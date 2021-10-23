«Реал» заинтересован в подписании Мукиеле из «РБ Лейпциг»

«Реал» положил глаз на защитника «РБ Лейпциг» Норди Мукиеле, сообщает Fichajes.
По информации источника, Мукиеле не хочет продлевать свой контракт с «быками», который действует до лета 2023 года, поэтому «Лейпциг» может в конечном итоге продать его в конце сезона, в свою очередь «Реал» является одним из главных претендентов на его приобретение.
Ранее сообщалось об интересе к Норди со стороны других топ-клубов Европы.
Согласно отчету, «Реал Мадрид» - последний клуб, проявивший интерес к подписанию контракта с Норди Мукиеле. Манчестер Юнайтед также ухаживает за 23-летним французским защитником, которого «РБ Лейпциг» оценивает примерно в 25 миллионов евро.
Норди Мукиеле присоединился к РБ Лейпциг из Монпелье летом 2018 года и с тех пор значительно вырос в своей роли в РБ Лейпциг. Сейчас, француз, в основном используемый как правый защитник, может играть как центральный защитник, так и правый крайний защитник.
На сегодняшний день 23-летний игрок сыграл 117 матчей за тяжеловесов Бундеслиги, забив при этом девять голов и сделав семь голевых передач. Его успехи за последние три года не остались незамеченными, и некоторые из крупнейших клубов Европы нацелились на него. В настоящее время за Мукиеле следят «Реал Мадрид» и «Манчестер Юнайтед».
Реал Мадрид, похоже, срочно нуждается в подписании правого защитника из-за недавних проблем с фитнесом, которые в последнее время мешали Дани Карвахаля. Поскольку, Альваро Одриосола, вероятно, будет выгружен, как только он вернется из своего кредитного периода в Фиорентине.
В результате в последнее время «Реал» обыскивал рынок в поисках правого защитника, такие имена, как Серж Орье, Диого Далот и Йоаким Меле, были связаны с ними.
Помимо «Реала» и «Манчестер Юнайтед», «Атлетико» и «Пари Сен-Жермен» также идут по горячим следам французского защитника. Что теперь остается неизвестным, так это то, сделает ли кто-нибудь из них свой ход в пользу Мукиеле или Лейпцигу удастся удержать своего ключевого игрока.
Согласно отчету, «Реал Мадрид» - последний клуб, проявивший интерес к подписанию контракта с Норди Мукиеле. Манчестер Юнайтед также ухаживает за 23-летним французским защитником, которого «РБ Лейпциг» оценивает примерно в 25 миллионов евро.
Норди Мукиеле присоединился к РБ Лейпциг из Монпелье летом 2018 года и с тех пор значительно вырос в своей роли в РБ Лейпциг. Сейчас, француз, в основном используемый как правый защитник, может играть как центральный защитник, так и правый крайний защитник.
На сегодняшний день 23-летний игрок сыграл 117 матчей за тяжеловесов Бундеслиги, забив при этом девять голов и сделав семь голевых передач. Его успехи за последние три года не остались незамеченными, и некоторые из крупнейших клубов Европы нацелились на него. В настоящее время за Мукиеле следят «Реал Мадрид» и «Манчестер Юнайтед».
Реал Мадрид, похоже, срочно нуждается в подписании правого защитника из-за недавних проблем с фитнесом, которые в последнее время мешали Дани Карвахаля. Поскольку, Альваро Одриосола, вероятно, будет выгружен, как только он вернется из своего кредитного периода в Фиорентине.
В результате в последнее время «Реал» обыскивал рынок в поисках правого защитника, такие имена, как Серж Орье, Диого Далот и Йоаким Меле, были связаны с ними.
Помимо «Реала» и «Манчестер Юнайтед», «Атлетико» и «Пари Сен-Жермен» также идут по горячим следам французского защитника. Что теперь остается неизвестным, так это то, сделает ли кто-нибудь из них свой ход в пользу Мукиеле или Лейпцигу удастся удержать своего ключевого игрока.