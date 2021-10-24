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Боярский: «Дай бог, чтобы у фанатов „Спартака“ дома была водка»

вчера, 22:23
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)7 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Народный артист РФ Михаил Боярский прокомментировал победу «Зенита» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака» (7:1).

«Спартак» сегодня просто растоптан по петербургскому асфальту. Этого стоило ожидать рано или поздно, потому что обе команды сейчас показывают свое истинное лицо. «Зенит» продемонстрировал себя с самой лучшей стороны, к ним претензий быть никаких не может. Только восхищение и радость. Мы сейчас все находимся в эйфории — получалось просто всё, а такое бывает нечасто. После трех поражений подряд это вообще выглядит волшебством. Зато теперь все знают, что «Зенит» способен на всё! Сегодня «Зенит» справился со «Спартаком» как Емельяненко с американцем — отправил в нокаут в мгновение ока и без вариантов.

На что был похож «Спартак»? Лежачих не бьют, но они сегодня были похожи на своих зазнавшихся фанатов, которые сейчас сидят в шоке. И дай бог, чтобы у них была дома водка — горе залить чем-нибудь. Это был такой удар, от которого не оправятся ни болельщики, ни команда.

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Все комментарии
Эджуке
Эджуке ответ DEIVID_555 (раскрыть)
сегодня в 10:18
Романце аж подавился огурцом
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:15
Старый алкоголик-каналья знает, о чём говорит! 😂😂😂
виктор бочарников
виктор бочарников
сегодня в 07:35
Ух ты старый алкоголик вылез из теплотрассы,как говорится,кто о чем а вшивый о бане.
ОПС
ОПС
сегодня в 05:22
А самогон лучше.
Dimarrio
Dimarrio ответ DEIVID_555 (раскрыть)
вчера в 23:56
и мы не пьём, в отличии от московских алкашей
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 23:08
Да тут самогон градусов 70 нужен
протон
протон
вчера в 23:04
Дай Бог что бы никто не пил, и не ходил пьяным... человек что ваще пропагандирует?
makkie
makkie ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:00
Мало того, что при вакцинации Боярский ударился головой об стену, он еще и шлифует всё это дело "беленькой". Плюс возраст.
Комбо из последствий!
старина
старина
вчера в 22:50
Комментарий типичного зажравшегося жителя из якобы культурной столицы.которого всегда прикроет сынуля из едросни
Futurista
Futurista
вчера в 22:45, ред.
То то ты Миша спился всю жизнь болея за Зенит...только сейчас немного отошел...но уже поздно пить боржоми...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:40
Приберегите на Мальмё водочку
DEIVID_555
DEIVID_555 ответ 7stars2 (раскрыть)
вчера в 22:38
АХАХАХАХАХА
7stars2
7stars2 ответ DEIVID_555 (раскрыть)
вчера в 22:37
АХАХАХАХА! 7:1
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 22:36
У них может и есть водка,нет-купят,в отличии от тебя,который мозгов уже не купит,а что-бы немного сбить спесь,советую пересмотреть игры Зенита в ЛЧ,за последние три года...
makkie
makkie
вчера в 22:33
Боярский бы сам заканчивал пить.
Совсем невменяемым и злым стал в последнее время.
David Young
David Young
вчера в 22:29
В таких случаях тем более не надо заливать горе вином или чем покрепче. Только хуже будет.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 22:28
Вот напиток сегодняшнего вечера:
DEIVID_555
DEIVID_555
вчера в 22:26
Да не пьём мы, в отличии от питерских алкашей.
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