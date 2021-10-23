«Барселона» собирается отказаться от подписания Ольмо из «РБ Лейпциг»

1634984430

вчера, 13:20

«Барселона» собирается отказаться от подписания полузащитника «РБ Лейпциг» в январе.

Mundo Deportivo сообщает, что немецкий клуб не позволит игроку, которым интересуются и другие клубы Европы, уйти менее чем за 60 миллионов евро в зимнее трансферное окно, что выходит за рамки того, что каталонский клуб готов потратить на трансфер.