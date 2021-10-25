«Вильярреал» недоволен последними результатами Эмери

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вчера, 20:51

Испанский «Вильярреал» во внутреннем чемпионате одержал лишь две победы в девяти играх. Такой результат не устраивает боссов клуба. Они дали тренеру «желтой субмарины» время на исправление ситуации.

Радикальных решений руководство пока не хочет принимать, но держит в уме мысль, что смена тренера в ближайшем будущем всё же может произойти.