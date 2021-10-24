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Семак: «Хочу поддержать Руя Виторию и „Спартак“. Такое бывает в спорте»

вчера, 21:41
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)7 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака» (7:1).

Бывают матчи, когда многое получается. Случается игры, когда мы создаем много, но не забиваем, а потом — наоборот. Ничего не залетает, а затем — всё. Поздравляю болельщиков с заслуженной победой. Такой результат случается очень редко. Хочу поддержать тренера «Спартака» и команду. Такое бывает в спорте. Сегодня был, как говорят, наш день.

Мостовой? Доволен его игрой. У него получалось. Рад за то, что он забил и поднял себе настроение. Всегда сложно ждать, когда не играешь. Нужно ждать, когда по тактике и по схеме складывается так, как и должно быть. Тот состав, который вышел, направлен на это. Рад за Андрея. В любом матче есть ошибки. Эту игру тоже разберем. Сегодня порадуемся красивой и яркой игре, но это всего лишь один матч из многих, которые нам предстоят.

Нам нужно было использовать пространство, поэтому вышли быстрые игроки. Но у нас не 11 человек в команде. Бывает, что Дзюба выходит на помощь, бывает, что Азмун. Еще не думаю про следующий матч. Начнем с завтрашнего дня. Проанализируем, что получалось, а что — нет. Победа хорошая, будем двигаться дальше.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:00
Семак хитрит. Всегда приятно иметь такого клиента, которому кладешь то 5, то 7.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:56
Сергей, думай о команде, впереди более сильные команды. А мы смахнем эту пыль в англии
n272nm
n272nm
вчера в 21:50
Хей! Давай, давай - доминиРУЙ, унижай! :)))) Семаку не надо жалеть Спартак. Мясо должно страдать. Жзнь - боль. Болельщик Спартака должен усвоить это, как собака Павлова. Я помню Спартак 90-х годов и как вели себя его болельщики. "Не надо метать бисер перед свиньями!" Эта поговорка подходит в этой ситуации, как никакая другая!
протон
протон
вчера в 21:42
Когда последний раз спартак выиграл у Зенита, у них прям истерия была! Говорили и писали что хотели
Уважение к сопернику - это хорошо, но спартак не заслуживает никакого уважения. Поэтому пусть страдают, и не нужно им сочувствовать
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