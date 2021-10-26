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Ван де Бек сменил агента, чтобы покинуть «Манчестер Юнайтед» в январе

вчера, 09:46

Полузащитник Донни ван де Бек хочет уйти из «Манчестер Юнайтед».

Голландец уволил своего агента Гвидо Альберса. Теперь интересы футболиста представляет Али Дурсун, который также является агентом полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга, вместе с которым ван де Бек выступал за «Аякс». Такое решение игрок принял для того, чтобы покинуть «Манчестер Юнайтед» в январе. Голландец считает, что Дурсун способен найти ему новый клуб в кратчайшие сроки. В подписании ван де Бека заинтересованы «Ньюкасл», «Эвертон» и «Ювентус».

В нынешнем сезоне ван де Бек провёл 3 матча за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

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Все комментарии
shlifen
shlifen
вчера в 13:04
Ван де Бека уже два года "кормят завтраками" что "нужно только немного подождать". Сперва "нужно подождать поскольку Сульшер ещё не освоился", потом "нужно подождать потому что Бруно, Погба и Ван де Бека нельзя одновременно разместить на поле", потом "нужно просто работать и ждать своего шанса", потом "матчей в сезоне много и на Донни тоже хватит практики"(это я припомнил только часть сообщений от фанов МЮ за 2.5 года).
Теперь предлагается подождать "смены тренера и ухода Погба"...
По итогу один из самых перспективных молодых хавбеков просто сломал карьеру и потерял 2.5 года в самом важном возрасте, когда обязательно нужна практика. Вполне возможно ТОГО Ван де Бека как в Аяксе, мы уже не увидим. Можно "подержать" его ещё пару лет на лавке, а потом "списать как не оправдавшего надежд и переоценённого"...
Надеюсь в МЮ сжалятся наконец и отпустят игрока в январе в другой клуб.

P.S. 3аплатили за Погба 105 млн., выдали ему шикарную зарплату, а потом 3 последних года в МЮ носились с Полем, всячески его "умасливая", и делая из него "образ суперзвезды". По итогу же, летом Райола уведёт его бесплатно в Реал или Юве, где скажут большое спасибо за то, что обеспечивали Поля игровой практикой до самого последнего дня, в ущерб перспективам своего клуба и на благо клуба нового... =(
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 11:12
Сульшер его кинул конкретно этим летом.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 11:03
Недальновидность Сульшера сыграла с ним злую шутку. Ван Де Бека надо наигрывать. Или отпустить в другой клуб.
Абдурахман Джантемиров 1
Абдурахман Джантемиров 1
вчера в 10:39
Нужно менять Сульшера и Донни будет играть, а от кого избавляться так это Матич и Погба
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:50
Правильное решение, в другом клубе может заиграет
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:49
Значит так надо
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