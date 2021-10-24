Аршавин: «Для „Зенита“ важно показать „Спартаку“ его место»

Бывший футболист «Зенита» поделился мнением о матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака».

Я не ощущал ажиотажа перед игрой, но я рано приехал на стадион. Для болельщиков этот матч важен, но фанаты «Спартака» называют матч с ЦСКА более важным. А для болельщиков «Зенита» игра со «Спартаком» остается самой принципиальной. Москвичи — это соперник, которого необходимо обыграть. У «Зенита» три поражения подряд. Важно показать «Спартаку» его место. «Красно-белым» важно начать. Если смогут обыграть «Зенит», они заявят о себе как о команде, которая останется в чемпионской гонке.

Малком не сыграет в матче. Для «Спартака» отсутствие Жиго — это невосполнимая потеря. Мы видели, что Рассказова пытаются использовать в центре обороны, но не слишком получается. Кузяев является боевой единицей, но он не играл в последней игре. Вендел и Барриос являются достойной заменой.