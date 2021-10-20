Роналду побил рекорд Касильяса по числу матчей в еврокубках.

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вчера, 22:20

«Манчестер Юнайтед» встречается с «Аталантой» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов (0:0, первый тайм).

Нападающий МЮ вышел в стартовом составе. Он проводит свой 187-й матч в еврокубках.

Португалец обошел бывшего голкипера «Реала» (186 игр) и стал единоличным рекордсменом по этому показателю.

На счету Роналду 183 матча в Лиге чемпионов (включая квалификацию), по два в Кубке УЕФА и Суперкубке УЕФА .