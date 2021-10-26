«Торино» не хочет расставаться с Белотти

Руководство «Торино» намерено удержать форварда Андреа Белотти, чей контракт с клубом истекает летом следующего года.
Об этом заявил рулевой «быков» Иван Юрич.
Обсудим будущее Белотти в конце года. Хотим, чтобы он остался с нами до конца сезона.
Ранее слухи связывали итальянца с российским грандом.
Капитан Торино Андреа Белотти не намерен покинуть свой клуб в январе, хотя он может уйти, если он разорвет контракт следующим летом. Об этом заявил его тренер Иван Юрич, выступая на пресс-конференции, который пояснил, что не ожидает, что 27-летний футболист уйдет в течение январского трансферного окна.
27-летний футболист может быть согласиться присоединиться к новому клубу на бесплатном трансфере летом, начиная с января, хотя Торино также может рассчитывать на то, чтобы заработать на нем во время январского окна.
«Он не уедет в январе, он увидит себя здесь до конца сезона», - заявил тренер. «Гадать бесполезно, ничего не будет. Надеюсь, у него будет отличный сезон, потом мы посмотрим друг другу в глаза, и он выберет свое будущее. Подходов не будет, надеюсь, у него будет хороший год, а потом посмотрим».
Капитан Торино Андреа Белотти не намерен покинуть свой клуб в январе, хотя он может уйти, если он разорвет контракт следующим летом. Об этом заявил его тренер Иван Юрич, выступая на пресс-конференции, который пояснил, что не ожидает, что 27-летний футболист уйдет в течение январского трансферного окна.
27-летний футболист может быть согласиться присоединиться к новому клубу на бесплатном трансфере летом, начиная с января, хотя Торино также может рассчитывать на то, чтобы заработать на нем во время январского окна.
«Он не уедет в январе, он увидит себя здесь до конца сезона», - заявил тренер. «Гадать бесполезно, ничего не будет. Надеюсь, у него будет отличный сезон, потом мы посмотрим друг другу в глаза, и он выберет свое будущее. Подходов не будет, надеюсь, у него будет хороший год, а потом посмотрим».