«Тотальный фэйк». Агент Андреев — о возможном переходе Захаряна в «Спартак»

Агент Павел Андреев опроверг информацию, согласно которой он намерен увести полузащитника «Динамо» в «Спартак», шантажируя бело-голубых, если клуб не рассмотрит игроков из его самарского каталога.

Это какой-то бред, футболисты «Крыльев» на сегодняшний день не продаются. Команда на ходу, и нет смысла ее ослаблять. Тем более сейчас нет никаких конкретных предложений. Мало того, нет никакой связи между интересом клубов Премьер-лиги к моим клиентам из Самары и каким-то там шантажом с чьей-то стороны.

Захарян самостоятельный человек, и уходить или нет будет решать только сам. А мы поддержим любое его решение.

Что касается России, то нигде кроме «Динамо» он играть не собирается. Поэтому в контракте и нет отступных для РПЛ . Арсен мечтает выступать в Европе, и если будет хорошее предложение, мы все обязательно его рассмотрим.

В общем, эта история – тотальный фэйк.