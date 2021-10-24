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Азмун: «Надеюсь, в ЛЧ будем играть так же, как против „Спартака“»

вчера, 22:06
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)7 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун высказался о победе над «Спартаком» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Иранский форвард был признан лучшим игроком встречи.

Моя работа — выходить на поле и делать свое дело. Мы хорошо играли в два нападающих, сейчас хорошо играем в одного. Мне кажется, вопрос о составе стоит задавать тренеру. Почему именно сегодня удалось прервать серию без голов? Было невезение, я не выходил в основном составе, были травмы. Надеюсь, в дальнейшем буду хорошо работать. В Лиге чемпионов любая ошибка наказывается, надеюсь, там мы будем так же хорошо играть. У нас есть большой потенциал.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:12
вот с этим сложно будет
oFANATo
oFANATo
сегодня в 09:53
В ЛЧ Зенит обычно становится как Спартак.....
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:26
В Лиге Чемпионов Зенит почему-то сдувается.
ОПС
ОПС
сегодня в 04:21
Хотелось бы надеяться.
kasyak7
kasyak7
вчера в 23:02
Размечтался )) в России нет такого клуба, который бы стабильно хорошо играл в еврокубках. Нули..
санек002
санек002
вчера в 22:59
ВРЯД ЛИ!ТАМ НЕ БУДЕТ РАССКАЗОВА И МАКСИМЕНКО!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:14
Это вряд ли. Уровень РПЛ несопоставим с ЕК.
протон
протон
вчера в 22:12
К сожалению таких слабых как спартак там не бывает
4RT
4RT
вчера в 22:09
Хрен ты угадал
Cat01
Cat01
вчера в 22:08
Только так играть
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