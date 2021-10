Нападающий «Ливерпуля» отметился дублем в матче 9-го тура Английской Премьер-Лиги против «Манчестер Юнайтед».

Таким образом, на счету египтянина уже 106 забитых мячей в рамках чемпионата Англии. Салах стал лучшим африканским бомбардиром в истории АПЛ , обогнав бывшего нападающего «Челси» , в активе которого 104 гола.

