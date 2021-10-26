Болельщики «Спартака» проведут встречу с Виторией и футболистами клуба

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вчера, 10:47

Фанаты «Спартака» проведут встречу с главным тренером команды Руем Виторией и футболистами клуба.

Встреча должна состояться на этой неделе. В ней примут участие болельщики из объединений Fratria и Supporters group. На встрече будут обсуждаться вопросы неудовлетворительных результатов команды в последних матчах.

После 12-го тура «Спартак» занимает 7-е место в Российской Премьер-Лиге, имея в своём активе 17 очков. Отставание московского клуба от первой строчки составляет 9 баллов. В Лиге Европы «Спартак» идёт на последнем месте в группе после трёх туров.