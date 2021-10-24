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Витория: «Сегодня всё пошло не так, нужно признать свою ошибку»

вчера, 22:35
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)7 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал поражение своей команды в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги против «Зенита» (1:7).

Сегодня всё пошло не так, нужно признать свою ошибку. Очень грустный день для нас. Соперник воспользовался нашими ошибками и вёл свою игру. Мы играли несфокусированно — это основная причина поражения, надо это признать.

Нужно быть агрессивнее, больше бороться, лучше фокусироваться. Мы пропустили три угловых, пенальти — уровень борьбы был недостаточным. Нельзя было позволять сопернику так идти в контратаки, забегать нам за спину. Иногда всё идёт не так, как нам бы хотелось.

План был больше играть в середине, чтобы посмотреть игру соперника, а после этого перехватить инициативу. Заметили, что «Зенит» часто перехватывал мяч, шёл в атаку. Собирались играть ниже, агрессивнее. Признаю, что это моя ошибка и также ошибка игроков.

Игроки, которые хорошо играют, были выбраны для стартового состава. Нужно было играть агрессивнее, когда мяч шёл назад, но часто было уже поздно. Это результат коллективной ошибки.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:16
А что пошло нет так? Что, вообще, может пойти не так с этим подбором игроков? Усиления — нет, скамья — пустая! Играть-то некому.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 09:49
Вот сегодня с тобой согласен, никого не купили Витории,это не его ошибка что у нас такие игроки в команде,которые или сливают или перестали играть
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:55
Эх, Руй! "Не так" уже 20 лет длится и конца этому не видно.
112910415
112910415
сегодня в 07:03
тренер явно растерян
qfzc4q4trf8s
qfzc4q4trf8s
сегодня в 06:30
Это мягко говоря
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 04:38
Только не думай сам подавать в отставку, пусть лучше увольняют и платят неустойку. Таких как Федун надо наказывать.
Как можно было в юбилейный год пригласить тренера с именем и не купить никого? Единственный трансфер Кофрие даже обсуждать не серьёзно, только ослабил команду.
А ещё эти выгодные продления игроков привели к тому, что тот же Соболев, просто перестал играть. Ему надо сразу идти в штрафную соперника, ложиться и звать судью, вот и всё на что он способен.
протон
протон
вчера в 23:15
Кем ты собирался активно играть в середине? Мертвыми Зобниным и Литвиновым? Или бледной тенью Ларсоном? Нет сейчас в Спартаке центра, мяч не держится абсолютно, толкового паса в разрез отдать не способны.
протон
протон
вчера в 23:14
В защите поуже, в атаке пошире
От Зенита семь, от Лестера четыре
Zak11
Zak11
вчера в 22:57
Вина Федуна. Не усилил команду, свою бабу впустил в клубные дела, руководство разбежалось чуть ли не в полном составе. Сам Федун молчит, никак не реагирует. Такое ощущение что команда собралась как во дворе, на чемпионат города условно. Существуют только тренер и игроки. Больше никого нет, работа нигде не ведётся. Печально. И как тогда показывать хороший результат? Как проводить матчи с игроками настолько низкого уровня? Я больше не хочу видеть Максименко в воротах, я не хочу видеть Рассказова в защите, мне надоели красные карточки Кофрие, я не хочу чтобы за Спартак играли те, кто этого совсем не достоин. Рома Зобнин пусть зарплату отдаст свою куда нибудь, болельщикам нуждающимся к примеру. Пусть абонименты оплатит. Напереподписывали контрактов, теперь вообще никто не играет. Позорище, просто позорище которые не смыть ничем.
Владимир Прокопчук
Владимир Прокопчук
вчера в 22:56
сколько ему говорят убирай Сашку Максименко- ьестолковый воротчик
старина
старина
вчера в 22:52
Пока в клубе рулит очкарик,далекий от футбола со своей подстилкой и более громкие тренера не спасут положения
makkie
makkie
вчера в 22:45
Всё не так пошло, когда в клубе появилась Зарема.
А уж когда она создала тг-канал, где начала публично унижать тренера, спортивного директора и пресс-атташе - всё стало ясно.
Бабские капризы вышли боком Спартаку.
Futurista
Futurista
вчера в 22:43
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:42
Пора покупать билеты в Португалию. Зарема не простит такого унижения...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:36
Первый гол синарушением правил, руку положил Азмун, не дав выпрыгнуть Айртону.
4тый гол офсайд. пенальти не было, Азмун сам влетел
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