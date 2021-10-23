«Решили даже не отвечать». Игнашевич рассказал о предложении от «Спартака»

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вчера, 11:03

Главный тренер «Балтики» рассказал, что у него было предложение от «Спартака», когда он выступал за ЦСКА .

Было предложение от «Спартака», когда главным тренером был Валерий Карпин. Честно говоря, мне в шутку это все преподнесли в клубе, мы просто посмеялись и даже решили не отвечать по этому поводу. Конкретное предложение по переходу было.