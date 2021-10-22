Воронин: «Если Захарян перейдёт в „Спартак“, я уйду из „Динамо“»

Тренер «Динамо» опроверг слухи о том, что полузащитник может перейти в «Спартак».

Если Захарян уйдет в «Спартак», я уйду из «Динамо». Я обещаю вам. Он не перейдет в «Спартак», сейчас уж точно, это бред. Пора ли ему в Европу? Да он только начал играть в футбол. Оставьте ребенка в покое.