«Локомотив» хочет избавиться от Зе Луиша

Форвард «Локомотива» Зе Луиш может покинуть клуб в ближайшее трансферное окно.
Утверждается, что москвичи больше не нуждается в услугах 30-летнего игрока и зимой попытаются продать его или отдать в аренду.
Контракт Зе Луиша с «Локомотивом» рассчитан до лета 2023 года. Трансферная стоимость нападающего оценивается в 4.5 млн евро.
Ну просто сюр какой-то. Хитрый немец преследует Бонифация )))
Ну просто сюр какой-то. Хитрый немец преследует Бонифация )))
ЗуЛусы нынче у Селюка Гинеру не по карману!
ЗуЛусы нынче у Селюка Гинеру не по карману!
Одно точно - всяко лучше Смолова!
Одно точно - всяко лучше Смолова!