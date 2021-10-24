Ловчев — об игре «Спартака» в первом тайме: «Ну это позор и всё» !

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал игру московского клуба в первом тайме матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги против «Зенита» (0:4).

Ну это позор и всё. «Зенит» сильнее на 4 гола уже в первом тайме. Одна команда играет в футбол, другая мучается. Этот состав «Спартака» с Рассказовым и прочими, с ними «красно-белые» не будут сражаться за титулы, это слабые игроки. Это вопрос к руководителям клуба, купите Рую Витории игроков. С него нечего спрашивать, ему ни одного игрока не купили. С чем может собраться «Спартак» во втором тайме, только с вещами и уехать домой. Какой камбэк?! Одна команда издевается над другой.