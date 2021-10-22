Воронин: «Если Захарян перейдёт в „Спартак“, я уйду из „Динамо“»

Тренер «Динамо» Андрей Воронин опроверг слухи о том, что полузащитник Арсен Захарян может перейти в «Спартак».
Если Захарян уйдет в «Спартак», я уйду из «Динамо». Я обещаю вам. Он не перейдет в «Спартак», сейчас уж точно, это бред. Пора ли ему в Европу? Да он только начал играть в футбол. Оставьте ребенка в покое.
Как говорят в народе: "Почувствуй разницу!"
Касаемо ухода Воронина из Динамо... На память пришли слова из басни нетленного Ивана Андреевича Крылова "Ворона и лисица"...)
Как говорят в народе: "Почувствуй разницу!"
Касаемо ухода Воронина из Динамо... На память пришли слова из басни нетленного Ивана Андреевича Крылова "Ворона и лисица"...)
Банк ВТБ по своим капиталам и активам является лидером в нашей стране, но поверьте, на футбольном клубе Динамо банк не зарабатывает финансы и уж тем более от продажи игроков, скорее агенты получают деньги от продажи футболистов. А для банка футбольный клуб это, как часы или ручка для бизнесмена, так сказать аксессуар, подчёркивающий его значимость и степень успешности в его делах. И банкиры найдут способы и средства, чтобы этот "аксессуар" всегда был в порядке.
Банк ВТБ по своим капиталам и активам является лидером в нашей стране, но поверьте, на футбольном клубе Динамо банк не зарабатывает финансы и уж тем более от продажи игроков, скорее агенты получают деньги от продажи футболистов. А для банка футбольный клуб это, как часы или ручка для бизнесмена, так сказать аксессуар, подчёркивающий его значимость и степень успешности в его делах. И банкиры найдут способы и средства, чтобы этот "аксессуар" всегда был в порядке.
Хочу пожелать парнишке, чтобы не вскружилась голова от этой пустой шумихи и Футбол ⚽️ был по прежнему на первом месте. Самый позитивный пример в этом плане, это Саша Головин! Вот Сашу от футбола ничто не сможет отвлечь!!! Успехов и удачи Захаряну в Динамо!!!
Хочу пожелать парнишке, чтобы не вскружилась голова от этой пустой шумихи и Футбол ⚽️ был по прежнему на первом месте. Самый позитивный пример в этом плане, это Саша Головин! Вот Сашу от футбола ничто не сможет отвлечь!!! Успехов и удачи Захаряну в Динамо!!!
А если серьезно, то Захаряну открыт путь в Европу.
Но еще рано туда. Окрепнуть в Динамо надобно, да опыта набраться. Удачи и без травм!
А если серьезно, то Захаряну открыт путь в Европу.
Но еще рано туда. Окрепнуть в Динамо надобно, да опыта набраться. Удачи и без травм!
Динамо стало походить на ранний ЦСКА Гончаренко. Много бегут, мельтишат, суетятся, быстро стараются работать с мячом. Только вот сдулась потом команда. Чалов, которого куда только не сватали, перестал забивать. Возможно то же самое ждёт и Захаряна).
И вообще. Если Динамо попадет в еврокубки есть предчувствие, что его ждёт участь других роскоманд там.
Динамо стало походить на ранний ЦСКА Гончаренко. Много бегут, мельтишат, суетятся, быстро стараются работать с мячом. Только вот сдулась потом команда. Чалов, которого куда только не сватали, перестал забивать. Возможно то же самое ждёт и Захаряна).
И вообще. Если Динамо попадет в еврокубки есть предчувствие, что его ждёт участь других роскоманд там.
Воронин перейдёт в Спартак ??
Воронин перейдёт в Спартак ??