«Реал» заинтересован в подписании Мукиеле из «РБ Лейпциг»

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вчера, 11:44

«Реал» положил глаз на защитника «РБ Лейпциг» , сообщает Fichajes.

По информации источника, Мукиеле не хочет продлевать свой контракт с «быками», который действует до лета 2023 года, поэтому «Лейпциг» может в конечном итоге продать его в конце сезона, в свою очередь «Реал» является одним из главных претендентов на его приобретение.

Ранее сообщалось об интересе к Норди со стороны других топ-клубов Европы.