Аршавин: «Для „Зенита“ важно показать „Спартаку“ его место»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака».
Я не ощущал ажиотажа перед игрой, но я рано приехал на стадион. Для болельщиков этот матч важен, но фанаты «Спартака» называют матч с ЦСКА более важным. А для болельщиков «Зенита» игра со «Спартаком» остается самой принципиальной. Москвичи — это соперник, которого необходимо обыграть. У «Зенита» три поражения подряд. Важно показать «Спартаку» его место. «Красно-белым» важно начать. Если смогут обыграть «Зенит», они заявят о себе как о команде, которая останется в чемпионской гонке.
Малком не сыграет в матче. Для «Спартака» отсутствие Жиго — это невосполнимая потеря. Мы видели, что Рассказова пытаются использовать в центре обороны, но не слишком получается. Кузяев является боевой единицей, но он не играл в последней игре. Вендел и Барриос являются достойной заменой.
Видно, что Рассказов неуютно чувствует себя в центре защиты, хотя в начале сезона он был активным, Но Лига Европы и РПЛ — это разные турниры. Почему ставят его, а не Гапонова или Кутепова? Витория всё видит и знает. Значит, Николай лучше остальных. Вряд ли бы тренер ставил того, кто показывает себя хуже.