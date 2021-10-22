ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Воронин: «Если Захарян перейдёт в „Спартак“, я уйду из „Динамо“»

вчера, 22:51

Тренер «Динамо» Андрей Воронин опроверг слухи о том, что полузащитник Арсен Захарян может перейти в «Спартак».

Если Захарян уйдет в «Спартак», я уйду из «Динамо». Я обещаю вам. Он не перейдет в «Спартак», сейчас уж точно, это бред. Пора ли ему в Европу? Да он только начал играть в футбол. Оставьте ребенка в покое.

Все новости
«Решили даже не отвечать». Игнашевич рассказал о предложении от «Спартака»
Сегодня, 11:03 Комментарии9
«Пускай сами мучаются». «Динамо» о слухах про переход Захаряна в «Спартак»
Сегодня, 09:26 Комментарии32
Слухи«Локомотив» хочет избавиться от Зе Луиша
Вчера, 20:05 Комментарии26
«Тотальный фэйк». Агент Андреев — о возможном переходе Захаряна в «Спартак»
Вчера, 15:20 Комментарии11
Данни: «В 2009 году я мог перейти из „Зенита“ в „Ювентус“»
20 октября Комментарии12
Агент защитника «Шахтёра» отреагировал на слухи об интересе «Спартака»
18 октября Комментарии2
Сортировать
Все комментарии
berda2003
berda2003
сегодня в 12:41
что ж ты, подаёшь надежды, что свалишь из динамо, и тут же кричишь, что это бред, эталон нового "украинца"... не учись плохому у своего клоуна-президента...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:32, ред.
Логично - все стремятся перейти в более сильный клуб, но в данном случае Спартаку не нужен Захарян, потому что любой игрок Спартака в Динамо будет сильнейшим, но не все сильнейшие из Динамо могут... играть за Спартак...)
Как говорят в народе: "Почувствуй разницу!"
Касаемо ухода Воронина из Динамо... На память пришли слова из басни нетленного Ивана Андреевича Крылова "Ворона и лисица"...)
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
сегодня в 11:57
Если бы Арсен угрожал чемпионству Зенита, он был бы в Зените, но в Спартак тоже можно, вот Зобнин пришел и выиграл чемп, а теперь полный ноль, но можно и в Реал конечно, вариантов много
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:23
Если запахнет большими деньгами,уйдёте оба.
galem72
galem72
сегодня в 10:30
Шантаж прям 80лвл. Кому он нужен-то? Уйдёт он... А на Захаряна рановато начали слюни пускать. Через пару лет спокойно может потухнуть.
stanichnik
stanichnik ответ CSKA2012 (раскрыть)
сегодня в 09:04
Доброго Здоровья!
Банк ВТБ по своим капиталам и активам является лидером в нашей стране, но поверьте, на футбольном клубе Динамо банк не зарабатывает финансы и уж тем более от продажи игроков, скорее агенты получают деньги от продажи футболистов. А для банка футбольный клуб это, как часы или ручка для бизнесмена, так сказать аксессуар, подчёркивающий его значимость и степень успешности в его делах. И банкиры найдут способы и средства, чтобы этот "аксессуар" всегда был в порядке.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
сегодня в 08:50
Захарян обнаглевший, он зазвездился,себя ведет как супер игрок Месси,он сидит и видит себя в Барселоне, посмотрим где будет через год или два
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 08:27
Конечно, Андрей! Какой ему Спартак - середняк? Он в перспективе игрок уровня Барселоны или Реал Мадрида! А перейдет в Зенит, вполне вероятно.
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 08:23
Сейчас ВТБ сменит курс развития и разбегутся таланты кто куда. Банк заработает на трансферах ) так уже было с Динамо и скорее будет тоже самое.
112910415
112910415
сегодня в 08:20
пустые разговоры
sir_Alex
sir_Alex ответ Vladimir808 (раскрыть)
сегодня в 07:51
Ага! 😂
kts99
kts99
сегодня в 07:42
Зенит купит всех
Vladimir808
Vladimir808 ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 07:35
И прямо в Спартак,)))
Vladimir808
Vladimir808 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 07:34
Воронин хочет в ЦСКА перейти, следы путает,)))
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 07:33
Захарян обещает вырасти в интересного футболиста, талант при нём имеется. Но шумиха вокруг молодых игроков, создаваемая агентами, журналистами, абсолютно ненужная вещь. Психика в таком юном возрасте очень неустойчива, скольких мы талантов потеряли. Арсен по сути ещё и в Динамо не сыграл ни одного полного сезона, а его уже в Барсу, Реал, МЮ, Спартак сватают.
Хочу пожелать парнишке, чтобы не вскружилась голова от этой пустой шумихи и Футбол ⚽️ был по прежнему на первом месте. Самый позитивный пример в этом плане, это Саша Головин! Вот Сашу от футбола ничто не сможет отвлечь!!! Успехов и удачи Захаряну в Динамо!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:14
В честь чего эти разговоры.
ДСА
ДСА
сегодня в 06:05
Была бы цена стоящая предложена.
tyw2tnqzqs9e
tyw2tnqzqs9e
сегодня в 04:39
Ворона в своём репертуаре
makkie
makkie
сегодня в 03:52
Воронин ищет повод чтобы уйти из Динамо 😀

А если серьезно, то Захаряну открыт путь в Европу.
Но еще рано туда. Окрепнуть в Динамо надобно, да опыта набраться. Удачи и без травм!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 03:32
Никуда Захарян не уйдет. Через полтора года у динамиков юбилей. Очевидно, что клуб будут подводить к этому событию. Все делается для этого.
Динамо стало походить на ранний ЦСКА Гончаренко. Много бегут, мельтишат, суетятся, быстро стараются работать с мячом. Только вот сдулась потом команда. Чалов, которого куда только не сватали, перестал забивать. Возможно то же самое ждёт и Захаряна).
И вообще. Если Динамо попадет в еврокубки есть предчувствие, что его ждёт участь других роскоманд там.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 01:57
Уходи прямо сейчас.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:15, ред.
А если в Зенит??
Воронин перейдёт в Спартак ??
LOpp
LOpp
сегодня в 00:13
Воронина в Динамо держит только Захарян или в чем причина?
ermak6848
ermak6848
вчера в 23:55
Время покажет что и как....
1bear
1bear
вчера в 23:47
не надо "дербанить" Динамо - клуб молодой и состав перспективный
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 23:46
Нужно жёстко ограничивать права агентов спортсменов, которые пудрят мозги клиентам и выворачивают руки клубам, которые вырастили таланты, ради собственной выгоды. Это не агенты, а вредная, ненужная прослойка.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:46
Зачем так переживать раньше времени
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 23:44
Карасев все им в одно место. И Кофрие тоже.
Cat01
Cat01
вчера в 23:42
Слишком много удиляют ему времени
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:35
Пару годиков еще вполне может за Динамо поиграть.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100