Юран: «Не понимаю, за счёт чего „Спартак“ может обыграть „Зенит“»

Экс-игрок сборной России Сергей Юран порассуждал о предстоящем матче РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».
В этом матче, на мой взгляд, фаворит – «Зенит», так как скамейка у Сергея Семака квалифицированнее, матч пройдет в Питере, и поддержка болельщиков будет на их стороне. За «Спартак» не сыграет центральный защитник Жиго, это потеря, есть еще травмированные. Здесь преимущество на стороне питерцев
Если с 2012 года не выигрывали на поле «Зенита», а сейчас победят, то это действительно будет сенсация. К моему сожалению, это так. Два ведущих клуба страны, и победа одного над другим считается сенсацией, это тяжело воспринимать.
Я пока не понимаю, за счет чего он может обыграть «Зенит».
У Зенита более высококлассные игроки, особенно в центре поля и атаке. Барриос, Вендел, Малком и Клаудиньо против Литвинова, Бакаева и Зобнина (Рома ужасен!). То есть Спартак обязательно пропустит гол. Весь вопрос, сколько забьёт?
В атаке стало больше получатся, забили 6 мячей в двух матчах в ворота Наполи и Лестера. Но оборона ненадёжна. До поры до времени ворота на замке, а затем возникает детская ошибка и пропускаем. Еще и Максименко сдал в игре - любой удар в створ потенциальный гол.
В общем, как ни банально - но кто больше забьёт, тот и победит. А ошибки в защите будут с обеих сторон.
У Зенита более высококлассные игроки, особенно в центре поля и атаке. Барриос, Вендел, Малком и Клаудиньо против Литвинова, Бакаева и Зобнина (Рома ужасен!). То есть Спартак обязательно пропустит гол. Весь вопрос, сколько забьёт?
В атаке стало больше получатся, забили 6 мячей в двух матчах в ворота Наполи и Лестера. Но оборона ненадёжна. До поры до времени ворота на замке, а затем возникает детская ошибка и пропускаем. Еще и Максименко сдал в игре - любой удар в створ потенциальный гол.
В общем, как ни банально - но кто больше забьёт, тот и победит. А ошибки в защите будут с обеих сторон.