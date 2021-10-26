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«Манчестер Юнайтед» обозначил три главные трансферные цели

вчера, 08:56

«Манчестер Юнайтед» собирается потратить внушительную сумму в ближайшие два трансферных окна.

«Красные дьяволы» обозначили три главные цели для усиления состава. Манчестерский клуб хочет подписать вингера «Ювентуса» Федерико Кьезу, полузащитника «Интера» Николо Бареллу и защитника «Атлетико» Кирана Триппьера, переход которого в МЮ не состоялся летом.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:30
Зачем платить шальные деньги за Кьезу? Он для АПЛ не подходит, вот ещё в Лалигу можно.Из Сериала, за последние 5 лет, заиграли на топ уровне Салах и Бекер, вернувшийся голеадор Лукаку, такой же как и другой голеадор по старше. Пик Ромелу был в Эвертоне.Просто стили этих лиг совсем разные.Из АПЛ в Серию уходят пенсионеры или подбитые лётчики.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:21
Если придёт Конте, то Лукаку вернётся в свой отчим дом.
galem72
galem72
вчера в 12:43
Как можно всерьёз воспринимать гоал.ком? ))
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 12:24, ред.
Следующим летом Манчестер Юнайтед перейдет к подписанию трех крупных футболистов, независимо от того, какой менеджер будет отвечать за клуб.

В связи с усилением давления на менеджера «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннара Сульшера, никто не уверен на 100%, кто будет у руля в следующем сезоне. «Красные дьяволы» отдают приоритет трем позициям, которые подходят каждому из этих игроков: центр полузащиты, правый защитник и новый вингер.
По сообщениям, эти позиции займут Николо Барелла, Киран Триппьер и Федерико Кьеза соответственно.

Поскольку первый и третий играют за два ведущих клуба Серии А и являются двумя лучшими игроками итальянской национальной сборной, они вряд ли придут по дешевой цене. Триппьер, который в настоящее время играет за «Атлетико Мадрид», разыскивается, чтобы обеспечить конкуренцию нынешнему Аарону Ван-Биссаке, который разочарован своим положением на «Олд Траффорд».

Подписание Бареллы и Триппьера будет рассматриваться как попытка решить проблемы на позициях, которые преследовали «Юнайтед» в недавнем прошлом. Правый защитник оказался для них достаточно прочной позицией, а Ван-Биссака показал себя одним из лучших защитников один на один в мировом футболе. Но отсутствие атакующей угрозы, которую он предоставляет, является реальным ущербом для «Юнайтед», особенно с учетом пространства, которое иногда имеет бывший игрок «Кристал Пэлас» из-за того, что команды оставляют его открытым из-за этого недостатка качества в последней трети.

И подписание Триппьера исправило бы отсутствие качественного навеса с этой стороны, даже если бы это означало менее безопасный в защите правый защитник.

Однако центральный полузащитник был настоящей проблемой для «Юнайтед» в последние несколько сезонов. Последней по-настоящему качественной инвестицией «Юнайтед» в эту зону стал Неманья Матич, подписавший контракт с Жозе Моуринью. Барелла был бы желанным дополнением к полузащите, которой не хватает способности эффективно продвигать мяч и вырваться из прессинговой ситуации.

И если, Антонио Конте действительно заменит Сульшера летом, это станет еще более вероятным, поскольку Барелла и Конте хорошо работали вместе ранее во время своего пребывания в «Интере», в котором пара выиграла лигу.

С другой стороны, новый крайний нападающий не имеет смысла. А Кьеза, несомненно, талантливый игрок, фактически один из лучших на своей позиции. Учитывая, что «Юнайтед» только что летом потратил большие деньги на Санчо, который может легко превратиться в такого же хорошего игрока, которым является Кьеза, когда он встанет на ноги, приобретение итальянского вингера имеет меньше смысла, чем два других варианта.

Тем не менее, для «Юнайтед» несколько месяцев на трансферном рынке как для игроков, так и для менеджеров, скорее всего, будут напряженными, поскольку новые игроки необходимы, а потенциальный новый менеджер весьма вероятен, учитывая текущие обстоятельства.
h8you
h8you
вчера в 10:42, ред.
губу пусть закатают))вон уже 100 млн санчо на лавке сидит
ZenCh
ZenCh
вчера в 09:23
«Манчестер Юнайтед» обозначил три главные трансферные цели: избавиться от Сульшера, Погба, Роналду
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