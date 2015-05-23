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Виллаш-Боаш: «Мы просто не воспользовались своими шансами»

23 мая 2015, 15:27
Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш в эфире телеканала «Наш футбол» прокомментировал поражение 0:1 от «Амкара» в 29-м туре РПЛ.

– Мы не слишком хорошо играли во втором тайме, но в первом мы создали больше моментов. Так что я не согласен с тем, что мы не показали чемпионскую игру. Команда просто не смогла воспользоваться своими шансами в первом тайме. «Амкар» забил красивый гол, который все определил. Пермяки играли хорошо, боролись за выживание и победили.
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