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:50
Теперь можно и на следующую игру в таких выйти - фартит.
8z5kfc4sp7pt
8z5kfc4sp7pt
сегодня в 04:50
Хорошо сыграл пацанчик
ОПС
ОПС
сегодня в 03:49
Заслужил парень.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:20
Блеснул сегодня. Захарян должен играть в полузащите. Так он принесет больше пользы команде.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:15
Захарян — лучший игрок матча «Динамо» — «Химки».
Первое что хочется сделать, так это поздравить с Праздником который устроили игроки Динамо в день рождения самого прославленного игрока вратаря Динамо и всего мирового футбола ⚽️ , признаного лучшим вратарём двадцатого века, единственного вратаря которому был вручён приз Золотой мяч, Льва Яшина ! Не буду разбирать весь матч, просто скажу что этот паренёк, Арсен Захарян самый молодой и самый перспективный молодой футболист не только клуба Динамо, но и всего российского футбола ⚽️. Который в свои восемнадцать лет стал игроком главной сборной России, а это же надо заслужить ?!! И это он старается доказывать в своей игрой в каждом матче, что и сделал и в этом противостоянии. Проведя на поле 77 минут он сделал хет трик из голевых передач, которые привели его клуб к Победе !!! И то что он стал сегодня лучшим игроком матча, это его заслуга и его работоспособность которую он демонстрирует имея очень хорошие технические данные. Хочется пожелать Арсену дальнейших Успехов и достижения своей мечты, стать игроком и лидером в топ клубе Европейского чемпионата !!! Всем Добра !!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:35
Не было бы счастья, да несчастье помогло. К чему это я спросите вы? Да к тому, что сегодня наконец-то за много времени Шварц использовал Захаряна на той позиции на которой он играл всегда, где у него больше всего и лучше всего получается разгонять и обострять игру команды в атаке, где пацан получает удовольствие от своих действий на поле, а не там куда его постоянно пихает главный тренер, затыкая проблемные места. Не претендую на роль ГТ Динамо, но как мне видится от Арсена было бы гораздо больше пользы, если бы они на пару с Шиманьски сменяя друг друга играли бы по тайму, постоянно поддерживая высокий темп, разгоняли бы атаку на ворота соперников и выполняли удары и навесы при стандартах. Посмотрим, как Шварц поступит в следующем матче и на какой позиции вновь окажется Арсен, когда в состав вернётся поляк, но в любом случае удачи им обоим и без травм.
протон
протон
вчера в 23:16
Тюкавин забил красивый гол, но реализация у него очень плохая
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:20
Лев Толстой против химок
протон
протон
вчера в 22:17
заслуженно. другого быть и не могло
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:59
Сегодня, молодые игроки Динамо сделали игру! Арсена по праву признали лучшим игроком матча...3 голевые + сам несколько раз опасно пробивал по воротам Химчан. Вообщем главное без травм и без звездной болезни и думаю получится из него топ игрок для более сильных клубов из топ 5 чемпионатов
drug01
drug01
вчера в 21:34
Лучший по всему
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:33
Арсен красавчик ! Удачи тебе !!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:30
Хорошая молодёжь растёт. Лишь бы звезду не словил...
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:29
Хоть и не забил но сыграл очень полезно.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 21:25
Он молодец!
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 21:23
Нет у Химок Кофрие! Рыжий Захаряна съел с потрохами!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:17
Арсен парень с большим будущим лишь бы не зазнался.
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