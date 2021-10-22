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«Локомотив» хочет избавиться от Зе Луиша

вчера, 20:05

Форвард «Локомотива» Зе Луиш может покинуть клуб в ближайшее трансферное окно.

Утверждается, что москвичи больше не нуждается в услугах 30-летнего игрока и зимой попытаются продать его или отдать в аренду.

Контракт Зе Луиша с «Локомотивом» рассчитан до лета 2023 года. Трансферная стоимость нападающего оценивается в 4.5 млн евро.

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Все комментарии
Землянин
Землянин
сегодня в 13:30, ред.
Даже с трудом припоминаю, что его брали. Вот только всплыл. Вовремя же его Порту слила, а эти дурачки его взяли 🐸
isamsn
isamsn
сегодня в 11:49
Зачем его вообще брали...
sir_Alex
sir_Alex ответ прохожий. (раскрыть)
сегодня в 07:49
Русь 300 лет под монголами была 😉
YVG
YVG
сегодня в 07:43
Теперь только в спартак к Промеске.
прохожий.
прохожий. ответ ZIBO rock (раскрыть)
сегодня в 07:07
Ну если перечисленные игроки кавказцы,то ты татарин.Русь 300 лет под татарами жила.100% в тебе есть татарская кровь))))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 02:43
Пока Локомотив работает в убыток.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:58
С Зе Луишем явно прокололись.
SHMEL258
SHMEL258 ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 22:48, ред.
Купи карту мира. Ахметов киргиз- кавказец-ржу нИмагу,Марадишвили(родился в Москве) и Тикнизян(родился в Питере)проданные в локо кавказцы...Зайнутдинов из Казахстана-тоже кавказец. Привет учителю географии...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:39
Избавится будет сложно
1bear
1bear
вчера в 21:07
кто же его купит? - только в аренду...
makkie
makkie
вчера в 20:51
Поздний Луиш и в Спартаке с травмами мучился - то с животом, то с ногтями на ногах... от того Цорн его быстренько продал в Порту. Сейчас Цорн в Локомотиве и снова готовит сделку по продаже Зе Луиша.

Ну просто сюр какой-то. Хитрый немец преследует Бонифация )))
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:44, ред.
Отдайте с доплатой Арнольдычу,а он ,используя приобретённый опыт напёрсточника,втюхает его выгодно в "Ювентус",или в "Рому".
ZIBO rock
ZIBO rock ответ SHMEL258 (раскрыть)
вчера в 20:36
В России есть кому повестись помимо Спартака! ЦСКА правда сейчас больше по азиатам и кавказцам- Зайнутдинов, Марадишвили, Ахметов, Тикнизян, Дзагоев...
ЗуЛусы нынче у Селюка Гинеру не по карману!
BDA8181
BDA8181
вчера в 20:33
Долго думали ))Я думал сразу будет на выход))
Cat01
Cat01
вчера в 20:31
Спартак его возьмёт
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 20:29
Теперь, чтобы прогнать ЗуЛуса из команды придётся доплатить кому-нибудь.Предложите спартаку, может федун и поведётся.
протон
протон
вчера в 20:25
Какой же гениальный трансфер продавца обоев и кекнадзыча
shlomo
shlomo
вчера в 20:24
А ну ка продайте...:)))
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 20:18, ред.
В Спартаке - чемпион, в Порту - чемпион, в Локо....не срослось!
Одно точно - всяко лучше Смолова!
Конь 666
Конь 666
вчера в 20:18
Не новость. Его уже 2 месяца как нет в обоих заявках (рпл,ле)
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:15
Может обратно, в Спартаке заиграет !?!
particular
particular
вчера в 20:14
Однозначно избавятся. Но если Зе прикипел к берёзкам, то с некоторым понижением сможет осесть баластом в любой команде нижней части таблицы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:13
Народным за умеренную плату можно впарить...
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:12
Не ко двору Зе)
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:11
Зимой за три турнирных очка кому-нибудь в аренду отправят.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:07, ред.
Он Цорну видать ещё в Спартаке надоел.......а тут опять Зе Луиш....))
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