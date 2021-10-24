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Червиченко: «Всех собак повесят на Виторию и выгонят его»

вчера, 21:37
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)7 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал разгромное поражение «красно-белых» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги против «Зенита» (1:7).

Всех собак повесят на Виторию и выгонят его. Огромная разница в качестве игроков, «Спартак» сейчас середняк таблицы. Проблема в отсутствии хороших игроков, а повесят всё на него. Если игроки слабые, то вы хоть Моуриньо поставьте — ничего не изменится. Даже этот основной состав столько пропускает. Никогда не мог представить, что такой счет может случиться. Предполагал, что будет такой сложный матч, но здесь разрыв безобразный.

Федуну нужно покупать хороших игроков, брать специалистов, делать новую команду. Представления о стоимости клуба Федуна и покупателей не сходятся минимум в три раза.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:04
Он заслужил, что бы его выгнали с позором
Землянин
Землянин
вчера в 21:47, ред.
А что с ним делать, он главный тренер❓❓❓🤔
Хоть и был предыдущий припадошный тренер, что скакал на бровке, но результат давал, вывел команду в ЛЧ, состав практически такой же был. Почувствуй разницу. И не Черевченко об этом говорить, он выжимает из своего состава, что может, а у Спартака куда больше возможностей
Tostao
Tostao
вчера в 21:46, ред.
Надо пригласить настоящих немцев в руководство клуба, как это сделали в Динамо, как это пытается сделать Локо.
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:46
А собак надо вешать на кто предложил Руи.
Tex
Tex
вчера в 21:46
Результаты летней работы топовых "менеджеров" в Спартаке. Не думаю что проблема именно в Витории. Он может и не топ, но точно не основная проблема спартачей здесь и сейчас
cska1948
cska1948
вчера в 21:44
Червиченко: «Всех собак повесят на Виторию и выгонят его»
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В СпаМе к этому уже привыкли...
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:39
Ну а кто ещё, не Федун же в конце концов или Зарема !!?)))
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