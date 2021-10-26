Ван де Бек сменил агента, чтобы покинуть «Манчестер Юнайтед» в январе

Полузащитник Донни ван де Бек хочет уйти из «Манчестер Юнайтед».
Голландец уволил своего агента Гвидо Альберса. Теперь интересы футболиста представляет Али Дурсун, который также является агентом полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга, вместе с которым ван де Бек выступал за «Аякс». Такое решение игрок принял для того, чтобы покинуть «Манчестер Юнайтед» в январе. Голландец считает, что Дурсун способен найти ему новый клуб в кратчайшие сроки. В подписании ван де Бека заинтересованы «Ньюкасл», «Эвертон» и «Ювентус».
В нынешнем сезоне ван де Бек провёл 3 матча за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
Теперь предлагается подождать "смены тренера и ухода Погба"...
По итогу один из самых перспективных молодых хавбеков просто сломал карьеру и потерял 2.5 года в самом важном возрасте, когда обязательно нужна практика. Вполне возможно ТОГО Ван де Бека как в Аяксе, мы уже не увидим. Можно "подержать" его ещё пару лет на лавке, а потом "списать как не оправдавшего надежд и переоценённого"...
Надеюсь в МЮ сжалятся наконец и отпустят игрока в январе в другой клуб.
P.S. 3аплатили за Погба 105 млн., выдали ему шикарную зарплату, а потом 3 последних года в МЮ носились с Полем, всячески его "умасливая", и делая из него "образ суперзвезды". По итогу же, летом Райола уведёт его бесплатно в Реал или Юве, где скажут большое спасибо за то, что обеспечивали Поля игровой практикой до самого последнего дня, в ущерб перспективам своего клуба и на благо клуба нового... =(
Теперь предлагается подождать "смены тренера и ухода Погба"...
По итогу один из самых перспективных молодых хавбеков просто сломал карьеру и потерял 2.5 года в самом важном возрасте, когда обязательно нужна практика. Вполне возможно ТОГО Ван де Бека как в Аяксе, мы уже не увидим. Можно "подержать" его ещё пару лет на лавке, а потом "списать как не оправдавшего надежд и переоценённого"...
Надеюсь в МЮ сжалятся наконец и отпустят игрока в январе в другой клуб.
P.S. 3аплатили за Погба 105 млн., выдали ему шикарную зарплату, а потом 3 последних года в МЮ носились с Полем, всячески его "умасливая", и делая из него "образ суперзвезды". По итогу же, летом Райола уведёт его бесплатно в Реал или Юве, где скажут большое спасибо за то, что обеспечивали Поля игровой практикой до самого последнего дня, в ущерб перспективам своего клуба и на благо клуба нового... =(