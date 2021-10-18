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Агент защитника «Шахтёра» отреагировал на слухи об интересе «Спартака»

вчера, 22:05

Представитель агентства ProStar Павел Степанец, который ведёт дела защитника «Шахтёра» Марка Мампаси, прокомментировал слухи об интересе «Спартака» к игроку.

Марк Мампаси пока никуда не переходит, у него контракт с «Шахтёром». Он молодой, перспективный футболист, играет в Украинской Премьер-Лиге. Интерес к игроку есть, в том числе из топовых российских клубов. Больше, чем три клуба из России им интересуются, зарубежные тоже не спят. Пока это просто интерес, клубы могут вступить в стадию переговоров с нынешней командой футболиста, тогда будет конкретика.

В нынешнем сезоне 18-летний Мампаси выступает за «Мариуполь» на правах аренды. Он провёл 8 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт одну результативную передачу.

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ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:12
Хорошему игроку надо расти
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:06
Старые утки зимовать остались !)
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