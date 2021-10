Нападающему «Аталанты» покорилось историческое достижение.

Он стал первым колумбийцем, который забил 100 голов в итальянской Серии А.

100 — Duván #Zapata is the 1st Colombian player in Serie A's history to score 100 goals. Historical.#EmpoliAtalanta #SerieA pic.twitter.com/DIwkOozAQC