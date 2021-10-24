Боярский: «Дай бог, чтобы у фанатов „Спартака“ дома была водка»

Народный артист РФ Михаил Боярский прокомментировал победу «Зенита» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака» (7:1).

«Спартак» сегодня просто растоптан по петербургскому асфальту. Этого стоило ожидать рано или поздно, потому что обе команды сейчас показывают свое истинное лицо. «Зенит» продемонстрировал себя с самой лучшей стороны, к ним претензий быть никаких не может. Только восхищение и радость. Мы сейчас все находимся в эйфории — получалось просто всё, а такое бывает нечасто. После трех поражений подряд это вообще выглядит волшебством. Зато теперь все знают, что «Зенит» способен на всё! Сегодня «Зенит» справился со «Спартаком» как Емельяненко с американцем — отправил в нокаут в мгновение ока и без вариантов.

На что был похож «Спартак»? Лежачих не бьют, но они сегодня были похожи на своих зазнавшихся фанатов, которые сейчас сидят в шоке. И дай бог, чтобы у них была дома водка — горе залить чем-нибудь. Это был такой удар, от которого не оправятся ни болельщики, ни команда.