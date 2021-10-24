Червиченко: «Всех собак повесят на Виторию и выгонят его»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал разгромное поражение «красно-белых» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги против «Зенита» (1:7).

Всех собак повесят на Виторию и выгонят его. Огромная разница в качестве игроков, «Спартак» сейчас середняк таблицы. Проблема в отсутствии хороших игроков, а повесят всё на него. Если игроки слабые, то вы хоть Моуриньо поставьте — ничего не изменится. Даже этот основной состав столько пропускает. Никогда не мог представить, что такой счет может случиться. Предполагал, что будет такой сложный матч, но здесь разрыв безобразный.

Федуну нужно покупать хороших игроков, брать специалистов, делать новую команду. Представления о стоимости клуба Федуна и покупателей не сходятся минимум в три раза.