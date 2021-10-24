Семак: «Хочу поддержать Руя Виторию и „Спартак“. Такое бывает в спорте»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал победу своей команды в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака» (7:1).

Бывают матчи, когда многое получается. Случается игры, когда мы создаем много, но не забиваем, а потом — наоборот. Ничего не залетает, а затем — всё. Поздравляю болельщиков с заслуженной победой. Такой результат случается очень редко. Хочу поддержать тренера «Спартака» и команду. Такое бывает в спорте. Сегодня был, как говорят, наш день.

Мостовой? Доволен его игрой. У него получалось. Рад за то, что он забил и поднял себе настроение. Всегда сложно ждать, когда не играешь. Нужно ждать, когда по тактике и по схеме складывается так, как и должно быть. Тот состав, который вышел, направлен на это. Рад за Андрея. В любом матче есть ошибки. Эту игру тоже разберем. Сегодня порадуемся красивой и яркой игре, но это всего лишь один матч из многих, которые нам предстоят.

Нам нужно было использовать пространство, поэтому вышли быстрые игроки. Но у нас не 11 человек в команде. Бывает, что Дзюба выходит на помощь, бывает, что Азмун. Еще не думаю про следующий матч. Начнем с завтрашнего дня. Проанализируем, что получалось, а что — нет. Победа хорошая, будем двигаться дальше.