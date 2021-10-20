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Роналду побил рекорд Касильяса по числу матчей в еврокубках

вчера, 22:20
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед3 : 2Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» встречается с «Аталантой» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов (0:0, первый тайм).

Нападающий МЮ Криштиану Роналду вышел в стартовом составе. Он проводит свой 187-й матч в еврокубках.

Португалец обошел бывшего голкипера «Реала» Икера Касильяса (186 игр) и стал единоличным рекордсменом по этому показателю.

На счету Роналду 183 матча в Лиге чемпионов (включая квалификацию), по два в Кубке УЕФА и Суперкубке УЕФА.

В этом же туре ЛЧ отставание от Роналду по одному из показателей сократил Лионель Месси.

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Все комментарии
Мой второй аккаунт
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сегодня в 03:51
Мои поздравления.
1bear
1bear
вчера в 23:56
...а ещё решающий забил!!!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 23:14
Роналду побил рекорд Касильяса по числу матчей в еврокубках.
Джекпот Роналду, или Джек и Касильяс, и пот Роналду.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 22:56
ну если он за рекордами перешел в МЮ, тогда понятно
Мысыктар
Мысыктар
вчера в 22:51
Аталанта решает вопросы,а тут рекорды ставят)
shur
shur
вчера в 22:48
...0:2 на табло, а вы про рекорды, смешно............!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Elliada
Elliada
вчера в 22:43
Нахождение на поле не значит играть
LaFur1aRoja
LaFur1aRoja
вчера в 22:39
Ничего скоро ещё покорит какой нибудь рекорд, матчи с Андорами и Сан Марино не за горами , щас только с Аталантой закончится кошмар.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:24
Просто человек-рекорд...
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