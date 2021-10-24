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Ловчев — об игре «Спартака» в первом тайме: «Ну это позор и всё»

вчера, 20:17
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)7 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал игру московского клуба в первом тайме матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги против «Зенита» (0:4).

Ну это позор и всё. «Зенит» сильнее на 4 гола уже в первом тайме. Одна команда играет в футбол, другая мучается. Этот состав «Спартака» с Рассказовым и прочими, с ними «красно-белые» не будут сражаться за титулы, это слабые игроки. Это вопрос к руководителям клуба, купите Рую Витории игроков. С него нечего спрашивать, ему ни одного игрока не купили. С чем может собраться «Спартак» во втором тайме, только с вещами и уехать домой. Какой камбэк?! Одна команда издевается над другой.

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Все комментарии
СиБЕЕРяк
СиБЕЕРяк
сегодня в 07:57
    n9k9h6qp6yms
    n9k9h6qp6yms
    сегодня в 02:10
    Так оно и есть
    Союзник противников
    Союзник противников ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 23:10
    Звучит как призыв Наполеона после перехода границы : На Москву!
    Aris
    Aris
    вчера в 21:54, ред.
    Ф Е Д У Н ..... П Р О Д А Й .... СПАРТАК!
    cska1948
    cska1948 ответ Союзник противников (раскрыть)
    вчера в 21:48
    На Зарему!
    протон
    протон
    вчера в 21:39
    Сердар красавчик, конечно. Но ведь я писал, хоть меня и заминусовали, что на Спартак можно выпускать резервный состав. Вон, Круговой сменил Сантоса, и ничего! И Мостовой забил, причем, как я видел на повторе, офсайда не было. Я думаю, в таком матче даже Крицюк забить может, просто потому, что толком больше нечем заняться))

    А Масименко - просто редкостное днище. Учитывая момент, когда Джикия головой мяч вынес из ворот, а Максик был опять отыгран полностью, счет мог и покрупнее быть.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 21:03
    Почему то очень захотелось послушать песенку от повара...
    прохожий.
    прохожий.
    вчера в 21:02
    В том что Спартак так крупно проиграл виноват Зенит.Больше винить некого.)
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 20:56
    Спартак и во втором позор!
    порт
    порт
    вчера в 20:53
    Судья во всём виноват.
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 20:46
    Спартак не может от Лестера отойти.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 20:43
    Жека истерит хотя надо понимать, что спартак большего не заслужил.
    rubinovyi2
    rubinovyi2
    вчера в 20:43
    Слов нет,вообще ничего нет...((
    Храневец
    Храневец
    вчера в 20:35
    Братья Старостины в гробу переворачиваются !
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 20:33
    Ловчев — об игре «Спартака» в первом тайме: «Ну это позор и всё» !
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 20:32
    Федуна надо менять.
    Aris
    Aris
    вчера в 20:24
    Нужно знать, кто дает команду на слив матчей!? А позором это стало уже давно, кто-то хорошо зарабатывает на этом!
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 20:23
    Конечно, в игроках все и дело:
    beefs
    beefs
    вчера в 20:21
    Спартак обычный середняк нашего чемпионата...
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