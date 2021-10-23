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«Решили даже не отвечать». Игнашевич рассказал о предложении от «Спартака»

вчера, 11:03

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич рассказал, что у него было предложение от «Спартака», когда он выступал за ЦСКА.

Было предложение от «Спартака», когда главным тренером был Валерий Карпин. Честно говоря, мне в шутку это все преподнесли в клубе, мы просто посмеялись и даже решили не отвечать по этому поводу. Конкретное предложение по переходу было.

Игнашевич защищал цвета ЦСКА в 2004–2018 годах, Карпин тренировал «Спартак» в 2009–2012 и 2012–2014 годах.

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Все комментарии
mat73
mat73
вчера в 14:06
А все таки наверное было приятно, согласись признайся, Сергей!?
minai
minai
вчера в 13:58
Хиди - спартаковец до мозга костей , и тот в своё время, на закате карьеры играл за Коней.
LOpp
LOpp
вчера в 12:59
Карпин и сам сезон играл за ЦСКА
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:55
Федун хотел таким образом ослабить ЦСКА.
Baggio R.
Baggio R. ответ makkie (раскрыть)
вчера в 12:05
Почему? Евгений Бушманов, Валерий Масалитин, Андрей Иванов, Дмитрий Тяпушкин - примеры прямых переходов.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 11:36
Дела давно минувших дней
Преданья старины глубокой.)))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ makkie (раскрыть)
вчера в 11:29
Онопко даже эмблему конскую целовал...
Союзник противников
Союзник противников ответ makkie (раскрыть)
вчера в 11:26
Разве что способом очищения через "Зенит",да?
Cat01
Cat01
вчера в 11:21
Это было давно
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 11:12
Это смешно для старой гвардии. Молодняку все равно где играть, лишь бы платили.
makkie
makkie
вчера в 11:05
Да понятно что армейцы не перейдут в стан Спартака, а спартаковцы - в цска.
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