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Стукалов: «У нас было больше моментов, чем у „Рубина“»

вчера, 17:50
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа1 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов подвёл итоги матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги против «Рубина» (1:1).

К сожалению, мы свои моменты, которые могли реализовать — не реализовали. Понятно, что во втором тайме «Рубин» больше владел преимуществом, оказывал давление. Забили мяч они так же с нашей позиционной ошибки. После гола игра стала «качельная», и у одной и у другой команды были моменты, для того, чтобы вырвать победу. Если объективно сказать, то моментов у нас было больше, но ничья закономерный итог.

Агаларов провел у нас две тренировки перед «Рубином». Одну тренировку, где мы отрабатывали стандартные положения и предыгровое занятие. Мы ничего не форсировали, мы смотрели, как развивается ситуация, и, если бы был какой-то риск с выходом его на поле, конечно, мы бы его не поставили.

Во втором тайме «Уфа» отошла к своим воротам? Мы понимали, какой разговор был у «Рубина» в раздевалке, и что команда соперника после перерыва будет оказывать сильное давление. Мы постарались ребят попросить, чтобы они не прижимались, но опять же есть мастерство футболистов. Тем не менее у нас хорошие были выходы в быстрые, ответные атаки, где мы могли и забить второй гол.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:35
В общем потеряли очки
beefs
beefs
вчера в 18:13
учи правила, моменты не считаются...
zsb1961
zsb1961
вчера в 18:10
Закономерный счёт.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:05
Да, было всё !!!))) А счёт на табло !!!)
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:01
А Слуцкий считает наоборот.
drug01
drug01
вчера в 17:57
Моменты были а счёт
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