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ПСЖ претендует на Толиссо

вчера, 09:28

Полузащитник «Баварии» Корентен Толиссо может сменить клубную прописку, пишет CalcioMercato.com.

На 27-летнего игрока претендует ПСЖ. Контракт футболиста рассчитан до лета 2022 года. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 15 млн евро.

Ранее слухи связывали Толиссо с итальянским грандом.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 13:28
Корентен Толиссо считался одним из самых многообещающих футболистов европейского футбола, выделявшимся в футболке Лиона, который воспользовался ситуацией, чтобы заработать на трансфере французского футболиста в мюнхенскую Баварию, вложившую 40 миллионов евро, чтобы получить услуги игрока, который впоследствии не показал ожидаемого уровня на «Альянц Арене».

Несмотря на то, что за последние несколько лет у Толиссо было несколько тренеров, в основном из-за травм и особенно из-за нестабильности в игре, футболист получил возможность вернуться во французскую Лигу 1. «Пари Сен-Жермен» думал о 27-летнем футболисте, чтобы укрепить свою полузащиту в следующем сезоне.

Несмотря на то, что его контракт до 30 июня 2022 года, Бавария приветствовала бы избавление от Корентена Толиссо, который с момента приезда летом 2017 года сыграл в общей сложности 101 игр, в которых он забил 19 голов и сделал 13 голевых передач. Так что это вполне возможно.
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:39
Претендовать то можно... но будут и еще претенденты...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:32
Время пока терпит...
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