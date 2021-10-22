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«Тотальный фэйк». Агент Андреев — о возможном переходе Захаряна в «Спартак»

вчера, 15:20

Агент Павел Андреев опроверг информацию, согласно которой он намерен увести полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Спартак», шантажируя бело-голубых, если клуб не рассмотрит игроков из его самарского каталога.

Это какой-то бред, футболисты «Крыльев» на сегодняшний день не продаются. Команда на ходу, и нет смысла ее ослаблять. Тем более сейчас нет никаких конкретных предложений. Мало того, нет никакой связи между интересом клубов Премьер-лиги к моим клиентам из Самары и каким-то там шантажом с чьей-то стороны.

Захарян самостоятельный человек, и уходить или нет будет решать только сам. А мы поддержим любое его решение.

Что касается России, то нигде кроме «Динамо» он играть не собирается. Поэтому в контракте и нет отступных для РПЛ. Арсен мечтает выступать в Европе, и если будет хорошее предложение, мы все обязательно его рассмотрим.

В общем, эта история – тотальный фэйк.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:56
забавная выдумка
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:31
Писаки - фантазеры иногда уже просто перебарщивают до невозможности.
Mekail
Mekail
вчера в 17:30
Тайные игры "престолов"....
Capral
Capral ответ ZhenyaBel1982 (раскрыть)
вчера в 17:10, ред.
Согласен со всем сказанным, кроме одного, ДИНАМО- будет всегда!!!!!!!
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 17:06
Еще раз плюсану, Дорогой Друг Иван Иванович!!!!!!!
+100000000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ZhenyaBel1982
ZhenyaBel1982
вчера в 17:05
Динамо сегодня многие оппозиционируют,как богатый клуб,но постойте.Чего он достиг? Сколько еще терпение будет у богатых вложивших бабло?
Ну полгода год потерпят,потом выкинут Шварца, далее потухнут Тюкавины, Захаряны,хротя и счас они играют через пень колоду если честно.
И не будет скоро этого Динамо. Вот и все
Alexnvr
Alexnvr ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:41
Про что и речь. В болоте РПЛ он перестанет развиваться. Лучше в Европу, там ему не дадут расслабиться. Заодно и в быстрый футбол играть станет, а не пешеходный.
drug01
drug01
вчера в 15:58
У них есть свой Соболев
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:47
У каждого свои методы работы...
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:42
На сегодняшний день среди команд РПЛ по своим финансовым возможностям футбольный клуб Динамо Москва стоит в в одном ряду с главной командой Газпрома, поэтому может себе позволить при необходимости купить любого отечественного игрока в том числе и из Крыльев Советов. Возможно даже на кого-то из футболистов самарского клуба и положили глаз динамовские скауты, об этом станет известно ближе к открытию зимнего трансферного окна в нашем футболе. А то, что Захарян может перейти в Спартак это новость попадает в категорию "небылицы". Хотя, если Шварц и дальше будет гнобить парня, используя его не на своей позиции, у пацана может заиграть молодая горячая кровь и Арсен возможно пожелает сменить прописку. Но это только мои измышления. Удачи ему в Динамо и без травм.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:30
Правильно, лучше уж в Европу махнуть, если будут предложения
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