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Юран: «Не понимаю, за счёт чего „Спартак“ может обыграть „Зенит“»

вчера, 16:23
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)7 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экс-игрок сборной России Сергей Юран порассуждал о предстоящем матче РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

В этом матче, на мой взгляд, фаворит – «Зенит», так как скамейка у Сергея Семака квалифицированнее, матч пройдет в Питере, и поддержка болельщиков будет на их стороне. За «Спартак» не сыграет центральный защитник Жиго, это потеря, есть еще травмированные. Здесь преимущество на стороне питерцев

Если с 2012 года не выигрывали на поле «Зенита», а сейчас победят, то это действительно будет сенсация. К моему сожалению, это так. Два ведущих клуба страны, и победа одного над другим считается сенсацией, это тяжело воспринимать.

Я пока не понимаю, за счет чего он может обыграть «Зенит».

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Все комментарии
Владимир Немченков
Владимир Немченков ответ Лакшери (раскрыть)
вчера в 22:04
Надеюсь теперь понял?
cska1948
cska1948 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 18:53
В матче с Зенитом выиграть за счёт судейских ляпов не возможно! Судьи у нас конечно ещё ТЕ! Но не настолько, чтобы ставить на кон свою профессию...
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 18:11
За счёт лимита!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:11
Это вопрос даже не риторический,ибо у нынешнего "Спартака" нет никаких ресурсов для победы над "Зенитом" на его поле.Это в "сухом остатке",а на поле могут произойти самые непредвиденные обстоятельства,не связанные с набором футбольных и прочих достоинств и недостатков соперника.Иначе нахрена бы я стал смотреть до сих пор это действо,именуемое ранее спортивной игрой,,ставшее теперь шоу с элементами оного???: Так что смотрим и пожелаем "Зениту" нехороших непредвиденных обстоятельств.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:28
Победить в Питере будет трудно
Futurista
Futurista ответ mihaluch (раскрыть)
вчера в 17:27
За счет честного судейства...
Delaconsprim Vlad
Delaconsprim Vlad
вчера в 17:27
А вот подумай и смотри через пару часиков
альсато
альсато
вчера в 17:12
я понимаю, за счет чего Спартак может победить!..но НЕ ХОЧУ этого!))))
makkie
makkie
вчера в 16:56
Скажу так.
У Зенита более высококлассные игроки, особенно в центре поля и атаке. Барриос, Вендел, Малком и Клаудиньо против Литвинова, Бакаева и Зобнина (Рома ужасен!). То есть Спартак обязательно пропустит гол. Весь вопрос, сколько забьёт?
В атаке стало больше получатся, забили 6 мячей в двух матчах в ворота Наполи и Лестера. Но оборона ненадёжна. До поры до времени ворота на замке, а затем возникает детская ошибка и пропускаем. Еще и Максименко сдал в игре - любой удар в створ потенциальный гол.

В общем, как ни банально - но кто больше забьёт, тот и победит. А ошибки в защите будут с обеих сторон.
Брулин
Брулин
вчера в 16:49
Наоборот. Спартак сейчас на подъеме. Появился азарт и выстроилась некая атакующая модель. Счет в матче с Лестером - цена индивидуальных ошибок. Спартак именно сейчас готов побеждать.
Лакшери
Лакшери
вчера в 16:47
Так Зенит ведь сейчас вообще всем сливает. Еще теперь в добавок минус Малком , Кузяев и Клаудиньо. Не понимаю за счет чего Зенит может победить в этой встрече
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:45
Только за счёт судейства.
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:39
А судейские ляпы, как вариант вполне возможен.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:34
Юран никогда не понимал спартак даже когда играл там.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:33
Только чудо, как в Наполи, а так шансов мало!
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