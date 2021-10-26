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Болельщики «Спартака» проведут встречу с Виторией и футболистами клуба

вчера, 10:47

Фанаты «Спартака» проведут встречу с главным тренером команды Руем Виторией и футболистами клуба.

Встреча должна состояться на этой неделе. В ней примут участие болельщики из объединений Fratria и Supporters group. На встрече будут обсуждаться вопросы неудовлетворительных результатов команды в последних матчах.

После 12-го тура «Спартак» занимает 7-е место в Российской Премьер-Лиге, имея в своём активе 17 очков. Отставание московского клуба от первой строчки составляет 9 баллов. В Лиге Европы «Спартак» идёт на последнем месте в группе после трёх туров.

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Все комментарии
barca200885
barca200885 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 12:11
В том это и дело, что не могут. Спартак сейчас - это типичный середняк. Стабильность, настрой, мастерство - это как раз те качества, которые отличают лидеров от середняков и аутсайдеров, которые могут выдать несколько матчей за сезон, а в долгосрочной перспективе - нет.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
сегодня в 09:32
С этим я с тобой согласен, низко и подло
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 23:07
А федун с заремой боятся выйти?) отправили бедных футболистов на растерзание, они же не виноваты что ноги плохо вырасли и позвали их в спартак, тут уже надо спрашивать с тех кто позвал)
Геннадьич
Геннадьич ответ Твой Арсен (раскрыть)
вчера в 19:48
А что зазорного в том ,что они поговорят?Никто и не сюсюкается.Просто это Спартак...
Альфи
Альфи ответ makkie (раскрыть)
вчера в 19:38
    vovan32
    vovan32
    вчера в 19:34
      ШМЕЛЬ-258
      ШМЕЛЬ-258 ответ Ruslan Volkov (раскрыть)
      вчера в 19:13, ред.
      А я что призывал где-нибудь? Может ты меня с кем-то путаешь? Я просто напомнил человеку, что небезызвестный Егор Титов призвал создать другую команду Спартак, вот это я считаю отвратительным.
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев ответ barca200885 (раскрыть)
      вчера в 19:09
      Да причём здесь этот Кубок ? Не в нём дело . А в игроках ,которые могут выкладываться и настраиваться на любого соперника ! Ладно бы не умели ,но умеют же , ....уки !!!
      Твой Арсен
      Твой Арсен
      вчера в 18:38
      Только у Спартака болельщики считают, что они умнее всех, и что им можно указывать тренеру, указывать генеральному директору, что делать, указывать команде как играть. Что они одни любят свой клуб, а все перечисленные - нет. Или любят не так как нужно, и им можно указать как надо. И только у Спартака руководство выслушивает горлопанов, проводит с ними какие-то собрания, сюсюкается. Тфу.
      Ruslan Volkov
      Ruslan Volkov ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
      вчера в 17:56
      Твоя команда проиграет крупно кому нибкдь и ты уйдешь болеть в другую команду? Думаю нет. Бывают и падения и взлёты у всех,ничего это тоже пройдет и будут победы еще,всем удачи
      Конь 666
      Конь 666
      вчера в 17:54
      Ох что там будет...
      David Young
      David Young ответ Верг (раскрыть)
      вчера в 17:13
      Жестко Вы о них написали.
      Верг
      Верг
      вчера в 17:13
      А по факту нужна встреча с куколдом и госпожой федунихой
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
      вчера в 17:06
      соглашусь
      Константин Белых
      Константин Белых ответ протон (раскрыть)
      вчера в 16:54
      Тут не встречаться надо а разрывать контракты принудительно с 40 процентами команды. Пока в команде ожиревший от денег Зоба. Бездарь Рассказов и никакой Литвинов с Максименко ловить с таким шлаком нечего априори. Зато млять Крала отдали и еще радовались идиоты. Зато подписали дурака Хэндрикса вообще не понятно чем занимающегося на поле. Бомжи вон после нашего чемпионского сезона купили и Бариоса и Сантоса и Азмуна и не жужжат. Еще Клаудиньо привезли. А у нас млять Хендриксы Рассказовы и Умяровы с Литвиновыми в центре. Уржаться можно.. Нет ума в Европе искать-ищите в Бразилии-там полно молодых недорогих ребят. Селекция-вот проблема. Ну и тюфяк из Португалии срочно на выход. Поставить матюкальника Юрана. Хоть что то делать а не встречатся лить из пустого в порожнее. ИМХО.
      протон
      протон
      вчера в 16:41
      А смысл?
      Ну встретятся, ну постоят молча, виновато покивают.
      Все равно кроме одного-двух относиться лучше не станут к делу
      Никогда не понимал такие встречи. Для кого они? Для чего они? Что на них может быть озвучено адекватного? Что 7:1 - это позор? А то никому не понятно... Что результаты не устраивают? А то никому не понятно...
      С ними не встречаться нужно, а перестать ходить на стадион. Пусть играют для Федуна и Заремы, при пустых трибунах. Такой протест даст больше толку, чем очередная бесполезная встреча.
      протон
      протон
      вчера в 16:40
      На практике хоть раз такие встречи что-то давали? Будут звучать пафосные речи о том, как всем игрокам нужно собраться и упорно работать
      barca200885
      barca200885 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
      вчера в 16:35
      Кубок "Матч-премьер"? Вы о чём? Это официальный турнир что ли? Вообще, это дикость сравнивать, по сути, товарищеский турнир, с официальными играми. В следующий раз уж тогда приводите пример, что на сборах всех же обыгрывали, значит могут и хотят, а в чемпионате не всех обыгрывают, значит не хотят.
      ШМЕЛЬ-258
      ШМЕЛЬ-258 ответ makkie (раскрыть)
      вчера в 16:12
      Ты это Титову расскажи про его Спартак...
      ШМЕЛЬ-258
      ШМЕЛЬ-258
      вчера в 16:11
      Хотят пятаки начистить?
      Байкал-38
      Байкал-38
      вчера в 15:31
      В сеть уже просочился фрагмент встречи!

      Байкал-38.
      Байкал-38.
      вчера в 15:29, ред.
      Давно пора!
      makkie
      makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
      вчера в 15:28
      Может в цска и принято за другие клубы болеть, но я пас.
      От того у Спартака огромная армия болельщиков, а у вас кот наплакал )
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      вчера в 15:25
      Будут бить и возможно ногами.
      True Story
      True Story
      вчера в 15:13
      Так говорят, будто такое положение Спартака это что-то необычное. Валера же вам говорил:"Фалькао к нам не приедет"
      alexando1974
      alexando1974
      вчера в 14:46
      ху...ли толку с Виторией лучше бы с 30ном и заразой провели!)
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
      вчера в 14:16
      И надо бы ! В Колумбии их уже давным-давно закопали бы ,а тут собраньице решили устроить с шашлычками ! ))))))
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 14:11
      Это пыль в глаза
      Футбольный Гуру
      Футбольный Гуру
      вчера в 13:57
      встретятся покалякают и успокоятся, не впервой
      Союзник противников
      Союзник противников
      вчера в 13:47
      ТОЛЬКО БЕЗ МОРДОБОЯ,ДЕРЖИТЕ СЕБЯ В РУКАХ.ХОТЯ ВАШ ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ПО-РУССКИ НЕ ПОНИМАЕТ НИ РУЯ,ПОЭТОМУ МАТОМ ДУШУ ИЗЛИТЬ МОЖНО,НО БЕСПОЛЕЗНО ДЛЯ ДЕЛА.
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