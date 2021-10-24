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Круговой: «Отыгрались на „Спартаке“ за поражение от „Ювентуса“»

вчера, 22:46
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)7 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Защитник «Зенита» Данил Круговой поделился эмоциями после разгромной победы над «Спартаком» (7:1) в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги.

Думаю, что мы просто смогли реализовать почти все моменты, которые создали — то, что не реализовали с «Ювентусом». Отыгрались на «Спартаке», забили семь, но могли забить и больше. Хорошо, что получилось выжать максимум из каждой атаки.

Счёт мог быть крупнее? Мог быть, я мог ударить пару раз, но неудачно подстроился под мяч, за что потом получил от Ярослава Ракицкого. Но ничего, это рабочие моменты (смеется).

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Все комментарии
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
сегодня в 09:46
Ты не смейся и не радуйтесь что выиграли Спартак,а покажите себя в ЛЧ,теперь Юве отыграется на вас,за то что они профукали Интеру,херои нашлись тоже
h8you
h8you
сегодня в 08:40
хахаха те они Ювентусу могли 7 забивать?хахахах
112910415
112910415
сегодня в 06:40
ну, за поражение от Ювентуса надо отыгрываться на Ювентусе, однако
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 23:29
Ага, после того, как отгреб от гопников, на следующей улице ударил инвалида - так себе отыгрыш.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:14
Смешно : Отыгрались на случайном прохожем за хулигана.И довольны.
Это разные лица,пацан!!!
протон
протон
вчера в 23:13
бей своих что бы чужие боялись. лучше бы на Юве отыгрались, зачем бить команду которая слабее тебя?
drug01
drug01
вчера в 23:11
Надо играть так всегда
djaich
djaich
вчера в 23:10
За поражение от Ювентуса отыграться можно только на том же Ювентусе, но теперь уже в Турине. А всё остальное - разговоры в пользу бедных, ничего не добивающихся в ЕК.
shur
shur
вчера в 23:02
...молодой идиот, нашёл с кем сравнивать, Юве с несчастным Спартаком,
под мяч он не подстроился, снайпер твою мать !!!
pomor45
pomor45
вчера в 23:00
Не с Ювентусом, а с Сочи и Арсеналом, но лучше бы надёжно играли в каждой игре, а не отыгрывались в четвёртой за три предыдущих.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:00
Дааа,Спартак ващё,не о чём!
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:57
Типа у Юве выиграть могли
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 22:54
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