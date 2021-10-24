Юран: «Не понимаю, за счёт чего „Спартак“ может обыграть „Зенит“»

Экс-игрок сборной России порассуждал о предстоящем матче РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

В этом матче, на мой взгляд, фаворит – «Зенит», так как скамейка у Сергея Семака квалифицированнее, матч пройдет в Питере, и поддержка болельщиков будет на их стороне. За «Спартак» не сыграет центральный защитник Жиго, это потеря, есть еще травмированные. Здесь преимущество на стороне питерцев

Если с 2012 года не выигрывали на поле «Зенита», а сейчас победят, то это действительно будет сенсация. К моему сожалению, это так. Два ведущих клуба страны, и победа одного над другим считается сенсацией, это тяжело воспринимать.

Я пока не понимаю, за счет чего он может обыграть «Зенит».