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Салах стал лучшим африканским бомбардиром в истории АПЛ

вчера, 19:32
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 5Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отметился дублем в матче 9-го тура Английской Премьер-Лиги против «Манчестер Юнайтед».

Таким образом, на счету египтянина уже 106 забитых мячей в рамках чемпионата Англии. Салах стал лучшим африканским бомбардиром в истории АПЛ, обогнав бывшего нападающего «Челси» Дидье Дрогба, в активе которого 104 гола.

Стоит отметить, что только четыре игрока в истории забили 100 голов в АПЛ быстрее, чем Салах.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:40
Красавчик Мо , так держать и дальше! Новых рекордов, побед, голов с Ливерпулем!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:51
С рекордом Мохаммеда Салаха!!! Это очень хороший результат!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 21:41
Впечатление, что Салах еще не прошел пик, удачи ему, Лишь бы с зарплатой не совсем оборзел да и руководство Ливерпуля не зажмотилось! ...а то, все крутые форварды, которые покидали Ливерпуль, оставались ни с чем, кроме Суареса пожалуй ...и Оуэна немного
протон
протон
вчера в 21:40
Салах, безусловно, хорош; но Дидье был просто неподражаем.
Lews Therin Telamon
Lews Therin Telamon
вчера в 21:26
Салах сделал хет-трик, а не дубль.
Gahi
Gahi
вчера в 21:05
Салах молодец отлично проводит свои матчи за Ливерпуль и это его команда, в которой он должен продолжать играть и дальше. Удачи
1bear
1bear
вчера в 20:55
Салах молодчина,может этот разгром даст шанс избавиться от физрука Сульшера
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:40
Египтянин хорош, Машаллах!
Привет Моуринью, который забраковал его в своё время.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 20:34
Да! Салах!
Тео Джонс
Тео Джонс
вчера в 20:23
Но его не нужно же продлять конечно))), сколько игроков могут то заменить равноценно куда не плюнь ахах)
DEIVID_555
DEIVID_555 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 20:11
Смешно. Слониха на таком уровне даже близко не играл. И не в состоянии был столько забивать из сезона в сезон.
DEIVID_555
DEIVID_555
вчера в 20:06
Молодец, что превзошёл всяких слоних из Челси.
Lewa2708
Lewa2708 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 20:02
Конечно, не Дрогба. Он превзошел его уже давно
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:38
Салах конечно не Дрогба но результатиность хорошая.
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
вчера в 19:33
отличный результат
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