Азмун: «Надеюсь, в ЛЧ будем играть так же, как против „Спартака“»

Нападающий «Зенита» высказался о победе над «Спартаком» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Иранский форвард был признан лучшим игроком встречи.

Моя работа — выходить на поле и делать свое дело. Мы хорошо играли в два нападающих, сейчас хорошо играем в одного. Мне кажется, вопрос о составе стоит задавать тренеру. Почему именно сегодня удалось прервать серию без голов? Было невезение, я не выходил в основном составе, были травмы. Надеюсь, в дальнейшем буду хорошо работать. В Лиге чемпионов любая ошибка наказывается, надеюсь, там мы будем так же хорошо играть. У нас есть большой потенциал.