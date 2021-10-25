«Вильярреал» недоволен последними результатами Эмери

Испанский «Вильярреал» во внутреннем чемпионате одержал лишь две победы в девяти играх. Такой результат не устраивает боссов клуба. Они дали тренеру «желтой субмарины» Унаи Эмери время на исправление ситуации.
Радикальных решений руководство пока не хочет принимать, но держит в уме мысль, что смена тренера в ближайшем будущем всё же может произойти.
Унаи Эмери сосредоточен на улучшении и восстановлении хороших чувств.
«Мы сосредоточены на подготовке и на поиске улучшений в соответствии с требованиями. Мы стремимся вернуть уверенность и добиться хороших результатов. Мы должны анализировать, что у нас хорошо получается, но также и то, что нас наказывает».
«Завтра мы надеемся, что у Кадиса появится представление об игре, которая принесла им отличные результаты. Они будут максимально использовать ваши защитные способности, чтобы быть вместе, и вашу скорость для контратаки. У них есть опыт и способность создавать опасность. Они знают, во что играют и что делают, у них это очень хорошо получается. Они будут самими собой. Они будут вместе защищаться и действовать агрессивно».
«В Ла Лиге нам не хватало верхнего клыка, чтобы мы могли полностью контролировать ситуацию. Цели являются частью целого. Дело не только в нападающих. Вы должны уметь создавать хорошие ситуации, чтобы нападающие могли забивать. Это работа каждого. Для игры с «Кадисом» мы вернули Булай Диа. У нас также есть Пако Алькасер. У нас есть футболисты, которые забивают гол».
«Мы хотим контролировать игру и иметь большой ритм, дойти до зоны соперника с игроками и иметь возможность обезвредить их защитную систему. Мы хотим, чтобы встреча была зрелищной и чтобы наши болельщики дали нам энергию для достижения победы».
«Травмы - это часть последствий игры. Любой игрок может получить травму. У нас должны быть альтернативы, обеспечивающие производительность. Дайте уверенность другим футболистам и найдите лучшую индивидуальную игру».
Что ж, в этой ситуации, когда игроки травмированы - не легко, желаю удачи!
Унаи Эмери сосредоточен на улучшении и восстановлении хороших чувств.
«Мы сосредоточены на подготовке и на поиске улучшений в соответствии с требованиями. Мы стремимся вернуть уверенность и добиться хороших результатов. Мы должны анализировать, что у нас хорошо получается, но также и то, что нас наказывает».
«Завтра мы надеемся, что у Кадиса появится представление об игре, которая принесла им отличные результаты. Они будут максимально использовать ваши защитные способности, чтобы быть вместе, и вашу скорость для контратаки. У них есть опыт и способность создавать опасность. Они знают, во что играют и что делают, у них это очень хорошо получается. Они будут самими собой. Они будут вместе защищаться и действовать агрессивно».
«В Ла Лиге нам не хватало верхнего клыка, чтобы мы могли полностью контролировать ситуацию. Цели являются частью целого. Дело не только в нападающих. Вы должны уметь создавать хорошие ситуации, чтобы нападающие могли забивать. Это работа каждого. Для игры с «Кадисом» мы вернули Булай Диа. У нас также есть Пако Алькасер. У нас есть футболисты, которые забивают гол».
«Мы хотим контролировать игру и иметь большой ритм, дойти до зоны соперника с игроками и иметь возможность обезвредить их защитную систему. Мы хотим, чтобы встреча была зрелищной и чтобы наши болельщики дали нам энергию для достижения победы».
«Травмы - это часть последствий игры. Любой игрок может получить травму. У нас должны быть альтернативы, обеспечивающие производительность. Дайте уверенность другим футболистам и найдите лучшую индивидуальную игру».
Что ж, в этой ситуации, когда игроки травмированы - не легко, желаю удачи!