Витория: «Сегодня всё пошло не так, нужно признать свою ошибку»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал поражение своей команды в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги против «Зенита» (1:7).
Сегодня всё пошло не так, нужно признать свою ошибку. Очень грустный день для нас. Соперник воспользовался нашими ошибками и вёл свою игру. Мы играли несфокусированно — это основная причина поражения, надо это признать.
Нужно быть агрессивнее, больше бороться, лучше фокусироваться. Мы пропустили три угловых, пенальти — уровень борьбы был недостаточным. Нельзя было позволять сопернику так идти в контратаки, забегать нам за спину. Иногда всё идёт не так, как нам бы хотелось.
План был больше играть в середине, чтобы посмотреть игру соперника, а после этого перехватить инициативу. Заметили, что «Зенит» часто перехватывал мяч, шёл в атаку. Собирались играть ниже, агрессивнее. Признаю, что это моя ошибка и также ошибка игроков.
Игроки, которые хорошо играют, были выбраны для стартового состава. Нужно было играть агрессивнее, когда мяч шёл назад, но часто было уже поздно. Это результат коллективной ошибки.
Как можно было в юбилейный год пригласить тренера с именем и не купить никого? Единственный трансфер Кофрие даже обсуждать не серьёзно, только ослабил команду.
А ещё эти выгодные продления игроков привели к тому, что тот же Соболев, просто перестал играть. Ему надо сразу идти в штрафную соперника, ложиться и звать судью, вот и всё на что он способен.
Как можно было в юбилейный год пригласить тренера с именем и не купить никого? Единственный трансфер Кофрие даже обсуждать не серьёзно, только ослабил команду.
А ещё эти выгодные продления игроков привели к тому, что тот же Соболев, просто перестал играть. Ему надо сразу идти в штрафную соперника, ложиться и звать судью, вот и всё на что он способен.
От Зенита семь, от Лестера четыре
От Зенита семь, от Лестера четыре
А уж когда она создала тг-канал, где начала публично унижать тренера, спортивного директора и пресс-атташе - всё стало ясно.
Бабские капризы вышли боком Спартаку.
А уж когда она создала тг-канал, где начала публично унижать тренера, спортивного директора и пресс-атташе - всё стало ясно.
Бабские капризы вышли боком Спартаку.
4тый гол офсайд. пенальти не было, Азмун сам влетел
4тый гол офсайд. пенальти не было, Азмун сам влетел