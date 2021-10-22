Захарян — лучший игрок матча «Динамо» — «Химки».

Хет-трик из голевых передач укрепил позиции Захаряна.

В 10-м туре испанской Примеры будет сыгран поединок «Эльче» — «Эспаньол».

Встреча «Вереса» и «Мариуполя» пройдёт в рамках 12-го чемпионата Украины. Мы