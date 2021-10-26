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«Манчестер Сити» и «Бавария» проявляют интерес к Френки де Йонгу

вчера, 09:04

Полузащитник Френки де Йонг может покинуть «Барселону».

Игра голландца привлекла внимание «Манчестер Сити» и «Баварии». Оба клуба собираются предпринять попытку подписать игрока в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне де Йонг провёл 11 матчей за «Барселону», записав на свой счёт 2 результативные передачи. Голландец является одним из самых дорогих футболистов мира, его стоимость оценивается в 100+ млн евро.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 20:45
по большому счёту,в Барсе намечена стагнация,причём и игроков тоже.
Гризли ушёл в родные стены и сразу забил два мяча в ворота Ливерпуля.а играя за Барсу,мог бы и в створ ворот ни разу не ударить. Штанге тоже надо искать нормальный клуб,что бы окончательно не стать дыркой. Если Гранд с трудом обыгрывает киевское динамо в родных стенах.с минимальным счётом,то уж простите,куда каталония катится. Куман даже не физрук. Вот к примеру Мойес - физрук,в хорошем смысле этого слова,смог из Вест Хэма сделать атлетическую команду,которая как танк сметает своего соперника. Нынешняя Барса это просто недоразумение,даже Сульшер и то лучше Рональда,если бы не Роналду.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 12:49
Бавария и Манчестер Сити заинтересованы в полузащитнике Барселоны Френки де Йонге. В отчете утверждается, что два соответствующих чемпиона своих лиг отслеживают 24-летнего игрока, чей контракт на «Камп Ноу» рассчитан до 2026 года.

«Бавария» была связана с переходом полузащитника в январе прошлого года, хотя «Сити» ранее также проявлял интерес. Недавно ходили слухи, что нападающий «Сити» Рахим Стерлинг готов перейти в «Барсу», что может подлить масла в огонь из-за Де Йонга.

Игрок сборной Нидерландов присоединился к Барсе в 2019 году за 75 миллионов евро из Аякса. С тех пор он провел более 100 матчей, забив за это время девять голов и отдав 15 голевых передач.

Команда Рональда Кумана пережила тяжелый старт в Ла Лиге после нескольких неспокойных месяцев, когда из-за финансового кризиса они были вынуждены уйти - Гризманн и Месси. Все возможно.
1bear
1bear
вчера в 09:37
на фига он нужен МС и Баварии ?
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
вчера в 09:23
надо уходить, а то он скоро защитником станет
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