ПСЖ претендует на Толиссо

Полузащитник «Баварии» Корентен Толиссо может сменить клубную прописку, пишет CalcioMercato.com.
На 27-летнего игрока претендует ПСЖ. Контракт футболиста рассчитан до лета 2022 года. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 15 млн евро.
Ранее слухи связывали Толиссо с итальянским грандом.
Несмотря на то, что за последние несколько лет у Толиссо было несколько тренеров, в основном из-за травм и особенно из-за нестабильности в игре, футболист получил возможность вернуться во французскую Лигу 1. «Пари Сен-Жермен» думал о 27-летнем футболисте, чтобы укрепить свою полузащиту в следующем сезоне.
Несмотря на то, что его контракт до 30 июня 2022 года, Бавария приветствовала бы избавление от Корентена Толиссо, который с момента приезда летом 2017 года сыграл в общей сложности 101 игр, в которых он забил 19 голов и сделал 13 голевых передач. Так что это вполне возможно.
Несмотря на то, что за последние несколько лет у Толиссо было несколько тренеров, в основном из-за травм и особенно из-за нестабильности в игре, футболист получил возможность вернуться во французскую Лигу 1. «Пари Сен-Жермен» думал о 27-летнем футболисте, чтобы укрепить свою полузащиту в следующем сезоне.
Несмотря на то, что его контракт до 30 июня 2022 года, Бавария приветствовала бы избавление от Корентена Толиссо, который с момента приезда летом 2017 года сыграл в общей сложности 101 игр, в которых он забил 19 голов и сделал 13 голевых передач. Так что это вполне возможно.