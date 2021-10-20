Роналду побил рекорд Касильяса по числу матчей в еврокубках.

«Манчестер Юнайтед» встречается с «Аталантой» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов (0:0, первый тайм).
Нападающий МЮ Криштиану Роналду вышел в стартовом составе. Он проводит свой 187-й матч в еврокубках.
Португалец обошел бывшего голкипера «Реала» Икера Касильяса (186 игр) и стал единоличным рекордсменом по этому показателю.
На счету Роналду 183 матча в Лиге чемпионов (включая квалификацию), по два в Кубке УЕФА и Суперкубке УЕФА.
В этом же туре ЛЧ отставание от Роналду по одному из показателей сократил Лионель Месси.
Джекпот Роналду, или Джек и Касильяс, и пот Роналду.
Джекпот Роналду, или Джек и Касильяс, и пот Роналду.