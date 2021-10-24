Бывший администратор «Спартака»: «Клубу стоит пригласить Сёмина»

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи считает, что «красно-белым» стоит пригласить Юрия Сёмина на должность главного тренера клуба.
Пригласите Юрия Сёмина. Он же и в «Спартаке» в свое время играл, причем неплохо. У него есть дух победителя. Он побеждал в чемпионате страны, выигрывал Кубок России. Обыгрывал «Спартак» в свои лучшие годы. У него достаточно амбиций. Русский человек. Или Бердыева, с которым уже несколько раз встречались, но так и не договорились.
Последним местом работы Сёмина был «Ростов», который он покинул спустя два месяца работы, выиграв всего один из семи матчей во главе клуба. За «Спартак» Сёмин выступал с 1965 по 1967 год.
Спартаку, как раз не хватает обороны. И таких защитников, как Рассказов, надо водить по полю за руки.
Бардак в защитной линии.
Бердыев в Кайрате с 24 августа, этого года. Ты, что хочешь за 2 месяца? Посмотри на физруков в РПЛ, которые в команде годами, а толку?).
Сегодня Кайрат обыграл в принципиальном матче Астану и лишил их 1 места в чемпионате. Да с карабахом проиграли. Но не хватило немного до победы, как думаю и времени, чтобы поставить игру команды, чтобы достойно биться в Еврокубке. Пока не хватило немного.
В Спартак, КББ думаю и сам теперь не пойдет, после СМС от Федуна. *удака подставили вбросом о КББ, от недоброжелателей. Тот повелся.
Это проблемы Федуна и Ко.
Спартаку, как раз не хватает обороны. И таких защитников, как Рассказов, надо водить по полю за руки.
Бардак в защитной линии.
Бердыев в Кайрате с 24 августа, этого года. Ты, что хочешь за 2 месяца? Посмотри на физруков в РПЛ, которые в команде годами, а толку?).
Сегодня Кайрат обыграл в принципиальном матче Астану и лишил их 1 места в чемпионате. Да с карабахом проиграли. Но не хватило немного до победы, как думаю и времени, чтобы поставить игру команды, чтобы достойно биться в Еврокубке. Пока не хватило немного.
В Спартак, КББ думаю и сам теперь не пойдет, после СМС от Федуна. *удака подставили вбросом о КББ, от недоброжелателей. Тот повелся.
Это проблемы Федуна и Ко.
Уважение Шпалыча ему нужно покой.
Уважение Шпалыча ему нужно покой.