Круговой: «Отыгрались на „Спартаке“ за поражение от „Ювентуса“»

Защитник «Зенита» Данил Круговой поделился эмоциями после разгромной победы над «Спартаком» (7:1) в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги.
Думаю, что мы просто смогли реализовать почти все моменты, которые создали — то, что не реализовали с «Ювентусом». Отыгрались на «Спартаке», забили семь, но могли забить и больше. Хорошо, что получилось выжать максимум из каждой атаки.
Счёт мог быть крупнее? Мог быть, я мог ударить пару раз, но неудачно подстроился под мяч, за что потом получил от Ярослава Ракицкого. Но ничего, это рабочие моменты (смеется).
Это разные лица,пацан!!!
Это разные лица,пацан!!!
под мяч он не подстроился, снайпер твою мать !!!
под мяч он не подстроился, снайпер твою мать !!!