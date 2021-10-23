«Барселона» собирается отказаться от подписания Ольмо из «РБ Лейпциг»

«Барселона» собирается отказаться от подписания полузащитника «РБ Лейпциг» Дани Ольмо в январе.
Mundo Deportivo сообщает, что немецкий клуб не позволит игроку, которым интересуются и другие клубы Европы, уйти менее чем за 60 миллионов евро в зимнее трансферное окно, что выходит за рамки того, что каталонский клуб готов потратить на трансфер.
Напомним, что по информации СМИ, «Барса» договорилась с Ольмо о личном контракте в последний день трансферного окна.
Согласно сообщению, «Манчестер Юнайтед» может быть вынужден прекратить интерес к Дани Ольмо. 23-летний полузащитник «РБ Лейпциг» выступает за переход в «Барселону», хотя «Красные дьяволы» готовы предложить ему лучшие условия.
Дани Ольмо перешел в РБ Лейпциг из Динамо Загреба в январе 2020 года и продолжил свой восходящий путь. Бывший стажер «Барселоны», который покинул каталонский клуб в 16-летнем возрасте, чтобы перебраться в Хорватию, за последние восемь лет или около того проделал большой путь.
Сейчас 24-летний футболист является постоянным игроком сборной Испании, он также является опорой для Лейпцига и 64 раза играл за гигантов Бундеслиги, забив 12 голов и сделав 14 передач. Его постоянный прогресс поддержал заинтересованность в нем ряда крупных клубов, в частности, «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед».
«Барселона», по сути, пыталась подписать Ольмо в конце летнего трансферного окна, еще до того, как крайний срок переезда не состоялся. Однако с тех пор интерес к испанскому футболисту не ослабевает, и Блауграна стал еще более полон решимости обеспечить свои услуги, возможно, даже в январское трансферное окно.
Фактически, было высказано предположение, что теперь «Барселона» отдает приоритет ходу для 24-летнего игрока, что имеет смысл, учитывая, что он может быть решением как в полузащите, так и в атаке. Однако каталонские гиганты столкнулись с жесткой конкуренцией со стороны Манчестер Юнайтед в гонке за Ольмо.
Интерес со стороны «Манчестер Юнайтед» имеет смысл на фоне неопределенности, связанной с будущим Поля Погба. Поскольку французский игрок сборной является ключевой фигурой для «красных дьяволов», совершенно необходимо, чтобы они заменили его полузащитником высшего класса, что сделало бы столь же универсального Ольмо жизнеспособной мишенью.
Тем не менее, «Манчестер Юнайтед» получил серьезный удар в погоне за Ольмо, который предпочитает переход в «Барселону» перед любым другим клубом. И это при том, что тяжеловесы Премьер-Лиги готовы предложить ему лучшие условия.
«Немецкий клуб не позволит игроку...» - это понятно. Посмотрим что будет.
Согласно сообщению, «Манчестер Юнайтед» может быть вынужден прекратить интерес к Дани Ольмо. 23-летний полузащитник «РБ Лейпциг» выступает за переход в «Барселону», хотя «Красные дьяволы» готовы предложить ему лучшие условия.
Дани Ольмо перешел в РБ Лейпциг из Динамо Загреба в январе 2020 года и продолжил свой восходящий путь. Бывший стажер «Барселоны», который покинул каталонский клуб в 16-летнем возрасте, чтобы перебраться в Хорватию, за последние восемь лет или около того проделал большой путь.
Сейчас 24-летний футболист является постоянным игроком сборной Испании, он также является опорой для Лейпцига и 64 раза играл за гигантов Бундеслиги, забив 12 голов и сделав 14 передач. Его постоянный прогресс поддержал заинтересованность в нем ряда крупных клубов, в частности, «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед».
«Барселона», по сути, пыталась подписать Ольмо в конце летнего трансферного окна, еще до того, как крайний срок переезда не состоялся. Однако с тех пор интерес к испанскому футболисту не ослабевает, и Блауграна стал еще более полон решимости обеспечить свои услуги, возможно, даже в январское трансферное окно.
Фактически, было высказано предположение, что теперь «Барселона» отдает приоритет ходу для 24-летнего игрока, что имеет смысл, учитывая, что он может быть решением как в полузащите, так и в атаке. Однако каталонские гиганты столкнулись с жесткой конкуренцией со стороны Манчестер Юнайтед в гонке за Ольмо.
Интерес со стороны «Манчестер Юнайтед» имеет смысл на фоне неопределенности, связанной с будущим Поля Погба. Поскольку французский игрок сборной является ключевой фигурой для «красных дьяволов», совершенно необходимо, чтобы они заменили его полузащитником высшего класса, что сделало бы столь же универсального Ольмо жизнеспособной мишенью.
Тем не менее, «Манчестер Юнайтед» получил серьезный удар в погоне за Ольмо, который предпочитает переход в «Барселону» перед любым другим клубом. И это при том, что тяжеловесы Премьер-Лиги готовы предложить ему лучшие условия.
«Немецкий клуб не позволит игроку...» - это понятно. Посмотрим что будет.