Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отметился дублем в матче 9-го тура Английской Премьер-Лиги против «Манчестер Юнайтед».
Таким образом, на счету египтянина уже 106 забитых мячей в рамках чемпионата Англии. Салах стал лучшим африканским бомбардиром в истории АПЛ, обогнав бывшего нападающего «Челси» Дидье Дрогба, в активе которого 104 гола.
OFFICIAL: Mohamed Salah is now the all-time African Premier League goalscorer! 👑— Goal Africa (@GoalAfrica) October 24, 2021
He's now scored 1️⃣0️⃣5️⃣ goals to displace Didier Drogba's 1️⃣0️⃣4️⃣ Premier League goals. 👏🏿
The best African Player in the Premier League EVER? 🤔 pic.twitter.com/jVWjQHv74r
Стоит отметить, что только четыре игрока в истории забили 100 голов в АПЛ быстрее, чем Салах.
Привет Моуринью, который забраковал его в своё время.
Привет Моуринью, который забраковал его в своё время.