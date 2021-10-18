Агент защитника «Шахтёра» отреагировал на слухи об интересе «Спартака»

Представитель агентства ProStar Павел Степанец, который ведёт дела защитника «Шахтёра» , прокомментировал слухи об интересе «Спартака» к игроку.

Марк Мампаси пока никуда не переходит, у него контракт с «Шахтёром». Он молодой, перспективный футболист, играет в Украинской Премьер-Лиге. Интерес к игроку есть, в том числе из топовых российских клубов. Больше, чем три клуба из России им интересуются, зарубежные тоже не спят. Пока это просто интерес, клубы могут вступить в стадию переговоров с нынешней командой футболиста, тогда будет конкретика.