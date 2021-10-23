«Решили даже не отвечать». Игнашевич рассказал о предложении от «Спартака»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич рассказал, что у него было предложение от «Спартака», когда он выступал за ЦСКА.
Было предложение от «Спартака», когда главным тренером был Валерий Карпин. Честно говоря, мне в шутку это все преподнесли в клубе, мы просто посмеялись и даже решили не отвечать по этому поводу. Конкретное предложение по переходу было.
Игнашевич защищал цвета ЦСКА в 2004–2018 годах, Карпин тренировал «Спартак» в 2009–2012 и 2012–2014 годах.
Преданья старины глубокой.)))))
Преданья старины глубокой.)))))