Круговой: «Отыгрались на „Спартаке“ за поражение от „Ювентуса“»

Защитник «Зенита» поделился эмоциями после разгромной победы над «Спартаком» (7:1) в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги.

Думаю, что мы просто смогли реализовать почти все моменты, которые создали — то, что не реализовали с «Ювентусом». Отыгрались на «Спартаке», забили семь, но могли забить и больше. Хорошо, что получилось выжать максимум из каждой атаки.

Счёт мог быть крупнее? Мог быть, я мог ударить пару раз, но неудачно подстроился под мяч, за что потом получил от Ярослава Ракицкого. Но ничего, это рабочие моменты (смеется).