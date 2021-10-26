«Манчестер Сити» и «Бавария» проявляют интерес к Френки де Йонгу

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вчера, 09:04

Полузащитник может покинуть «Барселону».

Игра голландца привлекла внимание «Манчестер Сити» и «Баварии». Оба клуба собираются предпринять попытку подписать игрока в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне де Йонг провёл 11 матчей за «Барселону», записав на свой счёт 2 результативные передачи. Голландец является одним из самых дорогих футболистов мира, его стоимость оценивается в 100+ млн евро.