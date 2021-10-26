Болельщики «Спартака» проведут встречу с Виторией и футболистами клуба

Фанаты «Спартака» проведут встречу с главным тренером команды Руем Виторией и футболистами клуба.
Встреча должна состояться на этой неделе. В ней примут участие болельщики из объединений Fratria и Supporters group. На встрече будут обсуждаться вопросы неудовлетворительных результатов команды в последних матчах.
После 12-го тура «Спартак» занимает 7-е место в Российской Премьер-Лиге, имея в своём активе 17 очков. Отставание московского клуба от первой строчки составляет 9 баллов. В Лиге Европы «Спартак» идёт на последнем месте в группе после трёх туров.
Ну встретятся, ну постоят молча, виновато покивают.
Все равно кроме одного-двух относиться лучше не станут к делу
Никогда не понимал такие встречи. Для кого они? Для чего они? Что на них может быть озвучено адекватного? Что 7:1 - это позор? А то никому не понятно... Что результаты не устраивают? А то никому не понятно...
С ними не встречаться нужно, а перестать ходить на стадион. Пусть играют для Федуна и Заремы, при пустых трибунах. Такой протест даст больше толку, чем очередная бесполезная встреча.
Ну встретятся, ну постоят молча, виновато покивают.
Все равно кроме одного-двух относиться лучше не станут к делу
Никогда не понимал такие встречи. Для кого они? Для чего они? Что на них может быть озвучено адекватного? Что 7:1 - это позор? А то никому не понятно... Что результаты не устраивают? А то никому не понятно...
С ними не встречаться нужно, а перестать ходить на стадион. Пусть играют для Федуна и Заремы, при пустых трибунах. Такой протест даст больше толку, чем очередная бесполезная встреча.
https://youtu.be/vzjmtIgi-TM
От того у Спартака огромная армия болельщиков, а у вас кот наплакал )
От того у Спартака огромная армия болельщиков, а у вас кот наплакал )