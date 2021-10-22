«Локомотив» хочет избавиться от Зе Луиша

1634922308

вчера, 20:05

Форвард «Локомотива» может покинуть клуб в ближайшее трансферное окно.

Утверждается, что москвичи больше не нуждается в услугах 30-летнего игрока и зимой попытаются продать его или отдать в аренду.

Контракт Зе Луиша с «Локомотивом» рассчитан до лета 2023 года. Трансферная стоимость нападающего оценивается в 4.5 млн евро.