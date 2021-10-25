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«Вильярреал» недоволен последними результатами Эмери

вчера, 20:51

Испанский «Вильярреал» во внутреннем чемпионате одержал лишь две победы в девяти играх. Такой результат не устраивает боссов клуба. Они дали тренеру «желтой субмарины» Унаи Эмери время на исправление ситуации.

Радикальных решений руководство пока не хочет принимать, но держит в уме мысль, что смена тренера в ближайшем будущем всё же может произойти.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:36
Лучше тренера все равно не найти.
pmxt8m4yjbqp
pmxt8m4yjbqp
сегодня в 04:32
Попрут скоро тренеришку
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 22:32
Тренер «Вильярреала» Унаи Эмери появился сегодня днем ​​в пресс-центре, чтобы проанализировать предварительный просмотр матча с «Кадисом» (вторник, 21:30) на стадионе Ла Серамика. Дуэль, которая состоится после поражения в Сан-Мамес в прошлую субботу, а после этого понедельника стала известна степень травм как Морено, так и Фойта, которые выбили из строя по крайней мере один месяц.

Унаи Эмери сосредоточен на улучшении и восстановлении хороших чувств.

«Мы сосредоточены на подготовке и на поиске улучшений в соответствии с требованиями. Мы стремимся вернуть уверенность и добиться хороших результатов. Мы должны анализировать, что у нас хорошо получается, но также и то, что нас наказывает».

«Завтра мы надеемся, что у Кадиса появится представление об игре, которая принесла им отличные результаты. Они будут максимально использовать ваши защитные способности, чтобы быть вместе, и вашу скорость для контратаки. У них есть опыт и способность создавать опасность. Они знают, во что играют и что делают, у них это очень хорошо получается. Они будут самими собой. Они будут вместе защищаться и действовать агрессивно».

«В Ла Лиге нам не хватало верхнего клыка, чтобы мы могли полностью контролировать ситуацию. Цели являются частью целого. Дело не только в нападающих. Вы должны уметь создавать хорошие ситуации, чтобы нападающие могли забивать. Это работа каждого. Для игры с «Кадисом» мы вернули Булай Диа. У нас также есть Пако Алькасер. У нас есть футболисты, которые забивают гол».

«Мы хотим контролировать игру и иметь большой ритм, дойти до зоны соперника с игроками и иметь возможность обезвредить их защитную систему. Мы хотим, чтобы встреча была зрелищной и чтобы наши болельщики дали нам энергию для достижения победы».

«Травмы - это часть последствий игры. Любой игрок может получить травму. У нас должны быть альтернативы, обеспечивающие производительность. Дайте уверенность другим футболистам и найдите лучшую индивидуальную игру».

Что ж, в этой ситуации, когда игроки травмированы - не легко, желаю удачи!
drug01
drug01
вчера в 21:00
Пора менять
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