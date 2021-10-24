Бывший администратор «Спартака»: «Клубу стоит пригласить Сёмина»

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи считает, что «красно-белым» стоит пригласить на должность главного тренера клуба.

Пригласите Юрия Сёмина. Он же и в «Спартаке» в свое время играл, причем неплохо. У него есть дух победителя. Он побеждал в чемпионате страны, выигрывал Кубок России. Обыгрывал «Спартак» в свои лучшие годы. У него достаточно амбиций. Русский человек. Или Бердыева, с которым уже несколько раз встречались, но так и не договорились.