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Аршавин: «Для „Зенита“ важно показать „Спартаку“ его место»

вчера, 19:15
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)7 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака».

Я не ощущал ажиотажа перед игрой, но я рано приехал на стадион. Для болельщиков этот матч важен, но фанаты «Спартака» называют матч с ЦСКА более важным. А для болельщиков «Зенита» игра со «Спартаком» остается самой принципиальной. Москвичи — это соперник, которого необходимо обыграть. У «Зенита» три поражения подряд. Важно показать «Спартаку» его место. «Красно-белым» важно начать. Если смогут обыграть «Зенит», они заявят о себе как о команде, которая останется в чемпионской гонке.

Малком не сыграет в матче. Для «Спартака» отсутствие Жиго — это невосполнимая потеря. Мы видели, что Рассказова пытаются использовать в центре обороны, но не слишком получается. Кузяев является боевой единицей, но он не играл в последней игре. Вендел и Барриос являются достойной заменой.

Видно, что Рассказов неуютно чувствует себя в центре защиты, хотя в начале сезона он был активным, Но Лига Европы и РПЛ — это разные турниры. Почему ставят его, а не Гапонова или Кутепова? Витория всё видит и знает. Значит, Николай лучше остальных. Вряд ли бы тренер ставил того, кто показывает себя хуже.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 01:21
От любви до ненависти 90 минут. Завтра победят Ростов, и снова любимчики и «верим».
протон
протон
сегодня в 01:20
Интересно, зачем и кому они это говорят??
n272nm
n272nm
вчера в 22:10, ред.
Есть такая забава на Руси - пару раз в год лупить свинью!:)))
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:53, ред.
Мы и так знаем :Текущее седьмое.А какое надо-"шешнадцатое"???
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:46
Похоже что покажут.
SHMEL
SHMEL
вчера в 19:44
Грубовато конечно, но в целом верно Андрюша сказал.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:37
Похоже покажут так и есть
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 19:31
Примерно, как сам Аршавин показал своё место болельщикам 😉
Брулин
Брулин
вчера в 19:20
Главное хорошая игра сегодня!)
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