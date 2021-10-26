Ван де Бек сменил агента, чтобы покинуть «Манчестер Юнайтед» в январе

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вчера, 09:46

Полузащитник хочет уйти из «Манчестер Юнайтед».

Голландец уволил своего агента Гвидо Альберса. Теперь интересы футболиста представляет Али Дурсун, который также является агентом полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга, вместе с которым ван де Бек выступал за «Аякс». Такое решение игрок принял для того, чтобы покинуть «Манчестер Юнайтед» в январе. Голландец считает, что Дурсун способен найти ему новый клуб в кратчайшие сроки. В подписании ван де Бека заинтересованы «Ньюкасл», «Эвертон» и «Ювентус».

В нынешнем сезоне ван де Бек провёл 3 матча за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.