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Бывший администратор «Спартака»: «Клубу стоит пригласить Сёмина»

вчера, 18:39

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи считает, что «красно-белым» стоит пригласить Юрия Сёмина на должность главного тренера клуба.

Пригласите Юрия Сёмина. Он же и в «Спартаке» в свое время играл, причем неплохо. У него есть дух победителя. Он побеждал в чемпионате страны, выигрывал Кубок России. Обыгрывал «Спартак» в свои лучшие годы. У него достаточно амбиций. Русский человек. Или Бердыева, с которым уже несколько раз встречались, но так и не договорились.

Последним местом работы Сёмина был «Ростов», который он покинул спустя два месяца работы, выиграв всего один из семи матчей во главе клуба. За «Спартак» Сёмин выступал с 1965 по 1967 год.

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Все комментарии
zsb1961
zsb1961
вчера в 20:44
Тут много советчиков!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:23
Отстаньте вы от Юрия Павловича. Не тревожьте его и наши души. Он мечтает только об одном: чтобы следующим летом сидеть в своём саду в кресле-качалке, чтобы ноги были укутаны тёплым шотландским пледом в клеточку, и чтобы на его коленях мурлыкал любимый кот (кошечка ?). И никто не беспокоил, особенно надоевшие до дрожи "бывшие", которые в очередной раз сватают его в какой-либо клуб.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 20:13
Не надоело петь про оборонительный футбол Бердыева?). Он в любом клубе, где работал, начинал выстраивать игру в защите. Без обороны не будет побед, очков. В Ростове разве команда играла от обороны? Аякс 1:4. С Андерлехтом. Рубин, Челси в Лужниках давил, как клопов и др матчи.
Спартаку, как раз не хватает обороны. И таких защитников, как Рассказов, надо водить по полю за руки.
Бардак в защитной линии.
Бердыев в Кайрате с 24 августа, этого года. Ты, что хочешь за 2 месяца? Посмотри на физруков в РПЛ, которые в команде годами, а толку?).
Сегодня Кайрат обыграл в принципиальном матче Астану и лишил их 1 места в чемпионате. Да с карабахом проиграли. Но не хватило немного до победы, как думаю и времени, чтобы поставить игру команды, чтобы достойно биться в Еврокубке. Пока не хватило немного.
В Спартак, КББ думаю и сам теперь не пойдет, после СМС от Федуна. *удака подставили вбросом о КББ, от недоброжелателей. Тот повелся.
Это проблемы Федуна и Ко.
Ravshan878
Ravshan878 ответ Cat01 (раскрыть)
вчера в 20:12
Катёнок не чего не изменится.
Уважение Шпалыча ему нужно покой.
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 19:57
А что, Семин прошел курсы экзорцизма?
berda2003
berda2003
вчера в 19:39
сёмина пригласите на 2 мес. - поддержите пенсионера, а то государство только обещает помогать, на хлеб денег нет - приходится чёрную икру мазать на колбасу...
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:24
еще один "деятель"
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 19:23
Конечно можно пригласить Сёмина, чтобы ещё больше посмешить народ. Сёмин уже изжил себя как тренер, сильно постарел. Не мучайте старика, дайте ему спокойно прожить свою старость.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 19:05
Семину уже на покой пора. Бердыев с Кайратом проваливается. Его оборонительный футбол уже устарел и остался в прошлом.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 18:59
Тогда уж Романцева с рыбалки ....
Cat01
Cat01
вчера в 18:59
Интересное приглашение
particular
particular
вчера в 18:56
И таких счетоводов, желающих считать за чужие деньги - тьма...
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 18:48
Дедушке кефир надо пить сидя в теплом кресле в 75 лет а не орать на тренировках и не летать ночью по стране. Всему свое время. Как говорил мой знакомый тренер по боксу-нехер скакать после 40 лет по рингу и смешить людей. Здесь тоже самое.
Союзник противников
Союзник противников ответ phantom-k (раскрыть)
вчера в 18:48
Он всё равно ничего не читает и не знает,а советы Арнольдычу дают напрасно,ибо что Зарема скажет,то и будет.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:47
Этот из какой преисподней вылез???
Эджуке
Эджуке
вчера в 18:46
А лучше вернуть Романцева. А ещё лучше - Симоняна, автоматический титул на 100-летие клуба
ABir
ABir
вчера в 18:45
Шпалы конечно авторитетный тренер, но похоже время его уже ушло
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 18:42
Хаджи наверно обиделся на Спартак и хочет принести ему вред предлагая Юрия Палыча. После 2-х месяцев в Ростове уже наверное все поняли что Палыч завязал с большим футболом
YVG
YVG
вчера в 18:42
Лучше пригласить Тарханова.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:41
А чё Сёмина у них есть свой Палыч, Симонян.
phantom-k
phantom-k
вчера в 18:40
Да оставьте вы Виторию в покое!!! Одолели советами. Можно хоть на пару сезонов чтоб была хоть какая-то стабильность????
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